Ждать ли сенсации в Мюнхене? Матч Бундеслиги, который украсит ваши выходные

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

«Бавария»

«Бавария» традиционно лидирует в чемпионате Германии после половины чемпионата, но у нее нет такого задела, какой был ранее в предыдущих сезонах. Даже идущий шестым «Фрайбург» отстает всего на пять очков, а потому и любая осечка может перевернуть итоговое положение наверху таблицы.

Источник фото: ФК «Бавария»

И такие осечки уже были. До 2023-го года «Бавария» одержала шесть побед, но в новом году команда не может нащупать свою игру. И если гостевую ничью с «РБ Лейпциг» (1:1) можно оправдать, то домашние 1:1 против «Кельна», который располагается в середине таблицы Бундеслиги, уже как-то настораживают. Причем мюнхенцы весь матч уступали в счете, и лишь на 90-й минуте усилиями Киммиха команды разошлись на ничье.

«Айнтрахт»

«Айнтрахту» повезло с расписанием, ведь в первом официальном матче года ему противостоял главный аутсайдер чемпионата «Шальке», который был успешно деклассирован со счетом 3:0. Во втором матче «Айнтрахту» нужно было побеждать у того самого «Фрайбурга», но как и «Бавария», «Айнтрахт» тоже завершил тур только с одним очком (1:1).

Источник фото: ФК «Айнтрахт»

Несмотря на осечку, «Айнтрахт» продолжает находиться в четверке лучших команд Германии, отставая от «Баварии» только на пять очков. Однако плотность в таблице настолько высокая, что теоретически команда после матча с «Баварией» может сползти аж на седьмую строчку.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Бавария»

Юлиан Нагельсман за короткий период потерял целую плеяду звезд, которые не смогут помочь против «Айнтрахта». Точно встречу пропустят Мануэль Нойер, Люка Эрнандес, Буна Сарр, Нуссаир Мазрауи, а так же под вопросом участие Леона Горецки.

Потерю Нойера баварцы компенсировали покупкой Яна Зоммера, но по другим позициям есть вопросы. Например, из-за травмированного Мане, у «Баварии» нет альтернатив в нападении Эрику-Максиму Шупо-Мотингу, который хоть и заковыривает свои голы, но этого явно мало, чтобы «Бавария» чувствовала себя комфортно.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» тоже подойдет к матчу не в лучшем состоянии. Молодой талант и воспитанник «Баварии» Марсель Вениг, арендованный у «Ювентуса» защитник Лука Пеллегрини точно не сыграют на «Альянц Арене», но их потери нельзя назвать серьезными. Однако под вопросом участие основного центрдефа Тута, а также первого вратаря и лидера команды Кевина Траппа, чье возможное отсутствие сильно ударит по возможностям отобрать очки у фаворита. Тем не менее, судя по последним новостям, они сумеют восстановиться.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

• «Айнтрахт» является очень неудобным соперником для «Баварии». «Орлы» победили в 3 из последних 10 очных матчах;

• «Айнтрахт» и «Бавария» 17 игр подряд играют без ничьей. В последний раз они разошлись миром в 2016-м году;

• «Бавария» не проигрывает дома 15 матчей подряд в рамках Бундеслиги. Последнее поражение случилось более года назад в матче против «Боруссии» из Менхенгладбаха (1:2);

• «Айнтрахт» за половину сезона набрал 31 очко, что стало его клубным рекордом;

• В этом матче встретятся два лучших представителя по системе гол+пас. У «Айнтрахта» это Рандаль Коло Муани (6+10), у «Баварии» - Джамал Мусиала (9+6);

• «Айнтрахт» - лучшая после «Баварии» команда сезона по играм на выезде (4 победы, 3 ничьи и лишь 1 поражение).

Матч состоится 28 января в 20:30 по московскому времени. Погрузиться в атмосферу предстоящей схватки и следить за матчем в прямом эфире можно в приложении «Лиги Ставок». Здесь — широкая линия и самые интересные исходы. Для всех новых игроков букмекерская компания подготовила отличный подарок — бонус до 10 000 рублей в Колесе фортуны!