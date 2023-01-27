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Алексей Сафонов: Хайкин захотел драйва - Англия для футболистов, как для хоккеистов НХЛ

27-летний российский вратарь Никита Хайкин подписал контракт до конца сезона с английским «Бристоль Сити», выступающем в чемпионшипе.
Алексей Сафонов: Хайкин захотел драйва - Англия для футболистов, как для хоккеистов НХЛ
27 января 2023 14:02
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Бристоль Сити»

Напомним, Никита был основным вратарем норвежского «Буде-Глимта», с которым дважды стал чемпионом Норвегии, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что Хайкин правильно сделал, сменив благополучную и тихую норвежскую провинцию на Англию.

- В Норвегии Хайкин постоянно играл в еврокубках. Теперь завязнет в болоте чемпионшипа. Или Англия перебивает все?

- Он же занимался в академии «Челси» и еще какого-то клуба. Англия для него не чужая страна. Он сам говорил, что давно мечтал туда вернуться. Тут подоспело предложение. Все правильно сделал. И возраст нормальный, почему не попробовать?

Англия для футболистов, как для хоккеистов НХЛ или НБА для баскетболистов.

- Причем его вроде бы взяли основным вратарем.

- Это тоже важно. А что команда не очень сильная, так для вратаря это полюс – будет много работы, много возможностей проявить себя.

- И чемпионшип очень тяжелый турнир, там заруба в каждом матче от ножа.

- Это так. Помните, как Слуцкий едва не вылетел, хотя вначале пробе бы выигрывал. Выйти из чемпионшипа в АПЛ считается огромным достижением. Там искры летят в каждой игре, проходных матчей нет.

Возможно, тут еще одна причина: Никите захотелось драйва. А в Норвегии жизнь довольно размеренная. Постоянно день сурка, а хочется чего-то драйвового. В Англии совсем другая остановка на трибунах. Это же как в Канаде хоккей. Захотелось сменить обстановку, это нормально.

- Хайкин не продлил контракт с «Буде-Глимтом», поэтому «Бристолю» достался бесплатно.

- Видимо, планировал отъезд. Тогда не продлевать контракт оказалось правильным решением. Платят вовремя, все спокойно жизнь течет размеренно. Людям надоедает жить даже в золотой клетке.

НАША СПРАВКА

Никите Хайкину 27 лет. Кроме «Буде-Глимта» он выступал в Израиле за «Бней-Иегуду» и «Хапоэль» из Кфар-Савы.

Хайкин играл за юношеские сборные России разных возрастов, в прошлом году Валерий Карпин вызывал вратаря в национальную сборную.

«Бристоль Сити» после 28 туров в чемпионшипе занимает 17-е место.

источник: «Советский спорт»
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Алексей Сафонов: Хайкин захотел драйва - Англия для футболистов, как для хоккеистов НХЛ
27-летний российский вратарь Никита Хайкин подписал контракт до конца сезона с английским «Бристоль Сити», выступающем в чемпионшипе.
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