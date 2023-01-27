Динамовское арт-пространство. Каждый может прикоснуться к истории

В торговом центре «Арена Плаза», расположенном на первом этаже «ВТБ Арены», состоялось торжественное открытие экспозиционной композиции. Ее центром стали отреставрированные барельефы советского скульптора-монументалиста Сергея Меркурова.

Арт-пространство площадью 1500 квадратных метров расположено напротив фан-шопа ФК «Динамо». Оно будет открыто для свободного посещения ежедневно.

На церемонии присутствовали представители руководства «ВТБ Арены» и Общества «Динамо». Также мероприятие посетил Антон Меркуров – правнук Сергея Меркурова.

Сергей Меркуров – один из самых именитых скульпторов сталинской эпохи, народный художник, член Академии художеств СССР. Его барельефы – это объекты культурного наследия. Исследователи считают, что они обладают особой художественной и исторической ценностью, а также представляют собой практическое воплощение научно-философских идей такого направления, как модернизм. Тематика барельефов традиционна – сюжеты спортивных и военизированных спортивных занятий.

Изначально барельефы были установлены на портиках Южного и Северного фасадов стадиона «Динамо» в 1930-х годах. Когда началась глобальная реконструкция стадиона, шесть плит были демонтированы с 20-метровой высоты. Наиболее пострадавшие фрагменты были рассортированы в 120 специальных деревянных ящиков для хранения. Комплексная реставрация длилась два года, с 2016 по 2018 годы. Но вывешивать оригиналы барельефов на фасаде стадиона нельзя, так как они могут разрушиться – такой вывод сделали эксперты по результатам научно-исследовательских работ. Поэтому были изготовлены копии из фибробетона, которые разместили на фасадах ВТБ Арены.

Кроме того, за барельефами находятся информационные стенды. Гости могут ознакомиться с историей стадиона, с процессом создания барельефов и их последующей реконструкции.

Мы очень рады открытию этого помещения. Спасибо реставрационному бюро, которое восстановило эти барельефы. Спасибо Департаменту культурного наследия Москвы, который за три месяца совместно с нашей компанией организовал и создал это помещение. Теперь посетители «ВТБ Арены» и посетители торгового центра могут прикоснуться к истории «Динамо». Это мероприятие организовано в рамках столетия общества и футбольного клуба «Динамо», а в августе исполнится 95 лет самому стадиону. Это часть серии наших мероприятий. Многое запланировано на апрель в честь столетия. 95-летие стадиона тоже планируем отметить, но карты пока не раскрываем, — сказал генеральный директор ВТБ Арены Андрей Лунтовский «Советскому спорту».