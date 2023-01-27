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Поедет ли Рамос на свой пятый чемпионат мира?

Новый главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте начал исправлять ошибки своего предшественника Луиса Энрике. 61-летний специалист намерен вернуть в национальную команду ее непререкаемого в течение многих лет лидера Серхио Рамоса.
Поедет ли Рамос на свой пятый чемпионат мира?
27 января 2023 21:27
автор: Анастасия Лукачи

Перед стартом чемпионата мира в Катаре, когда главный тренер окончательно определился с заявкой на мундиаль, на Лучо обрушился шквал негатива и критики. Энрике принял решение не вызывать опытнейшего защитника Рамоса, который мог поехать на свой пятый ЧМ и стать рекордсменом национальной команды. Вместо Серхио в Катар отправился пусть и серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в Токио, но все же не самый сильный и опытный бек Эрик Гарсия, воспитанник «Барселоны». Каких только эпитетов не удостоился наставник сборной Испании за это решение! «Клоун» - самое безобидное из них. Были и те, кто согласился с таким выбором, аргументируя тем, что с молодежью Испания дошла до полуфинала Евро-2020, и включение Рамоса в заявку на мундиаль в Катаре затормозило бы процесс обновления и омоложения национальной команды.

Сам защитник «ПСЖ» отреагировал на решение Луиса Энрике философски:

- Это тяжело, но утром солнце все равно взойдет. Я бы не стал ничего менять в себе – ни свой менталитет, ни страсть, ни преданность, ни усилия, ни самоотверженность, - сказал Серхио после объявления окончательного состава. И вот теперь солнце действительно может снова взойти для 36-летней легенды «Реала».

Что любопытно, новый коуч сборной Испании Луис де ла Фуэнте известен прежде всего как высококлассный спец по работе с молодежью. В 2015-м тренер выиграл чемпионат Европы до 19 лет. А в 2019-м — чемпионат Европы до 21 года. Также он возглавлял Испанию на олимпийском турнире в Токио с командой игроков не старше 24 лет и дошел с ней до финала, где уступил Бразилии. Так что, с одной стороны, он точно пойдет тем же курсом, что заложил Энрике, костяк команды будет формироваться из молодых и очень молодых футболистов, а с другой, похоже, де ла Фуэнте не готов пока быть излишне радикальным и исключать из уравнения важность опыта и авторитета таких ветеранов, как Серхио Рамос. Этому тренеру в целом самоуверенности не занимать.

- Со всем смирением и честностью могу сказать, если и есть кто-то, кто знает будущее испанского футбола, так это я, - скоромно сказал о себе Луис после назначения наставником национальной команды.

Уже совсем скоро у нас будет возможность увидеть и оценить все возможности и качества нового главного тренера сборной Испании. В марте Луис де ла Фуэнте дебютирует матчами отбора к чемпионату Европы 2024 года в Германии, испанцам предстоит встретиться с Норвегией и Шотландией. Пока непонятно, удастся ли Рамосу поучаствовать в этих играх. Да, разговор наставника национальной команды и Серхио намечен на ближайшее время, но, как отметил де ла Фуэнте, даже заручившись согласием защитника вернуться в сборную, коучу понадобится еще какое-то время, чтобы отследить форму и состояние футболиста в его ближайших матчах. Но все же главным достижением нового наставника сборной Испании может стать даже не камбэк Рамоса, а если именно де ла Фуэнте научит, наконец, «красную фурию» бить пенальти.

источник: «Советский спорт»
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Поедет ли Рамос на свой пятый чемпионат мира?
Поедет ли Рамос на свой пятый чемпионат мира?
Новый главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте начал исправлять ошибки своего предшественника Луиса Энрике. 61-летний специалист намерен вернуть в национальную команду ее непререкаемого в течение многих лет лидера Серхио Рамоса.
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