Поедет ли Рамос на свой пятый чемпионат мира?

Перед стартом чемпионата мира в Катаре, когда главный тренер окончательно определился с заявкой на мундиаль, на Лучо обрушился шквал негатива и критики. Энрике принял решение не вызывать опытнейшего защитника Рамоса, который мог поехать на свой пятый ЧМ и стать рекордсменом национальной команды. Вместо Серхио в Катар отправился пусть и серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в Токио, но все же не самый сильный и опытный бек Эрик Гарсия, воспитанник «Барселоны». Каких только эпитетов не удостоился наставник сборной Испании за это решение! «Клоун» - самое безобидное из них. Были и те, кто согласился с таким выбором, аргументируя тем, что с молодежью Испания дошла до полуфинала Евро-2020, и включение Рамоса в заявку на мундиаль в Катаре затормозило бы процесс обновления и омоложения национальной команды.

Сам защитник «ПСЖ» отреагировал на решение Луиса Энрике философски:

- Это тяжело, но утром солнце все равно взойдет. Я бы не стал ничего менять в себе – ни свой менталитет, ни страсть, ни преданность, ни усилия, ни самоотверженность, - сказал Серхио после объявления окончательного состава. И вот теперь солнце действительно может снова взойти для 36-летней легенды «Реала».

Что любопытно, новый коуч сборной Испании Луис де ла Фуэнте известен прежде всего как высококлассный спец по работе с молодежью. В 2015-м тренер выиграл чемпионат Европы до 19 лет. А в 2019-м — чемпионат Европы до 21 года. Также он возглавлял Испанию на олимпийском турнире в Токио с командой игроков не старше 24 лет и дошел с ней до финала, где уступил Бразилии. Так что, с одной стороны, он точно пойдет тем же курсом, что заложил Энрике, костяк команды будет формироваться из молодых и очень молодых футболистов, а с другой, похоже, де ла Фуэнте не готов пока быть излишне радикальным и исключать из уравнения важность опыта и авторитета таких ветеранов, как Серхио Рамос. Этому тренеру в целом самоуверенности не занимать.

- Со всем смирением и честностью могу сказать, если и есть кто-то, кто знает будущее испанского футбола, так это я, - скоромно сказал о себе Луис после назначения наставником национальной команды.

Уже совсем скоро у нас будет возможность увидеть и оценить все возможности и качества нового главного тренера сборной Испании. В марте Луис де ла Фуэнте дебютирует матчами отбора к чемпионату Европы 2024 года в Германии, испанцам предстоит встретиться с Норвегией и Шотландией. Пока непонятно, удастся ли Рамосу поучаствовать в этих играх. Да, разговор наставника национальной команды и Серхио намечен на ближайшее время, но, как отметил де ла Фуэнте, даже заручившись согласием защитника вернуться в сборную, коучу понадобится еще какое-то время, чтобы отследить форму и состояние футболиста в его ближайших матчах. Но все же главным достижением нового наставника сборной Испании может стать даже не камбэк Рамоса, а если именно де ла Фуэнте научит, наконец, «красную фурию» бить пенальти.