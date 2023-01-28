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Аке провел против «Арсенала» в Кубке образцовый матч – съел Сака и забил единственный мяч

Противостояние ученика Артеты и учителя Гвардиолы завершилось за последним. И вновь результат каталонцу принесли проницательность и длинная скамейка запасных.
Аке провел против «Арсенала» в Кубке образцовый матч – съел Сака и забил единственный мяч
28 января 2023 01:05
автор: Артем Зибрак

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ МАТЧА ЗА ЗОЛОТО

Европейский футбол определенно вознамерился скрасить наши серые будни. В январе нам везет наблюдать за топ-матчами чуть ли не раз в два дня, а иногда и чаще. Так, в четверг вечером «Реал» сразился в Кубке Испании с «Атлетико», а на следующий день «Манчестер Сити» принимал «Арсенал».

Эта игра представлялась чем-то вроде генеральной репетиции встречи, которая ждет двух основных претендентов на чемпионский титул в феврале. Причем такой порядок матчей на руку Хосепу Гвардиоле, обладающему более мощным и глубоким составом. Если в Кубке он допустит какую-то тактическую промашку, то в более важном матче чемпионата сможет ее исправить.

Понимая это, Микель Артета – бывший ассистент Гвардиолы – решил внести несколько изменений, призванных запутать оппонента. Так, в обороне появились Роб Холдинг (в центре) и Киран Тирни (слева), в полузащите – Фабиу Виейра, а на левом фланге нападения – зимний новичок Леандро Троссард.

ПО СЦЕНАРИЮ АРТЕТЫ

Гвардиола выставил состав, близкий к оптимальному, за исключением вратарской позиции, где оказался Стефан Ортега, да флангов обороны (Рико Льюис, Натан Аке). Вместе с тем он придумал очередную сложносочинённую роль – для Льюиса. В оборонительной фазе он привычно действовал на правом фланге защиты, а при позиционном нападении уходил в опорную зону, откуда еще выше поднимался Илкай Гюндоган. Оставшаяся тройка защитников становилась трио центральных. Потому номинально левым и вышел Аке, уверенно себя чувствующий не только на самом краю.

Вместе с тем все чаще ловлю себя на мысли, что футболисты «Сити» все сильнее устают от этих сложных экспериментов тренера. В 2023 году они нечасто так уж здорово проводят первые таймы и даже не всегда владеют значительным перевесом. Так произошло и в этот раз, и это при том, что – повторюсь – «Арсенал» играл не вполне оптимальным составом.

Хозяева больше владели мячом, но совершенно не контролировали игру. О том, что она шла скорее по сценарию Артеты, говорит следующий факт – при статистике ударов 5-4 в пользу «горожан» по ударам из штрафной лондонцы вчистую переигрывали соперника (4-1). То есть каждую атаку они доводили до ума и дважды могли открывать счет, если бы не Ортега, вытащивший реально сложные удары Такехиро Томиясу и Троссарда.

ОБРАЗЦОВЫЙ МАТЧ АКЕ

Как часто это происходит в последнее время, после перерыва игроки «Сити» перестали все усложнять и стали чаще уповать на индивидуальное мастерство, что позволило вжать соперника в его штрафную, однако лондонцы оказались к этому готовы и вынудили Гвардиолу к исходу часа игры заменить совсем потерявшегося Рияда Мареза на второго нападающего Хулиана Альвареса.

И вот это умение Гвардиолы работать заменами просто шокирует. Спустя несколько минут аргентинец открылся в свободной зоне между линиями и классно пальнул в дальнюю штангу. Мяч подобрал Джек Грилиш, пофинтил в штрафной и покатил поддержавшему атаку Аке, а тот из пределов штрафной техничнейшим ударом низом в обвод защитника и вратаря аккуратно уложил мяч в самый угол.

Аке надо обязательно похвалить, ведь он не только в решающий момент идеально пришел в чужую штрафную, но и образцово съел главную звезду «Арсенала» Букайо Сака. Будь у Артеты ему достойная замена, он наверняка давно заменил бы вингера, а так ему пришлось сначала выпускать на противоположный фланг Габриэла Мартинелли и Александра Зинченко и только за 15 минут до конца выпустил вместо Сака Мартина Эдегора.

Но было поздно. «Горожане» в этом сезоне не стесняются играть по счету (хотя, как показало манкунианское дерби, получается не всегда). Это не значит, что они только сидят в обороне, отнюдь. В ход идет и позиционная оборона, и контроль мяча без продвижения – все, что приближает финальный свисток в относительной безопасности. Игрокам «Арсенала» превозмочь этот подход не удалось. Да, из Кубка они вылетели, но, уверен, они с удовольствием разменяют его на чемпионский титул. А урок игры против «Ман Сити» они получили отличный.

Кубок Англии. 1/16 финала

«Манчестер Сити» - «Арсенал» - 1:0 (0:0)

Гол: Аке, 64.

«Манчестер Сити»: Ортега, Льюис (Уокер, 58), Стоунз (Лапорт, 45+4), Аканджи, Аке, Родри, Гюндоган, Марез (Альварес, 58), де Брейне (Б. Силва, 75), Грилиш, Холанд.

«Арсенал»: Тернер, Томиясу, Холдинг (Салиба, 46), Магальянес, Тирни (Зинченко, 66), Виейра, Парти (Локонга, 46), Джака, Сака (Эдегор, 74), Троссард (Мартинелли, 66), Нкетиа.

Предупреждения: Холдинг, 42. Зинченко, 90+2. Гюндоган, 90+3.

Судья: Тирни.

источник: «Советский спорт»
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