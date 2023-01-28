Продать Изидора, но сохранить Баринова. Задачи «Локомотива» на зиму-2023

СДЕЛАТЬ АКЦЕНТ НА РЕЗУЛЬТАТ

Начну со странного, на первый взгляд, базисного посыла, но это надо проговорить. «Локомотив» вообще, пожалуй, самый непростой клуб РПЛ для анализа в преддверии весенней части сезона, потому что слишком много нестандартных факторов – турнирное положение (зона переходных матчей в одном очке от вылета), очень неровный подбор исполнителей, тотальная смена всего руководящего вплоть до тренерского штаба, ряд переходов значимых игроков.

Каждая из вводных оказывает колоссальное влияние на исход сезона, а прогнозу не поддается. Поэтому важно обратить внимание на следующий момент. Михаил Галактионов интересно и радикально поработал с «Пари НН», сделав из оборонительной команды Александра Кержакова куда более дерзкий на футбольном поле коллектив. Смотреть за игрой нижегородцев прошлой осенью было интереснее, однако в контексте набора очков прогресс получился на уровне статистической погрешности – 37,3% очков при Галактионове против 36,7% при предшественнике.

Источник фото: ФК «Локомотив»

В этом нет ничего зазорного, тем более, что «Пари НН» был вполне крепким середняком, но «Локо» нынче в другом положении. Для него современный стиль игры на фоне турнирного положения отходит на второй план. Железнодорожникам принципиально прибавить в результатах, и именно на этом должен быть сделан акцент этой зимой. С качеством и стилем игры разберемся летом.

ПРОДАТЬ ИЗИДОРА И РАКОНЬЯЦА

Именно в такой формулировке. В данный момент у Галактионова в распоряжении четыре нападающих: Вильсон Изидор, Максим Глушенков, Иван Игнатьев и Марко Раконьяц. Под серьезные задачи нужны первые двое, но француз твердо вознамерился уйти, и у него есть предложение из «Лиона», тренер которого Лоран Блан лично заинтересован в форварде.

Нюанс в том, что удержать Изидора практически нереально (предложения ему сыплются со всех сторон, и сам он хочет покинуть Россию), а «Лион», по утверждению инсайдера Фабрицио Романо, предлагает аренду за 750 тысяч евро с обязательным выкупом за 5 млн. Приобретали его за 3,5 млн, да и сам по себе обязательный выкуп и так является, по сути, приобретением, так что сделка видится выгодной, однако в этом случае основные деньги за переход придут не раньше лета, а сменщик понадобится уже сейчас. Причем желательно не тянуть с его появлением, чтобы успеть наиграть на сборах.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Можно было бы арендовать нужного футболиста, но тогда выбор будет уже, потому что некоторые европейские клубы сейчас остерегаются иметь официальные отношения с россиянами. На продажу/приобретение футболиста они смотрят лояльнее. Не исключено, что в том числе и поэтому «Айнтрахт» отказал железнодорожникам в аренде Рафаэля Борре.

Нет глубинного смысла держать и Марко Раконьяца. Конечно, количество форвардов в составе зависит от того, в одного нападающего планирует играть Галактионов, или в двух, но если он будет играть с одним наконечником, то троих исполнителей (Глушенков, Игнатьев, новичок) точно хватит. А деньги за продажу Раконьяца, на которого претендует «Црвена Звезда», очень пригодятся.

УДЕРЖАТЬ БАРИНОВА И МАГКЕЕВА

Очевидный пункт. Зимой за капитаном «Локо» пришел «Бешикташ», предложивший 5 млн, но красно-зеленых такой вариант ожидаемо не устроил. И дело даже не в деньгах. Москвичам нужен кровь от крови железнодорожник (патриот «Локомотива», как называет его агент) со стальным характером и умением сыграть на нескольких позициях. Особенно в таком непростом турнирном положении.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Примечательно, что и Станислава Магкеева пробовал переманить клуб из Стамбула («Башакшехир»), но и с ним расставаться у клуба причин нет. Более того, по оценкам Whoscored (6,81), в первой части сезона он в команде уступил только Артему Карпукасу (6,91) и Антону Миранчуку (6,89). Кто по своей воле станет разбрасываться такими талантами?

РЕАБИЛИТИРОВАТЬ ЖЕМАЛЕТДИНОВА

Довелось натолкнуться на мысль о том, что лучшее усиление «Локо» зимой – это возвращение Рифата Жемалетдинова. И с этим сложно не согласиться. В последние пару лет плеймейкер стал главной движущей силой команды в атаке. По уровню игры он, пожалуй, обходил даже Антона Миранчука, а в паре с ним вполне способен из года в год втаскивать железнодорожников как минимум в пятерку.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Увы, в нынешнем сезоне Рифат не играл из-за травмы ахиллова сухожилия. Вроде бы он должен постепенно начать набирать форму со дня на день. У тренерского штаба будет месяц, чтобы вернуть игрока в строй.

ПОДПИСАТЬ ВИНГЕРА

С отъездом в аренду Гирано Керка («Антверпен») и Педриньо («Сан-Пауло») у «Локо» остались только два профильных вингера – Франсуа Камано и Сергей Пиняев. Оба скоростные и техничные игроки, достойные игры в основе, но как минимум по одному конкуренту им необходимо в любом случае. Если учесть, что при выздоровевшем Жемалетдинове на фланг можно передвинуть Миранчука, задача упрощается.