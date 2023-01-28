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«Эвертон» нашел своего спасителя. Клуб определился с новым главным тренером 

Безумец, согласившийся принять команду в тяжелейшее время. 
«Эвертон» нашел своего спасителя. Клуб определился с новым главным тренером 
28 января 2023 16:20
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Бернли»

«Эвертон» в текущем сезоне стал главным разочарованием Английской премьер-лиги, который после 20 туров располагается на 19-м месте, опережая последний «Саутгемптон» лишь по дополнительным показателям. Терпение боссов лопнуло только сейчас, из-за чего они отправили в отставку Фрэнка Лэмпарда. За короткий срок клуб должен был найти преемника и, кажется, он определен.

Какие варианты были?

В СМИ назывались разные варианты, причем самые безумные. Например, некоторые источники утверждали, что руководство рассматривало Давиде Анчелотти, то есть сына Карло Анчелотти, который ранее уже возглавлял «Эвертон». Но куда более серьезные переговоры велись с Марсело Бьелсой, ранее сделавший «Лидс» крепкой командой лиги.

Источник фото: ФК «Лидс Юнайтед»

Однако Бьелса не изменил себя и традиционно вывалил странные требования. Он хотел возглавить молодежную команду «Эвертона» до лета, чтобы получше разобраться в структуре клуба, а основной командой в этот момент должен был управлять его тренерский штаб. Звучит безумно, особенно для клуба, который рискует свалиться в чемпионшип и ищет экстренные варианты для спасения. Бьелса хорош, но только для проектов-долгостроев, так как его футбольная концепция требует долгие месяцы, а может и годы, чтобы команда начала показывать хорошие результаты.

А кто станет новым тренером?

На данный момент точно неизвестно, но судя по многочисленным источникам и комментариям, в ближайшие дни новым главным тренером «Эвертона» будет представлен Шон Дайч. И это оптимальный выбор.

«Ирискам» было принципиально найти тренера с богатым опытом в АПЛ, и в этом Дайчу точно не занимать. Суммарно он провел 258 матчей в лиге, 72 из которых были победными. Да, цифры не впечатляют, но нужно учитывать, что Дайч преимущественно руководил скромным и бедным по меркам Англии «Бернли», который за 10 лет из середняка чемпионшипа превратился в крепкую команду высшего дивизиона, однажды занявшую даже седьмую строчку по итогам сезона-2017/18.

Источник фото: ФК «Бернли»

В отличие от Бьелсы, Дайч может стать тем самым человеком, который может сходу дать результат, ведь он является классным психологом и мотиватором, но даже ему придется невероятно трудно в первых турах после назначения. Уже 4 февраля «Эвертон» примет лидирующий «Арсенал», а 13 февраля отправится в гости к «Ливерпулю».

В последний раз «Эвертон» одержал победу в октябре 2022-го года, в руководстве клуба царит хаос и беспорядок, несколько ключевых игроков могут уйти уже в ближайшие дни, а у клуба нет денег на новичков из-за больших финансовых проблем, так что Дайчу точно не позавидуешь. С другой стороны, перед ним сейчас стоит лишь одна цель: удержать «Эвертон» в высшем дивизионе, что на самом деле сделать не так уж и сложно. Нужно подняться хотя бы до 17-го места, до которого сейчас всего 2 очка. Думаю, что за 18 туров Дайчу по силам выполнить задачу.

источник: «Советский спорт»
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