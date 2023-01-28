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Лучшие молодые футболисты России: что с ними стало?

Несколько из них докатились до подвала российского футбола.
Лучшие молодые футболисты России: что с ними стало?
28 января 2023 16:36
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Авторитетное британское издание The Guardian ежегодно публикует список из самых талантливых футболистов мира. Уже все надежды оправдали Мартин Эдегор, Кай Хаверц, Кристиан Пулишич, Федерико Вальверде и другие современные звезды футбола, но когда-то в один ряд с ними попадали и российские игроки. Обновленный список за 2022-й год обошелся без россиян, но как сложились карьеры у тех, кто попадал в него ранее?

2014-й год. Тимур Жамалетдинов (ЦСКА)

В 2014-м году воспитанник ЦСКА ярко заявил о себе в юношеской Лиге чемпионов, в которой забил голы «Роме» и «Баварии». Аналитики называли его быстрым, с одаренной техникой и хорошим видением поля, а некоторые даже сравнивали с Луисом Суаресом.

Источник фото: ПФК ЦСКА

В 2016-м году, тогдашний тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, начал привлекать Тимура к сборам с основной командой, а позже стал даже давать шансы в РПЛ. Увы, но Жамалетдинов так и не сумел адаптироваться ко взрослому футболу и забил всего четыре гола за «армейцев», прежде чем уйти в «Лех». В Европе карьера тоже не задалась, после чего Тимур вернулся в РПЛ. Сначала поиграл за «Уфу», а с текущего сезона помогает хабаровскому СКА подняться из Первой лиги, забив 3 гола и отдав 3 голевые передачи в 15 матчах.

Через несколько месяцев форварду исполнится 26 лет, и уже точно можно констатировать, что талант не был реализован.

2015-й год. Артем Галаджан («Локомотив»)

Годом позже британцами был отмечен воспитанник «Локомотива» Артем Галаджан, а в особенности выделялись его позиционная игра, чтение игры и невероятная реализация моментов. Подкреплялась это не только голами в молодежных первенствах России, но в играх за юношеские сборные страны, в которых Артем суммарно забил 15 голов в 36 матчах. У Галаджана было все, чтобы реализовать себя, но даже судьба Жамалетдинова покажется сказкой на фоне Артема.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Галаджан не пригодился Юрию Семину, из-за чего он пытался прорваться в большой футбол через «Казанку», «Оренбург», «Ротор», «Пари НН» и «Томь», за которые суммарно забил 18 голов, 10 из которых пришлись на третий по силе дивизион страны.

Галаджану всего 24 года, но с лета прошлого года он оказался никому не нужен. После ухода из «Томи» некогда считавшийся перспективным нападающий находится без клуба уже более полугода и, судя по всему, желающих его подписать особо и нет.

2016-й год. Даниил Уткин («Краснодар»)

The Guardian по достоинству оценивал диспетчерские качества Уткина и его тактическую универсальность, но всё же Даниил не прижился в «Краснодаре». Однако он не стал очередным разочарованием в этом списке, ведь сначала он ярко проявил себя в «Ахмате», а позже был выкуплен «Ростовом» за 3 млн евро, где стал одним из лучших центральных полузащитников РПЛ и игроком сборной России.

Источник фото: ФК «Ростов»

2017-й год. Илья Мартынов («Краснодар»)

Через год в список попал еще один продукт академии Сергея Галицкого, а именно центральный защитник Илья Мартынов. Британские журналисты считали, что именно Мартынов может стать сменщиком братьев Березуцких и Сергея Игнашевича в сборной России на долгие годы, но ожидания не оправдались. Илье не удалось закрепиться в родном клубе, а боссы даже не стали его удерживать, потому защитник сначала поиграл за «Тамбов» в РПЛ, а затем присоединился к «Ротору», за который сейчас играет во второй лиге, но даже там его нельзя назвать железобетонным игроком основы.

Источник фото: ФК «Краснодар»

2017-й год. Кирилл Колесниченко («Чертаново»)

2017-й год получился «урожайным» для российского футбола, ведь в список попали сразу два футболиста. Вторым из них стал Кирилл Колесниченко, который считался одним из самых одаренных футболистов академии «Чертаново» наравне с Сергеем Пиняевым.

Прошло всего шесть лет, а Колесниченко уже успело прилично потрепать. Кирилл сыграл 4 минуты за «СКА-Хабаровск» в РПЛ, уехал в «Кайрат» за 250 тысяч евро (но так и не сыграл за него), вернулся в «Ротор», получил мощнейший шанс в «Урале», а летом 2022-го года остался без клуба.

Источник фото: ФК «Урал»

Просидев в 22 года несколько месяцев без игровой практики, Колесниченко пошел на понижение, и в январе 2023-го года он подписал краткосрочный контракт с «Родиной» из все той же второй лиги.

2020-й год. Арсен Захарян («Динамо»)

Два года подряд российские игроки не попадали в рейтинг, зато в 2020-м туда ярко ворвался Захарян, уже начинавший играть за основную команду «Динамо». Думаю, что лишний раз рассказывать о его прогрессе и возможном переходе в «Челси» не стоит, а просто подмечу, что Захарян имеет реальные шансы стать одним из немногих россиян, кто действительно способен сколотить мощнейшую карьеру подобную тем, кого я перечислял в самом начале статьи.

Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

источник: «Советский спорт»
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