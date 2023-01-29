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Матч, который нельзя пропустить. «Боруссия» и «Байер» выявят сильнейшего в голевой феерии

Ожидается минимум три гола.
Матч, который нельзя пропустить. «Боруссия» и «Байер» выявят сильнейшего в голевой феерии
29 января 2023 11:45
автор: Никита Шмытов

В 18-м туре Бундеслиги центральным матчем считалась встреча «Баварии» и «Айнтрахта», но в расписании есть ещё один матч, который достоин не меньшего внимания. 29 января, в 19:30, «Байер» примет в гости «Боруссию». Почему за этим матчем стоит смотреть?

Хаби Алонсо нащупал победный путь

В октябре прошлого года «Байер» находился в ужасающем положении, ведь команда одержала всего одну победу на групповом этапе ЛЧ и ровно столько же в Бундеслиге, из-за чего один из сильнейших клубов Германии прошлого сезона оказался на самом дне турнирной таблицы.

«Байер» решил уволить Херардо Сеаоне, а вместо него назначить испанского тренера Хаби Алонсо, ранее работавшего только в Ла Лиге. Это был большой риск, но он оправдался. Экс-игрок «Реала» тоже начал тяжело с трёх поражений и трех ничьих, но после адаптации Алонсо сумел найти победный путь, который насчитывает уже пять матчей. Особенно впечатляет победа со счётом 5:0 над «Унионом», который идёт на втором месте.

Матч с дортмундской «Боруссией» - жесткая проверка на способность «Байера» замахнуться на еврокубки. Еще недавно леверкузенцы брели у зоны вылета, а уже сейчас отстают от зоны еврокубков всего на семь очков. Хаби Алонсо творит маленькую и локальную, но чудесную историю.

Тяжелая «Боруссия»

Главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич напротив, имеет очень много проблем. Да, команда всего в шести очках от лидирующей «Баварии», но она сильно уступает по игре некоторым командам. В 2023-м году дортмундцы одержали две победы в двух матчах, но каждые из них были висели на волоске. Сначала «Аугсбург» со дна таблицы едва не вырвал ничью в гостях, но всё же проиграл - 3:4, а затем «Майнц» имел все шансы обыграть соперника, и лишь удар Джованни Рейны на 93-й минуте предрешил исход встречи в пользу команды Терзича - 2:1.

В последних матчах куда-то испарилась фирменная лёгкость «Боруссии», а и без того проблемная защита увеличила количество ошибок, из-за чего дортмундцы рискуют в очередной раз вылететь из борьбы за чемпионство. Остановить дисциплинированный и набравший ход «Байер» будет невероятно трудно.

Очные матчи

Тренерские баталии и интрига в турнирной таблице безусловно подогревают интерес к ближайшему матчу, но по-настоящему интересным он становится при обзоре предыдущих противостояний соперников.

Прошлый матч закончился скромными 1:0 в пользу «Боруссии», но до этого количество забитых голов не может не впечатлять:

06.02.22 «Боруссия» - «Байер» - 2:5

11.09.21 «Байер» - «Боруссия» - 3:4

22.05.21 «Боруссия» - «Байер» - 3:1

19.01.21 «Байер» - «Боруссия» - 2:1

08.02.20 «Байер» - «Боруссия» - 4:3

14.09.19 «Боруссия» - «Байер» - 4:0

24.02.19 «Боруссия» - «Байер» - 3:2

29.09.18 «Байер» - «Боруссия» - 2:4

21.04.18 «Боруссия» - «Байер» - 4:0

Всего в 25 последних матчах команды наколотили друг другу 87 голов, то есть 3,48 в среднем за игру. Это ли не идеальный аргумент в пользу того, что просмотр матча невозможно пропустить?

источник: «Советский спорт»
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Матч, который нельзя пропустить. «Боруссия» и «Байер» выявят сильнейшего в голевой феерии
Матч, который нельзя пропустить. «Боруссия» и «Байер» выявят сильнейшего в голевой феерии
Ожидается минимум три гола.
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