Головин помог «ПСЖ» в чемпионской гонке. «Монако» выстоял на «Велодроме»

ГОЛОВИН ПРОТИВ ЖИГО

Александр Головин на легендарном «Велодроме» рвется в Лигу чемпионов. Чем не повод заглянуть в чемпионат Франции, в котором стартовал второй круг? Россиянин проводит очень приличный сезон. В январе в трех играх лиги 1 у него победный гол в ворота «Бреста» и результативная передача.

Это был центральный матч тура не только по статусу команд, но и по их форме в сезоне. Провансальцы под руководством Игора Тудора вообще демонстрируют впечатляющий футбол – выиграли в чемпионате шесть игр подряд и повисли на хвосте у «ПСЖ», от которого отставали всего на пять очков. Но и монегаски вполне себе хороши – с конца октября они теряли очки только в Лорьяне и домашней игре с… «Марселем» (2:3).

Российским болельщикам было бы интересно узнать, что помимо Головина в этом матче принимал участие экс-защитник «Спартака» Самуэль Жиго, вышедший в тройке центральных защитников хозяева (схема 3-4-3). Кроме того, в роли правого вингера у них появился Руслан Малиновский, не так давно бывший партнером Алексея Миранчука по «Аталанте».

В ОДНИ ВОРОТА

Команды начали матч с хорошим настроем, но монегаскам в атаку бежалось намного веселее. Уже в дебюте встречи молодой нападающий Элисс Бен-Сегир опасно прикладывался из штрафной в ближний угол, затем защитник Вандерсон прибежал в чужую штрафную и едва не замкнул прострел Крепина Дьятта, а потом еще и Виссам Бен-Йеддер, воспользовавшись задержкой Жиго, избежал офсайда и пробил рядом с дальней штангой.

В этих эпизодах фортуна отвернулась от гостей, но, оценив их напор, помогла на 17-й минуте. Приятно констатировать, что Головин сначала заработал штрафной, а потом результативно закрутил мяч в район 11-метровой отметки, откуда Джордан Верету головой подрезал мяч в дальний угол собственных ворот.

Этот гол прибил и до того не слишком уверенных в себе подопечных Тудора. Они были не похожи на себя буквально во всех фазах игры – ничего не создавали впереди и раз за разом проваливались сзади. По xG статистика к перерыву была ошеломительна – 0,3 на 1,53 в пользу гостей. Счет мог быть и крупнее, но Бен-Йеддер даже с двух попыток не смог реализовать выход один на один, который корявой передачей организовал ему один из соперников.

РОКИРОВКА НУНУ

Конечно, претендующие на погоню за «ПСЖ» хозяева не могли безразлично отнестись к тому, что произошло в первом тайме, и на второй они вышли действительно злыми. И быстро сравняли счет. Нуну Тавареш освободился от опеки и сильно пробил в ближний угол, а Александр Нюбель отбил мяч прямо на Алексиса Санчеса. Оливер Кан, намеревавшийся вернуть Нюбеля в «Баварию» после травмы Мануэля Нойера, наверняка выдохнул – хорошо, что в Мюнхен приехал Ян Зоммер.

Стоит еще отметить, что этот гол стал следствием перестановок Тудора. Тот самый Тавареш первый тайм провел на левом краю, но из-за замены Матео Гендузи на Леонардо Балерди ушел на противоположный фланг, Дженгиз Ундер поднялся выше, а Малиновский отправился налево на позицию Гендузи. Гости оказались не готовы к новой расстановке соперника и пропустили через полторы минуты после возобновления игры.

Вообще «Марсель» после перерыва прибавил абсолютно во всем – в прессинге, контроле мяча, движении, доставке мяча в штрафную. Ошеломительно прибавил тот самый Тавареш, уничтожавший на краю Кайо Энрике и в меньшей степени Головина. Только с 46-й по 75-ю минуту он нанес пять (!) ударов, а еще раз едва не вывел Алексиса на пустые ворота.

Чем ближе концовка матча, тем чаще футболисты сходились в единоборствах, отвлекавших их от футбола. Причем хозяева оказывались на газоне или провоцировали конфликт ничуть не реже соперника, хотя эти затяжки времени им были совсем не на руку. В том числе и благодаря этому «Монако» удалось дотянуть до финального свистка.

Лига 1. 20-й тур

«Марсель» - «Монако» - 1:1 (0:1)

Голы: Верету, 17 – в свои ворота – 0:1. Алексис Санчес, 47 – 1:1.

«Марсель»: Бланко, Мбемба, Жиго, Колашинац, Ундер, Ронжье, Верету (Пап Гейе, 86), Нуну Тавареш, Малиновский (Пайет, 86), Гендузи (Балерди, 46), Алексис Санчес.

«Монако»: Нюбель, Вандерсон (Агилар, 90+2), Дисаси, Марипан, Энрике, Фофана, Матазо, Дьятта (Якобс, 68), Головин, Бен-Сегир (Желсон Мартинш, 68), Бен-Йеддер (Эмболо, 46).

Предупреждения: Дьятта, 54. Верету, 66. Ронжье, 85. Головин, 90+3.

Судья: Пиньяр.