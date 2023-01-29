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«Бавария» не впечатляет. Она в третий раз подряд потеряла очки при слабой игре

Гегемон Бундеслиги скатился.
«Бавария» не впечатляет. Она в третий раз подряд потеряла очки при слабой игре
29 января 2023 12:00
автор: Никита Шмытов

В текущем сезоне интрига Бундеслиги как никогда накалена до предела. Во многом это связано с перестройкой «Баварии» и потерей лучшего бомбардира последних лет Роберта Левандовски, но нужно отдать должно и конкурентам, которые серьезно подтянулись по уровню игры. «Бавария» в 2023-м году не смогла одержать победу в первых двух матчах, а потому было ещё интереснее за ней понаблюдать в третьем матче, где ей противостоял один из ближайших преследователей. Букмекеры и эксперты верили, что мюнхенцы сломят сопротивление «Айнтрахта» на «Альянц Арене», но гостевая команда стала очередной в сезоне, кто сумел вставить палки в колёса гегемону Бундеслиги.

«Бавария» с первых минут начала давить гостей, но низкий блок «Айнтрахта» позволял хозяевам устраивать комбинации только вдали от штрафной, и лишь изредка атакующие футболисты цеплялись за забросы недалеко от ворот. На 33-й минуте, после продолжительных атак «Баварии», мяч всё же проскользнул мимо всех защитников «Айнтрахта», а Лерой Сане идеально пробил в одно касание мимо вратаря - 1:0.

Ещё через две минуты, возможно, произошёл самый ключевой момент встречи. Дайо Упамекано мог закрывать вопросы по победителю встречи, отправляя второй гол в ворота Кевина Траппа за две минуты, но центральный защитник не реализовал роскошный момент, в котором не смог подстроиться под заброс, хотя находился один, из-за чего мяч проскользил по причёске, после чего полетел за пределы поля.

Во втором тайме пошла куда более открытая игра с двух сторон. Проигрывающий и ничего не теряющий «Айнтрахт» стал больше раскрываться, из-за чего всё больше стало свободных зон в защите, но тем удивительнее эпизод на 69-й минуте. «Бавария», заигравшись в атаке, позволила «Айнтрахту» произвести контратаку два в два, гвоздь в которой забил лучший атакующий игрок «орлов» Коло Муани. И это был очень показательный гол для «Баварии».

В пропущенном голе «Баварии» целиком и полностью виновата команда, которая сыграла так, будто счёт не 1:0, а 5:0. Пугает, что защита мюнхенцев настолько плохо отработала при переходе из защиты в атаку, и даже техническая ошибка Даити Камада при приёме мяча, отдавшего голевой пас, ничуть не спасла «Баварию», которая чуть ли не пешком возвращалась помогать Яну Зоммеру. У команды не горят глаза, и даже не было чувства, что она вообще пыталась победить.

В предыдущих сезонах баварская машина заводилась в таких случаях, чтобы таки сломить соперника в концовке матча, но в обозреваемой встрече скорее именно хозяева были ближе к поражению на последних минутах. Несмотря на статистическое превосходство «Баварии», она не заслужила победы, создав всего 1,38 xG против 0,88 xG у гостей. Ранее Роберт Левандовски делал разницу на поле, а сейчас вместо него в нападении бегает 33-летний Шупо-Мотинг, который явно не соответствует уровню основы «Баварии», и эта проблема в полной мере обнажилась в матче с «Айнтрахтом».

«Бавария» в третий раз подряд потеряла очки в Бундеслиге, еще ближе подпустила соперников в борьбе за лидерство, и с каждым матчем всё больше поражает свой невразумительной игрой. Понятно, что «Айнтрахт» тоже далеко не самая слабая команда Германии, но даже против него действующий победитель страны ничего не смог сделать, а ведь уже в середине февраля придётся играть с «ПСЖ», где, пока что, фаворит очевиден.

источник: «Советский спорт»
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