Малком может воссоединиться с Месси. Отпустит ли «Зенит» своего ведущего игрока в «ПСЖ»?

УВАЖЕНИЕ К ПЕТЕРБУРГУ

Яркая игра Малкома за «Зенит» не осталась незамеченной в Европе даже в отсутствие международных матчей. Последние дни ленты новостей разрывают сообщения о возможном союзе бразильца и «ПСЖ» – действительно топового европейского гранда. И это не слухи, интерес со стороны парижан к своему игроку подтверждал даже Сергей Семак.

Очевидно, что переезд в Париж для Малкома – большой шаг вперед. Тем приятнее видеть порядочность его агента Луиса Фернандо Гарсии, охлаждающего пыл журналистов. По его словам, заинтересованность действительно есть, но: а) официальных предложений не было; б) и до января на представителя игрока выходили серьезные клубы, но Малком (как и Клаудиньо) намерен вписать свое имя в историю «Зенита», принеся вторую звезду.

То есть при очевидных как минимум финансовых преимуществах нового предложения ни бразилец, ни его представитель не побросали шмотки в чемоданы и не улетели первым рейсом, как некоторые другие легионеры. Это говорит о том, что не только хорошая зарплата держит футболиста в Петербурге, но и то, что он действительно получает здесь удовольствие.

МАЛКОМ БЫЛ ВТОРЫМ НОМЕРОМ ПОСЛЕ ВУНДЕРКИНДА «ЛИОНА»

Вообще-то Малком не приоритетная цель «ПСЖ». Поначалу они нацелились на Райана Шерки из «Лиона» – 19-летнего универсального атакующего полузащитника (может сыграть как в центре, так и на обоих флангах) ориентировочной стоимостью 18 млн евро. В нынешнем сезоне на его счету 1+3 за 646 минут, но впечатления ярче этой статистики: Шерки сильный дриблер с хорошим умением обострить атаку за счет паса.

Правда, «львы» не горят желанием расставаться со своим талантом по трем причинам. Во-первых, он даже еще не стал игроком основного состава, то есть не полностью реализовал свой экономический потенциал. Через пару лет при должном прогрессе его продадут никак не меньше 50 млн. Во-вторых, лионцы не горят желанием усиливать «ПСЖ». Ну, и тот факт, что игрок должен помочь вернуться на верхние строчки (сейчас «Лион» идет девятым в 12 очках от зоны Лиги конференций) тоже имеет место быть.

«ПСЖ» МЕШАЕТ ФИНАНСОВЫЙ ФЭЙР-ПЛЕЙ

Так что советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш решил вернуться к кандидатуре Малкома. Тем более, что сам футболист при первом контакте выразил согласие на переезд. Еще бы, не каждый день предлагают попасть в одну команду с Лионелем Месси!

Правда, отправление официального предложения под большим вопросом. Говорят, что предложить полноценный трансфер «ПСЖ» мешает ФФП. Это предположение вполне укладывается в уверенность агента о том, что официального предложения и нового раунда переговоров (о них сообщал известный инсайдер Фабрицио Романо) «нет и не будет».

В то же время существует версия, что парижане добьются-таки своего через арендное соглашение с последующим выкупом. Вообще-то они могли бы заполучить игрока даже бесплатно, но сами отказались воспользоваться правилом ФИФА, дарующим иностранцам право приостанавливать контракты с российскими клубами. Причиной хорошие отношения между руководителями команд, сложившиеся еще во время переговоров по Леандро Паредесу.

А ЧТО «ЗЕНИТ»?

Позиция питерцев пока не ясна. Генеральный директор Александр Медведев призывал не верить слухам, но в то же время журналист Адриен Гренье убеждал, что «Зенит» готов принять предложение даже по аренде с правом выкупа. Правда, скорее всего, где-то посередине, то есть сине-бело-голубые и сами наверняка не приняли принципиального решения.

В пользу сохранения Малкома говорит тот факт, что сейчас нового футболиста такого класса в чемпионат России заполучить будет невозможно, так что в этом есть имиджевая составляющая. С другой стороны, уж РПЛ «Зенит» точно способен выиграть и без Малкома, а от международных матчей клуб, как и весь российский футбол, очень далек. Скорее всего, финансовый аспект и хорошие отношения с парижанами наверняка перевесят контраргументы, но это будет зависеть от настойчивости французской стороны.

Со спортивной точки зрения «Зенит» потерю бразильца переживет. На роли вингеров/инсайдеров есть Зелимхан Бакаев, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Густаво Мантуан и Клаудиньо, а также, при некоторых оговорках, Вендел. Для внутреннего первенства вполне достаточный список исполнителей.

ФАНАТЫ «ПСЖ» ДО СИХ ПОР ВСПОМИНАЮТ ПАРЕДЕСА

Зенитовцев вообще стоит похвалить за работу с такими дорогостоящими футболистами. Малком обошелся клубу в 40 млн евро и явно будет продан как минимум не дешевле. А сделка по Леандро Паредесу в 2019 году принесла питерцам аж 17 млн (за 23 млн приобрели, за 40 млн продали).

«ПСЖ» уже стал главным клубом в карьере Паредеса. Здесь он провел 117 матчей – почти в два раза больше, чем во второй по этому показателю команде (как раз «Зените»). Правда, результативностью в Париже аргентинец не блещет – 3 гола и 10 передач. Для сравнения, в России было 10+16 в 61 игре. Так что болельщики не слишком расстроились, когда Леандро отправился в аренду в «Ювентус».

«Спасибо, мы уже купили у «Зенита» одного игрока. К счастью, сейчас Паредес развлекается в Турине и не мешает «ПСЖ» нормально играть», – написал один из фанатов под новостью о возможном переходе Малкома.

Стоит добавить, что в целом они не слишком поддерживают эту идею руководства, считая, что будь Малком достаточно хорош для того, чтобы играть рядом с Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе, не сидел бы на зенитовской зарплате, а рвал и метал бы в топ-5 лиг Европы, а в ротацию можно взять и собственного воспитанника. И в этом смысле с ними трудно не согласиться.