Бердыев и Галактионов презентуют обновления. «Локомотив» победил «Сочи» в ОАЭ

НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН

Эта игра пусть и носила статус товарищеской, интриговала не меньше, чем некоторые официальные, ведь обе команды в межсезонье переживают эпохальные перемены.

У «Локо» иссяк немецкий вектор и на смену наследникам Ральфа Рангника пришла совершенно новая команда менеджеров, а тренерский штаб возглавил Михаил Галактионов. Плюс были совершены несколько важных трансферов как на вход, так и на выход.

А в «Сочи» прибыл сам маэстро Курбан Бердыев, кандидатуру которого пролоббировала группа работавших с ним футболистов с Кристианом Нобоа во главе. Очевидно, что и он попытается многое изменить в игре команды, осенью делавшей ставку на атакующий комбинационный футбол.

Обе команды проводили уже третий для себя матч в новом году, так что можно уже вполне делать какие-то первые осторожные выводы на основе увиденного.

ДЕБЮТ ПИНЯЕВА

Состав южан каких-то принципиальных изменений по сравнению с привычным нам не претерпел, а вот в «Локо» было сколь неожиданно, столь и приятно увидеть дебютанта Сергея Пиняева. Мало кто этого ожидал, ведь первый сбор вингер пропустил из-за проблем со здоровьем, однако Галактионов решил задействовать его сразу, что наверняка является посылом и самому футболисту – на него здесь всерьез рассчитывают.

На первых порах представляет интерес и расстановка, которую используют новые тренеры, хотя тут никаких сюрпризов. Бердыев сохранил схему 3-4-2-1 со всеми привычными ролями, а Галактионов выбрал 4-3-3 с атакующим трио Пиняев – Франсуа Камано – Антон Миранчук.

Выбор стартового состава пока оценивать странно. Просто зафиксируем, что у железнодорожников с первых минут вышла пара центральных защитников Дмитрий Кузьмичев – Станислав Магкеев, а у сочинцев с Ваней Дркушичем оборонительную линию составили другие легионеры Иван Миладинович и Мусса Сиссако, осенью частенько начинавшие матчи на скамейке.

НОБОА ПРОЩАЕТ

Первая половина первого тайма прошла с преимуществом москвичей, но без явных голевых моментов. Внимания заслуживали лишь по паре раз разогнавшиеся Пиняев и Миранчук. Но пока все это сыровато.

Сочинцы же некоторое время осматривались, после чего забрали инициативу себе. И, честно говоря, по развитию позиционных атак мало чем отличались от себя самих образца осенней версии. То есть изменения Бердыева будем разглядывать с микроскопом. Впрочем, времени у него было мало, зато команда уже стала довольно опасно действовать на стандартах. Один из них даже завершился голом из офсайда.

Да и в целом «Сочи» был поинтереснее соперника и должен была открывать счет, когда Сергей Терехов (вышел на позиции левого латераля вместо Артема Макарчука) открылся в штрафной под длинную диагональ и зряче прострелил в центр, откуда Нобоа обязан был наказывать, но пробил мимо ближней штанги. Это был самый яркий момент первой половины встречи.

ЗАПОМИНАЕМ ЩЕТИНИНА И РАКОВА

Как это водится на данном этапе подготовки, в перерыве последовали масштабные изменения. Бердыев вообще заменил всех футболистов, четко разделив их таким образом на первый и второй состав. Примечательно, что во второй попали Сослан Джанаев, Артем Макарчук, Игорь Юрганов, Тимофей Маргасов, Никита Бурмистров и Владислав Сарвели. Все они в той или иной степени претендовали (претендуют?) на место в основе.

А у «Локо» обращало внимание появление зимних новичков Ильи Лантратова и Максима Глушенкова, а также одного из лучших у железнодорожников на осеннем отрезке Артема Карпукаса. На исходе часа игры Галактионов сделал еще серию замен, что на динамике игре обычно сказывается не лучшим образом.

Этот матч не стал исключением. Было заметно, что команды под нагрузками, а футболисты еще не нащупали игровые связи. Так что интересных моментов было по минимуму. Зато именно на этом отрезке москвичи и открыли счет – только что вышедшие Марко Раконьяц, Иван Игнатьев и 17-летний Михаил Щетинин разыграли быструю комбинацию у чужой штрафной, и последний из выгодной позиции четко пробил в дальний угол мимо Джанаева.

Вскоре все тот же Раконьяц убегал в контратаку два в один, но пожадничал и решил сам обыграть Джанаева, но потерпел неудачу. Поведя в счете, «Локо» перешел на контратакующую игру и в ней выглядел куда привлекательнее ставшего регулярно ошибаться на ровном месте соперника. Работы у Джанаева было с избытком, но и он был бессилен, когда 18-летний Вадим Раков на дальней штанге замкнул подачу справа.

Так Галактионов за счет молодежи одержал победу над самым статусным соперником, пусть и в неофициальном матче. Будем внимательно следить за тем, как он продолжит изменять «Локомотив». Ну, а «Сочи» окажется в объективах внимания уже на следующей неделе, когда примет участие в товарищеском турнире с участием «Спартака», «Краснодара» и «Ростова».

Товарищеский матч

«Сочи» - «Локомотив» - 0:2 (0:0)

Голы: Щетинин, 66 – 0:1. Раков, 74 – 0:2.

«Сочи» (1-й тайм): Адамов, Сиссако, Дркушич, Миладинович, Заика, Цаллагов, Нобоа, Терехов, Жоаозиньо, Юсупов, Мелкадзе.

«Сочи» (2-й тайм): Джанаев, Юрганов, Мещанинов, Маргасов, Макарчук, Мартовой, Батырев (Ушатов, 72), Кравцов, Бурмистров, Сарвели, Федоров.

«Локомотив» (1-й тайм): Худяков, Живоглядов, Кузьмичев, Магкеев, Тикнизян, Баринов, Куликов, Марадишвили, Пиняев, Миранчук, Камано.

«Локомотив» (2-й тайм): Лантратов, Ненахов, Кузьмичев (Мампасси, 63), Магкеев (Митай, 63), Тикнизян (Погостнов, 63), Карпукас, Куликов (Щетинин, 63), Марадишвили (Раконьяц, 63), Игнатьев, Глушенков, Камано (Раков, 63).