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Дмитрий Селюк: «ПСЖ» хотел Малкома только в аренду, «Зенит» на это не пошел бы

Нападающий «Зенита» Малком не перейдет во французский «Пари Сен-Жермен» этой зимой.
Дмитрий Селюк: «ПСЖ» хотел Малкома только в аренду, «Зенит» на это не пошел бы
29 января 2023 18:16
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Зенит»

Об этом сообщил агент бразильца Луис Фернандо Гарсия. Он сказал, что сейчас переход в «ПСЖ» невозможен.

Мы побеседовали на эту тему с футбольным агентом Дмитрием Селюком.

- «ПСЖ» собирался брать Малкома только в аренду, покупать его они не собирались, - говорит Селюк. – Но «Зенит» на аренду точно не согласился бы.

- «ПСЖ» давно хочет купить 19-летнего таланта из «Лион» Райна Шерки, но «Лион» не хочет продавать полузащитника.

- Да, это так.

- Почему «Зенит» согласился бы на аренду?

- Представьте, приехал Малком в Париж. Там Неймар, Маркиньос, да и вообще суперклуб мирового уровня. Бразильцы его взяли бы в оборот. Как думаете, захотел бы он возвращаться летом в Питер?

- Не знаю, возможно, нет.

- В том-то и дело. А, как мы все помним, ФИФА разрешила еще в марте легионерам в одностороннем порядке разрывать контракты с клубами РПЛ. Сколько «ПСЖ» заплатил бы «Зениту» за три месяца аренды Малкома?

- Сколько?

- Максимум 2 млн, а игрок обошелся Питеру в 45 млн. И тогда эти 45 млн теряются, если Малком решился бы на такой шаг.

А его друзья в «Зените» Клаудиньо и Вендел на это посмотрели бы, и подумали, а мы что, хуже? А все эти футболисты стоят больших денег. Они в Европе точно востребованы, без работы не останутся.

- Я к тому, что «Зенит» и так уже чемпион, в Европе не играет. Ну отпустят одного бразильца на три месяца, если, конечно, тот не провернет такой финт, о чем вы сказали выше, ничего страшного. Бразильцев в «Зените» много.

- Бразилец бразильцу рознь. Малком один из лидеров, вместе с Клаудиньо, Венделом, Дугласом Сантосом и Барриосом эти футболисты составляют костяк «Зенита». Естественно, костяк в Питере хотят сохранить. Вот остальных бразильцев, которых они добрали зимой, можно смело отпускать в «Факел», ничего страшного не случится.

НАША СПРАВКА

В нынешнем сезоне 25-летний Малком провел за «Зенит» 23 матча, забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 24 миллиона евро.

источник: «Советский спорт»
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Нападающий «Зенита» Малком не перейдет во французский «Пари Сен-Жермен» этой зимой.
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