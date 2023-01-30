Бледная тень великого отца: Ларссон – от «Спартака» через Бундеслигу до чемпионата Дании

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

24 января «Шальке» был разгромлен дома «Лейпцигом» - 1:6. Игру транслировал «Матч ТВ». В самом начале камера мельком выхватила Джордана Ларссона. Мелькнула мысль: во, Ларссон в основе. Больше в поле зрения камер швед не попадал.

«Лейпциг» забил четыре безответных мяча еще в первом тайме, а нападающий был заменен в перерыве. Главный тренер Томас Райс нашел трех виновников позорного поражения, среди них - Ларссон. Вскоре «Шальке» отправил 25-летнего шведа в «Копенгаген» в аренду до конца сезона.

Ларссон всего полгода провел в Гельзенкирхене, поучаствовал в 12 матчах, но полных отыграл только шесть с половиной. За это время он не нанес ни одного (!) удара в створ, естественно, не забил ни одного гола и не отдал ни одной голевой передачи партнерам.

Вполне логично, что отправился в «Копенгаген», а ведь Джодан всегда мечтал играть в одной из топовых лиг Европы. Теперь будет феерить в периферийном чемпионате, но, правда, в самом сильном клубе Дании.

Если оглянуться назад, у Ларссона был только один удачный сезон в карьере: в «Спартаке» в сезоне-2020/2021 он забил 15 голов.

КАК ИГРАЛ ЕГО ОТЕЦ

А теперь для молодежи напомним, как играл знаменитый папа Джордана Хенрик. И каких успехов он добился.

Хенрик начал профессиональную карьеру в 1988 году в скромном шведском «Хегаборге». Там прилично забивал и пошел на повышение в более именитый «Хельсингборг». Там в 55 матчах в сезоне-1992-93 назабивал 50 голов.

«Фейеноорд» купил молодого шведа. Надо пояснить, что тогда клубный голландский футбол был одним из сильнейших в Европе, а «Фейеноорд» являлся очень мощным клубом.

Хенрик провел 5 лет в Голландии, сыграл 101 матч и забил 26 голов. В 1997 году оказался в «Селтике», там было тоже 5 сезонов, но показатели были более впечатляющими – 221 матч, 174 гола.

В 2004 году на шведа положила глаз «Барселона». В активе Ларссона-старшего 40 игр за каталонский клуб и 13 мячей.

Статистика в сборной Швеции выглядит впечатляюще: 106 матчей, 37 голов.

На ЧМ-1994 в США Хенрик стал бронзовым призером. Их пара в нападении с Томасом Бролином наводила ужас на защиту соперников сборной Швеции. В ноябре 2003 года Хенрик Ларссон был признан лучшим футболистом Швеции за последние 50 лет.

Как видим, поговорка, что на детях природа отдыхает, к семейству Ларссонов подходит полностью.