World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бледная тень великого отца: Ларссон – от «Спартака» через Бундеслигу до чемпионата Дании

Карьера бывшего форварда «Спартака» Джордана Ларссона катится под откос. На днях руководство «Шальке» отправило нападающего в аренду в «Копенгаген». Теперь уже точно бессмысленно сравнивать 25-летнего Джордана с его отцом Хенриком. Он всего лишь бледная тень великого папы. 
Бледная тень великого отца: Ларссон – от «Спартака» через Бундеслигу до чемпионата Дании
30 января 2023 16:47
автор: Юрий Волохов

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

24 января «Шальке» был разгромлен дома «Лейпцигом» - 1:6. Игру транслировал «Матч ТВ». В самом начале камера мельком выхватила Джордана Ларссона. Мелькнула мысль: во, Ларссон в основе. Больше в поле зрения камер швед не попадал.

«Лейпциг» забил четыре безответных мяча еще в первом тайме, а нападающий был заменен в перерыве. Главный тренер Томас Райс нашел трех виновников позорного поражения, среди них - Ларссон. Вскоре «Шальке» отправил 25-летнего шведа в «Копенгаген» в аренду до конца сезона.

Ларссон всего полгода провел в Гельзенкирхене, поучаствовал в 12 матчах, но полных отыграл только шесть с половиной. За это время он не нанес ни одного (!) удара в створ, естественно, не забил ни одного гола и не отдал ни одной голевой передачи партнерам.

Вполне логично, что отправился в «Копенгаген», а ведь Джодан всегда мечтал играть в одной из топовых лиг Европы. Теперь будет феерить в периферийном чемпионате, но, правда, в самом сильном клубе Дании.

Если оглянуться назад, у Ларссона был только один удачный сезон в карьере: в «Спартаке» в сезоне-2020/2021 он забил 15 голов.

КАК ИГРАЛ ЕГО ОТЕЦ

А теперь для молодежи напомним, как играл знаменитый папа Джордана Хенрик. И каких успехов он добился.

Хенрик начал профессиональную карьеру в 1988 году в скромном шведском «Хегаборге». Там прилично забивал и пошел на повышение в более именитый «Хельсингборг». Там в 55 матчах в сезоне-1992-93 назабивал 50 голов.

«Фейеноорд» купил молодого шведа. Надо пояснить, что тогда клубный голландский футбол был одним из сильнейших в Европе, а «Фейеноорд» являлся очень мощным клубом.

Хенрик провел 5 лет в Голландии, сыграл 101 матч и забил 26 голов. В 1997 году оказался в «Селтике», там было тоже 5 сезонов, но показатели были более впечатляющими – 221 матч, 174 гола.

В 2004 году на шведа положила глаз «Барселона». В активе Ларссона-старшего 40 игр за каталонский клуб и 13 мячей.

Статистика в сборной Швеции выглядит впечатляюще: 106 матчей, 37 голов.

На ЧМ-1994 в США Хенрик стал бронзовым призером. Их пара в нападении с Томасом Бролином наводила ужас на защиту соперников сборной Швеции. В ноябре 2003 года Хенрик Ларссон был признан лучшим футболистом Швеции за последние 50 лет.

Как видим, поговорка, что на детях природа отдыхает, к семейству Ларссонов подходит полностью.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Бледная тень великого отца: Ларссон – от «Спартака» через Бундеслигу до чемпионата Дании
Бледная тень великого отца: Ларссон – от «Спартака» через Бундеслигу до чемпионата Дании
Карьера бывшего форварда «Спартака» Джордана Ларссона катится под откос. На днях руководство «Шальке» отправило нападающего в аренду в «Копенгаген». Теперь уже точно бессмысленно сравнивать 25-летнего Джордана с его отцом Хенриком. Он всего лишь бледная тень великого папы. 
30.01.2023 16:47
Футбол
автор: Юрий Волохов
Шомуродов уходит из «Ромы». Любимец Карпина определился с новым клубом
Шомуродов уходит из «Ромы». Любимец Карпина определился с новым клубом
Оказался не нужен Жозе Моуринью.
30.01.2023 14:40
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дмитрий Селюк: «ПСЖ» хотел Малкома только в аренду, «Зенит» на это не пошел бы
Дмитрий Селюк: «ПСЖ» хотел Малкома только в аренду, «Зенит» на это не пошел бы
Нападающий «Зенита» Малком не перейдет во французский «Пари Сен-Жермен» этой зимой.
29.01.2023 18:16
Футбол
автор: Юрий Волохов
Бердыев и Галактионов презентуют обновления. «Локомотив» победил «Сочи» в ОАЭ
Бердыев и Галактионов презентуют обновления. «Локомотив» победил «Сочи» в ОАЭ
Исход товарищеской встречи решили вышедшие на замену юниоры Щетинин и Раков.
29.01.2023 18:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Малком может воссоединиться с Месси. Отпустит ли «Зенит» своего ведущего игрока в «ПСЖ»?
Малком может воссоединиться с Месси. Отпустит ли «Зенит» своего ведущего игрока в «ПСЖ»?
Паредес протоптал тропинку из Санкт-Петербурга в Париж, но не стал там ключевым игроком. Может, получится у Малкома?
29.01.2023 12:40
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Бавария» не впечатляет. Она в третий раз подряд потеряла очки при слабой игре
«Бавария» не впечатляет. Она в третий раз подряд потеряла очки при слабой игре
Гегемон Бундеслиги скатился.
29.01.2023 12:05
Футбол
автор: Никита Шмытов
Матч, который нельзя пропустить. «Боруссия» и «Байер» выявят сильнейшего в голевой феерии
Матч, который нельзя пропустить. «Боруссия» и «Байер» выявят сильнейшего в голевой феерии
Ожидается минимум три гола.
29.01.2023 11:45
Футбол
автор: Никита Шмытов
Головин помог «ПСЖ» в чемпионской гонке. «Монако» выстоял на «Велодроме»
Головин помог «ПСЖ» в чемпионской гонке. «Монако» выстоял на «Велодроме»
«Марсель» провалил первый тайм, а во втором едва не смел соперника, но все-таки не смог дожать соперника, прервав свою шестиматчевую победную серию.
29.01.2023 09:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Лучшие молодые футболисты России: что с ними стало?
Лучшие молодые футболисты России: что с ними стало?
Несколько из них докатились до подвала российского футбола.
28.01.2023 16:36
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Эвертон» нашел своего спасителя. Клуб определился с новым главным тренером 
«Эвертон» нашел своего спасителя. Клуб определился с новым главным тренером 
Безумец, согласившийся принять команду в тяжелейшее время. 
28.01.2023 16:20
Футбол
автор: Никита Шмытов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика