Шомуродов уходит из «Ромы». Любимец Карпина определился с новым клубом

Еще пару лет назад «Ростов» считался одним из главных спецов России по перепродаже игроков в Европу, а иностранцы с радостью использовали его как трамплин. Одним из таких футболистов стал Элдор Шомуродов, который ярко провел отрезок на Дону, особенно выделившись в сезоне-2019/20, в котором он забил 11 голов и отдал 7 голевых передач только в РПЛ. После него появился предметный интерес из топ-лиг Европы, и проворнее остальных оказался «Дженоа», согласившись заплатить за узбекского форварда 9 млн евро. В первом же сезоне Элдор мощно ворвался в Серию А с девятью забитыми мячами, в результате чего мгновенно получил личное приглашение от Жозе Моуринью, «Рома» которого заплатила за Шомуродова 18 млн евро. Но затем что-то пошло не так.

Что случилось в «Роме»?

«Дженоа» и «Рома» команды с совершенно разными амбициями и целями, а потому логично, что в римском клубе у Элдора адаптация была куда сложнее. Шомуродов не смог стать игроком основы, но все-таки успешно реализовал отведенное ему время, отметившись 5 голами и 6 голевыми передачами за 1188 минут (13,2 полных матча).

Во втором сезоне он мог стать еще более важным игроком основы, но «Рома» внезапно провела классную трансферную кампанию, купив не только Пауло Дибалу, но и прямого конкурента Шомуродова Андреа Белотти, который несколько лет подряд занимал верхние позиции в таблице бомбардиров Серии А, играя за «Торино». Также нельзя забывать и про любимца Жозе Моуриньо Тэмми Абрахама. Короче говоря, Шомуродов повяз в плотнейшей конкуренции, из-за чего потерял даже те самые считанные минуты на поле, которые получал раньше.

За полгода 27-летний форвард наиграл всего 151 минуту, а потому и выход из этой ситуации был очевиден - уход из «Ромы».

Где окажется Шомуродов?

«Торино», «Лилль» и даже «Байер» называли претендентами на Элдора, но авторитетные источники утверждают, что «Специя» предложила наиболее выгодные условия для узбека, который в ближайшее время пополнит ряды команды, а по окончанию аренды сможет полностью выкупить права на Шомуродова.

Вероятнее всего, выкуп зависит от положения «Специи» по окончанию сезона, ведь на данный момент она находится в шаге от зоны вылета, опережая 18-ю «Верону» всего на шесть очков.

«Специя» - идеальный вариант для Шомуродова, ведь в отличие от «Ромы», он практически не столкнется с конкуренцией в новой команде. Лучший бомбардир команды Мбала Нзола в середине января получил травму, и его возвращение планируется только к концу февраля, а к тому времени Шомуродов должен быть явно в более классных кондициях. Если не учитывать Нзолу, то подбор других форвардов совершенно не впечатляет, а всего в текущем сезоне они забили три гола на троих. «Специя» видит в Шомуродове спасение, которое экстренно необходимо.

Что касается других футболистов, то «Специя» не лишена звезд. Конечно, это не «Рома», но тоже неплохо. Элдор, которого Валерий Карпин часто называет «кривоногим», встретится с Итан Ампаду (арендован из «Челси»), Даниэлем Мальдини (арендован из «Милана»), украинцем Виктором Коваленко (арендован из «Аталанты») и другими.

Шомуродову всего 27 лет, и «Специя» является хорошим вариантом для перезагрузки заглохнувшей карьеры.