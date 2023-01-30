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Месси ходил пешком, Мбаппе иногда взрывался: «ПСЖ» провел бездарный матч с «Реймсом»

«Пари Сен-Жермен» сыграл дома вничью 1:1 с «Реймсом» в матче 20-го тура Лиги 1. При этом парижане всю игру отбивались, а Месси 96 минут прогуливался по зеленой травке.
Месси ходил пешком, Мбаппе иногда взрывался: «ПСЖ» провел бездарный матч с «Реймсом»
30 января 2023 17:02
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «ПСЖ»

ЛЕО ВКЛЮЧИЛ ЭКОНОМРЕЖИМ?

«ПСЖ» провел совершенно бездарный матч. Волшебное трио - Месси, Мбаппе и Неймар пыталось что-то соорудить лишь два-три раза за матч. Большую часть игры эти мегазвезды напоминали лебедя, рака и щуку из знаменитой басни Крылова.

Самым активным из тройки был Неймар. Как обычно, оттягивался в глубину поля, чтобы получить мяч. И, как обычно, чрезмерно увлекался обводкой. Но активностью Неймар заслужил гол. Как выяснилось, бразилец своим мячом на 51-й минуте спас парижан от позорного поражения.

Почему позорного? Игра Парижа являла собой жалкое зрелище. Месси весь матч проходил пешком. Вместо футбола Лео провел тренировку по оздоровительной ходьбе. Не хватало только лыжных палок в руках. Такое впечатление, что Месси, выиграв столь желанный титул в Катаре, решил не сильно напрягаться в рядовых матчах. Какой-то «Реймс»? И так чемпионами станем. Вот будет Лига чемпионов, тогда…

Мбаппе иногда взрывался, но то решающий пас не успевал отдать, то терял мяч.

Хозяева всю игру только отбивались, в первом тайме не нанесли ни одного удара по воротам соперников, «Реймс» пробил 9 раз. Казалось, пропущенный гол – дело времени. Но время шло, а гол Неймара оставался победным. Да, еще и Верратти подвел, выйдя в перерыве, отыграл лишь 13 минут. Итальянец зачем-то грубо подкатился под японца Ито.

Арбитр показал желтую, но затем посмотрел телевизор и поменял ее на красную. Когда казалось, что «ПСЖ» вымучает незаслуженные три очка, «Реймс» на 96-й минуте провел стремительную контратаку.

Фоларин Балогун убежал один на один, изящно прокинул Доннарумму и вколотил мяч в сетку.

«ПСЖ» ЛЕГКО АТАКОВАТЬ, ИХ ЗВЕЗДЫ НЕ ЗАЩИЩАЮТСЯ»

Капитан «Реймса» Юнис Абдельхамид пояснил, почему против такого «ПСЖ» не так сложно играть.

«Было легко атаковать «ПСЖ», владея мячом, так как их тройка нападающих (Месси, Мбаппе, Неймар) не защищается. Они всегда стараются немного прессинговать нас, но после того, как они сделают усилие, они уже не участвуют в защите собственных ворот. Мы работали над этим в рамках подготовки к матчу и хотели использовать это», — сказал Абдельхамид.

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал матч так.

«Наша игра в первом тайме усыпляла. Не было ни ритма, ни интенсивности. Нас быстро разрывали, наш соперник играл хорошо. После этого во втором тайме мы перестроили нашу полузащиту. Нам повезло довольно быстро забить. Но потом вмешались обстоятельства, мы остались вдесятером, хотя мы в целом не довольны тем, что сделали в этом матче. Но это не повод для беспокойства. Мы должны вернуться к победному пути и стать намного более едиными», — цитирует Галтье RMC Sport.

После 20 туров «ПСЖ» продолжает лидировать с 48-ю очками, на втором месте «Ланс» - 45 очков, на третьем «Марсель» - 43.

источник: «Советский спорт»
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Месси ходил пешком, Мбаппе иногда взрывался: «ПСЖ» провел бездарный матч с «Реймсом»
Месси ходил пешком, Мбаппе иногда взрывался: «ПСЖ» провел бездарный матч с «Реймсом»
«Пари Сен-Жермен» сыграл дома вничью 1:1 с «Реймсом» в матче 20-го тура Лиги 1. При этом парижане всю игру отбивались, а Месси 96 минут прогуливался по зеленой травке.
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