3 года назад этот клуб мог прекратить свое существование, а теперь пугает представителей чемпионшипа

Первый случился у команды еще в январе, когда в матче 3-го квалификационного раунда «Рексем» одолел «Ковентри Сити» из чемпионшипа со счетом 4:3 и пробился в следующий раунд Кубка Англии. Такого успеха старейший футбольный клуб в мире не добивался с 2000 года. Но в четвертом раунде кубка, где команда из Уэльса вышла на очередного представителя высшего дивизиона - «Шеффилд Юнайтед», сказке пришлось оборваться. «Рексем» под предводительством 55-летнего Фила Паркинсона, большую часть своей карьеры отыгравшего за «Рединг», чуть было не выбил из дальнейшей борьбы обладателя второго места в турнирной таблице чемпионшипа. Все решилось в коварное дополнительное время - на пятой минуте валлийцы все же пропустили от клуба из города Шеффилд в графстве Саут-Йоркшир. Итог - 3:3 на табло и впереди переигровка, но об 1/8 финала Кубка Англии «Рексему» пока придется забыть.

Американские актеры Райн Рейнольдс и Роб Макэлхенни, которые вложились в клуб в 2020 году, продолжают работать над развитием команды и у «Рексема» неплохие шансы перепрыгнуть в дивизион уровнем повыше. В прошлом сезоне представители Голливуда не поскупились на топовых игроков Английской футбольной лиги. В Уэльс получилось заманить, например, Пола Маллина из «Кембридж Юнайтед» и Бена Тозера - капитана «Челтнема».



Были и другие трансферы, чуть менее значимые, но, главное, «Рексему» удалось сделать запас скамейки, как в АПЛ. По слухам, новичкам платят 10 тысяч евро в неделю, что меркам больших клубов, конечно, копейки, но не будем забывать, что речь идет о непрофессиональном дивизионе, который у нас называется просто любительским и таких денег там не видели никогда. Помимо этого, новым владельцам удалось заполучить в титульные спонсоры для команды крупнейший в мире сервис для создания и просмотра коротких видео, а также выступить криэйторами документального сериала «Добро пожаловать в Рексем», который вышел в августе этого года. Так что стимул валлийцам Рейнольдс, который, к слову, при своем плотном графике, часто присутствует на матчах команды, и Макэлхенни обеспечили хороший, теперь дело за малым - и дальше показывать результат. Сейчас в активе у «Рексема» 65 очков и первая позиция в Национальной лиге, которые были заработаны за 27 туров в которых команда из Уэльса записала на свой счет 20 побед и пять ничьих.

Пару месяцев назад появилась информация, что Райан Рейнольдс решил расширить свои спортивные интересы и вложиться еще и в клуб НХЛ, базирующийся в его родной Канаде. Речь, конечно, идет об «Оттаве Сенаторз». Но до сделки пока не дошло, так что благополучию валлийского клуба вряд ли что-то угрожает и, будем надеяться, что у еще в запасе года три-четыре, чтобы провести и закрепить при помощи новых владельцев все необходимые позитивные подвижки и изменения в судьбе старейшего футбольного клуба, который еще три года назад находился на грани закрытия.