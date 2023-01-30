World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

3 года назад этот клуб мог прекратить свое существование, а теперь пугает представителей чемпионшипа

Скромный валлийский клуб «Рексем», который выступает в Национальной лиге, пятом по значимости футбольном дивизионе Англии, чуть было не установил очередной рекорд в этом сезоне. 
3 года назад этот клуб мог прекратить свое существование, а теперь пугает представителей чемпионшипа
30 января 2023 20:16
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК «Рексем»

Первый случился у команды еще в январе, когда в матче 3-го квалификационного раунда «Рексем» одолел «Ковентри Сити» из чемпионшипа со счетом 4:3 и пробился в следующий раунд Кубка Англии. Такого успеха старейший футбольный клуб в мире не добивался с 2000 года. Но в четвертом раунде кубка, где команда из Уэльса вышла на очередного представителя высшего дивизиона - «Шеффилд Юнайтед», сказке пришлось оборваться. «Рексем» под предводительством 55-летнего Фила Паркинсона, большую часть своей карьеры отыгравшего за «Рединг», чуть было не выбил из дальнейшей борьбы обладателя второго места в турнирной таблице чемпионшипа. Все решилось в коварное дополнительное время - на пятой минуте валлийцы все же пропустили от клуба из города Шеффилд в графстве Саут-Йоркшир. Итог - 3:3 на табло и впереди переигровка, но об 1/8 финала Кубка Англии «Рексему» пока придется забыть.

Американские актеры Райн Рейнольдс и Роб Макэлхенни, которые вложились в клуб в 2020 году, продолжают работать над развитием команды и у «Рексема» неплохие шансы перепрыгнуть в дивизион уровнем повыше. В прошлом сезоне представители Голливуда не поскупились на топовых игроков Английской футбольной лиги. В Уэльс получилось заманить, например, Пола Маллина из «Кембридж Юнайтед» и Бена Тозера - капитана «Челтнема».

Были и другие трансферы, чуть менее значимые, но, главное, «Рексему» удалось сделать запас скамейки, как в АПЛ. По слухам, новичкам платят 10 тысяч евро в неделю, что меркам больших клубов, конечно, копейки, но не будем забывать, что речь идет о непрофессиональном дивизионе, который у нас называется просто любительским и таких денег там не видели никогда. Помимо этого, новым владельцам удалось заполучить в титульные спонсоры для команды крупнейший в мире сервис для создания и просмотра коротких видео, а также выступить криэйторами документального сериала «Добро пожаловать в Рексем», который вышел в августе этого года. Так что стимул валлийцам Рейнольдс, который, к слову, при своем плотном графике, часто присутствует на матчах команды, и Макэлхенни обеспечили хороший, теперь дело за малым - и дальше показывать результат. Сейчас в активе у «Рексема» 65 очков и первая позиция в Национальной лиге, которые были заработаны за 27 туров в которых команда из Уэльса записала на свой счет 20 побед и пять ничьих.

Пару месяцев назад появилась информация, что Райан Рейнольдс решил расширить свои спортивные интересы и вложиться еще и в клуб НХЛ, базирующийся в его родной Канаде. Речь, конечно, идет об «Оттаве Сенаторз». Но до сделки пока не дошло, так что благополучию валлийского клуба вряд ли что-то угрожает и, будем надеяться, что у еще в запасе года три-четыре, чтобы провести и закрепить при помощи новых владельцев все необходимые позитивные подвижки и изменения в судьбе старейшего футбольного клуба, который еще три года назад находился на грани закрытия.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
3 года назад этот клуб мог прекратить свое существование, а теперь пугает представителей чемпионшипа
3 года назад этот клуб мог прекратить свое существование, а теперь пугает представителей чемпионшипа
Скромный валлийский клуб «Рексем», который выступает в Национальной лиге, пятом по значимости футбольном дивизионе Англии, чуть было не установил очередной рекорд в этом сезоне. 
30.01.2023 20:16
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Месси ходил пешком, Мбаппе иногда взрывался: «ПСЖ» провел бездарный матч с «Реймсом»
Месси ходил пешком, Мбаппе иногда взрывался: «ПСЖ» провел бездарный матч с «Реймсом»
«Пари Сен-Жермен» сыграл дома вничью 1:1 с «Реймсом» в матче 20-го тура Лиги 1. При этом парижане всю игру отбивались, а Месси 96 минут прогуливался по зеленой травке.
30.01.2023 17:02
Футбол
автор: Юрий Волохов
Бледная тень великого отца: Ларссон – от «Спартака» через Бундеслигу до чемпионата Дании
Бледная тень великого отца: Ларссон – от «Спартака» через Бундеслигу до чемпионата Дании
Карьера бывшего форварда «Спартака» Джордана Ларссона катится под откос. На днях руководство «Шальке» отправило нападающего в аренду в «Копенгаген». Теперь уже точно бессмысленно сравнивать 25-летнего Джордана с его отцом Хенриком. Он всего лишь бледная тень великого папы. 
30.01.2023 16:47
Футбол
автор: Юрий Волохов
Шомуродов уходит из «Ромы». Любимец Карпина определился с новым клубом
Шомуродов уходит из «Ромы». Любимец Карпина определился с новым клубом
Оказался не нужен Жозе Моуринью.
30.01.2023 14:40
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дмитрий Селюк: «ПСЖ» хотел Малкома только в аренду, «Зенит» на это не пошел бы
Дмитрий Селюк: «ПСЖ» хотел Малкома только в аренду, «Зенит» на это не пошел бы
Нападающий «Зенита» Малком не перейдет во французский «Пари Сен-Жермен» этой зимой.
29.01.2023 18:16
Футбол
автор: Юрий Волохов
Бердыев и Галактионов презентуют обновления. «Локомотив» победил «Сочи» в ОАЭ
Бердыев и Галактионов презентуют обновления. «Локомотив» победил «Сочи» в ОАЭ
Исход товарищеской встречи решили вышедшие на замену юниоры Щетинин и Раков.
29.01.2023 18:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Малком может воссоединиться с Месси. Отпустит ли «Зенит» своего ведущего игрока в «ПСЖ»?
Малком может воссоединиться с Месси. Отпустит ли «Зенит» своего ведущего игрока в «ПСЖ»?
Паредес протоптал тропинку из Санкт-Петербурга в Париж, но не стал там ключевым игроком. Может, получится у Малкома?
29.01.2023 12:40
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Бавария» не впечатляет. Она в третий раз подряд потеряла очки при слабой игре
«Бавария» не впечатляет. Она в третий раз подряд потеряла очки при слабой игре
Гегемон Бундеслиги скатился.
29.01.2023 12:05
Футбол
автор: Никита Шмытов
Матч, который нельзя пропустить. «Боруссия» и «Байер» выявят сильнейшего в голевой феерии
Матч, который нельзя пропустить. «Боруссия» и «Байер» выявят сильнейшего в голевой феерии
Ожидается минимум три гола.
29.01.2023 11:45
Футбол
автор: Никита Шмытов
Головин помог «ПСЖ» в чемпионской гонке. «Монако» выстоял на «Велодроме»
Головин помог «ПСЖ» в чемпионской гонке. «Монако» выстоял на «Велодроме»
«Марсель» провалил первый тайм, а во втором едва не смел соперника, но все-таки не смог дожать соперника, прервав свою шестиматчевую победную серию.
29.01.2023 09:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика