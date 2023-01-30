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Дебют нового главного тренера «Аякса» удался

Одного из грандов голландского футбола продолжает потряхивать. «Аякс» второй год подряд преследуют если не скандалы, то чехарда с тренерами и потери ведущих игроков.
Дебют нового главного тренера «Аякса» удался
30 января 2023 23:20
автор: Анастасия Лукачи

Черная полоса началась в прошлом феврале, когда генеральному директору клуба, легендарному Эдвину ван дер Сару, после десяти лет совместной работы, пришлось уволить не менее легендарного футболиста и - по совместительству - друга, Марка Овермарса, который более чем успешно трудился на посту спортивного директора. И несмотря на то, что по словам одного из владельцев «Аякса», Овермарс был лучшим футбольным директором за всю историю клуба, простить ему участие в харассмент-скандале так и не смогли. Марк тяжело перенес это увольнение - в декабре 49-летний экс-полузащитник перенес микроинсульт и до сих пор находится в больнице.

А этим летом «божьим сыновьям» пришлось пережить очередное расставание - после пяти лет работы главный тренер Эрик тен Хаг заявил, что покидает команду, объяснив свое решение усталостью и разочарованием от клуба. Его пост занял Алфред Схройдер - бывший помощник тен Хага, успевший также поработать ассистентом Роналда Кумана в «Барселоне», а в январе 2022-го - возглавить «Брюгге» и привести его к чемпионству. Под руководством Схройдера «Аякс» уверенно начал сезон: 29 очков в 11 турах Эредивизи. Однако в ноябре что-то сломалось: 6 ничьих и 1 поражение в 7 турах подряд. В Лиге чемпионов тоже не получилось. Клуб отправился в Лигу Европы, где в феврале будет встречаться с берлинским «Унионом». Последней каплей стала домашняя ничья с «Волендамом», командой с 16-го места в чемпионате Нидерландов. Безвыигрышная серия «Аякса» в Эредивизи достигла семи матчей - последний раз подобный антирекорд клуб показывал в далеком 1965 году.

В общем, без увольнения Альфреда Схройдера было не обойтись:

- Мы неплохо стартовали в новом сезоне, но затем команда стала терять очки, а наши результаты сложно было назвать стабильными. Мы думали, что пауза на чемпионат мира поможет нам взять себя в руки, но мы не увидели улучшения ситуации, - объяснил решение клуба Эдвин ван дер Сар.

Теперь главной нидерландской кузнице талантов, где свое мастерство в разные годы оттачивали Йохан Кройф, Марко ван Бастен, Франк де Бур и Эдгар Давидс, предстоит вытягивать себя за волосы, чтобы максимально уменьшить разрыв по очкам с лидером эредивизи «Фейеноордом». Доверить эту миссию руководство «Аякса», недолго думая, решило одному из своих воспитанников и заслуженных игроков в прошлом, ветерану сборной - Джону Хейтинге, который с 2017 года тренирует молодежную команду «аяксидов». Пока защитнику не дают больших обещаний: Хейтинга принял команду пока только до конца сезона. Но, судя по тому, как он уверенно вывел «Аякс» на игру с «Эксельсиором», разгромив соперника со счетом 4:1, у команды очень даже неплохие шансы вернуть себе лидерские позиции и спасти сезон.

Забавно, что с назначением Джона Хейтинга главным тренером основной команды, в «Аяксе» снова сложилось известное в прошлом трио из игроков сборной Нидерландов - Эдвин ван дер Сар, Клас-Ян Хюнтелар (весной этого года он вошел в руководство клуба) и Хейтинга. Правда, в последний раз, когда эти игроки вместе защищали цвета национальной команды, «оранье» умудрились влететь от сборной России со счетом 1:3. Будем надеяться, что на это раз взаимодействие легендарных футболистов, приведет к более позитивным результатам.

источник: «Советский спорт»
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