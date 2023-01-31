Дзюба и ЦСКА идеально подходят друг другу. Это подписание могло бы сыграть всем на руку

На дворе конец января, а Артем Дзюба до сих пор находится без клуба, хотя продолжение сезона уже совсем скоро. Экс-форвард сборной России не может договориться с новым клубом, а в СМИ всплывали разные слухи об интересе то «Торпедо», то «Пари НН», то еще кого-нибудь. И был еще один слушок, который изначально показался чистым бредом, на который даже не нужно обращать внимания, но время показало, что этот переход может оказаться выгодным для всех.

Ранние слухи и текущая ситуация

27 января завирусилась безумная новость о переходе Дзюбы в ЦСКА, катализатором которой стал небольшой диалог главного тренера Владимира Федотова с журналистом «Матч ТВ», в котором представитель армейского клуба рассказал о слежением за судьбой Дзюбы, а также подтвердил, что Артем полностью соответствует уровню нынешнего ЦСКА, что тоже косвенно намекало на флирт клуба с футболистом с целью дальнейших переговоров.

Почти сразу на эту новость отреагировал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо, назвавший ее «однозначным вымыслом».

Источник фото: ПФК ЦСКА

Но это было несколько дней, а сейчас ситуация кардинально изменилась. Уже через три недели ЦСКА предстоит встретиться с «Краснодаром» в рамках Кубка России, но у команды чрезвычайно ограниченные кадровые возможности, особенно в атаке. Адольфо Гайч официально проведет остаток сезона в «Вероне», из-за чего у Федотова осталось всего два форварда: Федор Чалов и Антон Заболотный. Учитывая форму Заболотного и его невостребованность Федотовым, армейцы рискуют войти в весеннюю часть сезона только с одним нападающим.

Дзюба в ЦСКА - выгодный вариант для всех

Владимир Федотов предпочитает игру с одним центральным нападающим, что является минусом для Дзюбы, чьи лучшие сезоны в «Зенит» прошли в тандеме с Сердаром Азмуном, но Артем в ЦСКА нужен для другого. Армейский клуб сильно недобирал, в том числе в матчах с аутсайдерами, когда Заболотный или Гайч выходили для финального навала в концовках, но их действия вообще не приносили пользы. А Дзюба как раз тот человек, который любит и умеет выполнять функции столба в концовках, и его навыки будут идеальными на тот случай, когда ЦСКА отказывается от комбинационного футбола, а главной целью становится только заковырять мяч.

Источник фото: ФК «Зенит»

Дзюба вряд ли получит ключевую роль в ЦСКА, ведь в таком случае пришлось бы перестраивать всю тактику под него, на что Федотов точно не пойдет. Но для него самого будет куда интереснее играть за команду из топ-5 РПЛ, чем за коллективы со дна турнирной таблицы.

Кто-то ранее играл за ЦСКА, «Спартак» и «Зенит»?

ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» - три топ-команды РПЛ, о принципиальной борьбе которых говорить не приходиться. Тем удивительнее, что Дзюба может стать уже третьим игроком, который сыграет за все перечисленные команды.

В 80-90-е годы первым стал Сергей Дмитриев, сыгравший за «Зенит» в 174-х матчах, за ЦСКА - в 65 матчах, за «Спартак» - в 9 матчах. Также примечательно, что во всех трёх клубах он брал трофеи.

Второй пример более свежий - Роман Широков: 201 матч за «Зенит», 20 матчей за «Спартак», 9 матчей за ЦСКА.

Время покажет, встанет ли Дзюба в один ряд с ними.