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Черчесов ведет «Ференцварош» к своему второму золоту. Но главное испытание – Лига Европы

За трансферными новостями как-то на второй план ушел чемпионат Венгрии, и «Ференцварош», который уже год тренирует Станислав Черчесов.
Черчесов ведет «Ференцварош» к своему второму золоту. Но главное испытание – Лига Европы
31 января 2023 17:13
автор: Юрий Волохов
автор фото: IMAGO

ЛИДИРУЕТ С ОТРЫВОМ

24 января «Ференцварош» возобновил сезон победой на выезде над «Залаэгерсегом» - 2:1. Три очка чемпионы Венгрии вырвали в самой концовке: на 94-й минуте гол забил Адама Траоре. Первый же мяч у «Ференцвароша» в этой игре забил с пенальти Маркиньос.

Почти год назад, 25 января 2022 года, матчем с «Академией Пушкаша» Станислав Черчесов начал свою венгерскую карьеру. Тогда «Фроди» проиграли на выезде - 1:0. Тому были объективные причины: на зимних сборах «Ференцварош» работал в сильно усеченном составе, сразу несколько ведущих игроков выбыли из-за ковида.

Сейчас у «Ференцвароша» на момент возобновления чемпионата было на два матча меньше, чем у конкурентов. Команде переносили игры, когда чемпион Венгрии играл в квалификации Лиги чемпионов.

Источник фото: ФК «Ференцварош»

Затем в субботу был домашний матч со старейшим клубом из Будапешта «Вашашем» - ничья 0:0. Эта игра тоже перенесена с осени.

После этих двух матчей «Ференцварош» продолжает уверенно лидировать, набрав 38 очков. У идущего вторым «Кечкемета» – 29, Идущая третьей «Кишварда» отстала еще больше – 26 очков. Причем у команды Черчесова есть еще одна игра в запасе.

«БАРСЕЛОНА», «МЮ», «АЯКС»…

В чемпионате у «Ференцвароша» все нормально, вряд ли Черчесов упустит шанс выиграть свой третий титул в Венгрии (в прошлом сезоне была еще победа в Кубке). Однако главное испытание ждет «Фроди» в марте, в 1/8 финала Лиги Европы. Понято, что все в клубе и многочисленные фанаты мечтают, чтобы команда прошла как можно дальше в престижном турнире.

Источник фото: ФК «Ференцварош»

Кто же может стать соперником «Ференцвароша»? Давайте просто посмотрим на участников 1/16.

Итак, «Барселона», «МЮ» (они играют друг с другом), «Аякс», «Севилья», «Унион», «Шахтер», «Ренн», «Рома», «Ювентус» «Байер», «Спортинг», ПСВ, «Нант», «Монако».

И как вам список? Кого из этих соперников «Ференцварош» может пройти? Скажу так, против в 1/4 финала «Ференцварошу» будет очень тяжело.

Чемпионат Венгрии. Положение команд

1.Ференцварош – 38 очков (16 матчей). 2. Кечкемет – 29 (17). 3. Кишварда – 26 (17). 4. Академия Пушкаша – 25 (17)…

источник: «Советский спорт»
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Черчесов ведет «Ференцварош» к своему второму золоту. Но главное испытание – Лига Европы
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