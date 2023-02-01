«Челси» обновил рекордный трансфер АПЛ. В Лондон едет герой ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины

СОЛИТЬ ИХ, ЧТО ЛИ?

Новый владелец «Челси» Тодд Боэли все больше похож на карикатуру на какого-нибудь обезумевшего от денег капиталиста. Второе трансферное окно подряд он скупает все, что двигается. А что не двигается, двигает и скупает.

Бизнесмен потратил на новичков в этом сезоне обескураживающие 600 млн евро, причем вишенкой на торте стал 121 млн за Энцо Фернандеса в последний день трансферного окна. Это крупнейшее приобретение в истории английского футбола.

Футболистов у «Челси» уже так много, что даже предложенная Боэли расстановка 4-4-3 не поможет вместить всех даже в два (!) состава. Одних только центральных полузащитников у синих аж восемь: Нголо Канте, Денис Закария, Матео Ковачич, Гонор Галлахер, Рубен Лофтус-Чик, Карви Чуквуэмека, Андрей Сантос и Фернандес, плюс два атакующих полузащитника Мэйсон Маунт и Кай Хаверц. Уже из них можно собрать целую команду. Что с такой армадой должен делать тренер Грэм Поттер?

ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ

Так что еще большой вопрос, стоило ли Фернандесу так уж страстно желать переезда в Лондон, но известно, что он сразу уцепился за предложение «Челси». Парня можно понять. Прошедший в ноябре-декабре чемпионат мира сделал ноунейма одним из самых узнаваемых футболистов планеты.

По данным transfermarkt, за год его стоимость выросла аж на тысячу процентов – с 5 млн до 55 млн. А The Guardian поставил Энцо на 21-е место лучших игроков 2022 года – выше Букайо Сака, Рафаэла Леау, Фила Фодена и других звезд вроде Бруну Фернандеша, Тони Крооса, а также еще одного чемпиона мира Анхеля ди Марии.

В общем, позиция всех трех сторон («Челси», «Бенфика», сам футболист) понятна. Одни хотели заполучить бриллиант (Фернандесу ведь всего 22 года) любой ценой, другие пытались выжать из ситуации максимум, а игрок пытался воспользоваться моментом пика карьеры, чтобы перейти на топ-уровень.

БОССЫ «БЕНФИКИ» ВЫЖАЛИ МАКСИМУМ

Последний, правда, немного перегнул. «Орлы» отказывались продавать полузащитника «Челси», выламывая англичанам руки. Дело в том, что в контракте Фернандеса была опция выкупа за 120 млн, однако, активируя ее, синим пришлось бы выплатить всю сумму сразу, но тогда они после полумиллиардных трансферов никак не вписались бы в финансовый фэйр-плей.

Лондонцы крутились, как могли. Предлагали помимо 90 млн отправить в Лиссабон Хакима Зиеша и только что приобретенных Давида Фофана и Андрея Сантоса (последних двоих, правда, в аренду), раз за разом выходили с новыми предложениями, но боссы «орлов» оставались непреклонны – никаких переговоров, только активация выкупа. Хотя на деле просто тянули до последнего, чтобы поставить покупателя на колени и вынудить его согласиться на любые условия. И добились своего. «Челси» заплатит необходимую сумму (в данном случае 121 млн), пусть и несколькими траншами.

Правда, у самого Энцо под конец малость сдали нервы. Закрытие трансферного окна приближалось, а Биг Бэн и Вестминстерский дворец оставались все так же далеки, и игрок немного психанул. Поначалу он подчеркивал, что вступит в переговоры только после того, как «Бенфика» примет оффер, но когда понял, что сроки поджимают, стал сам подталкивать боссов к правильному решению, а 30 января даже пропустил тренировку. Причем к тому моменту он уже согласовал условия личного контракта, подписанного в итоге аж до 2031 года, то есть на восемь с половиной лет.

НУЖЕН ЛИ ФЕРНАНДЕС «ЧЕЛСИ»?

В первую очередь, стоит учесть, что синие видят Энцо ключевым игроком команды не только здесь и сейчас, но и на ближайшее десятилетие. Поэтому отпустили в «Арсенал» его конкурента Жоржиньо. Трио в центре поля Нголо Канте (сейчас травмирован) – Фернандес – Матео Ковичич действительно может стать праймовым.

Энцо футболист редких качеств, потому что сочетает в себе умения опорного полузащитника и диспетчера. Он невероятно активно вовлечен в игру. Например, в нынешнем сезоне Фернандес один из лидеров чемпионата Португалии по количеству касаний мяча и сделанных передач, в том числе продвигающих. Последнее говорит о том, что пас ради паса – не его философия.

Важно и то, что аргентинец не просто любит обостряющие передачи, но и очень здорово их исполняет – причем на любую дистанцию. Фирменный прием Фернандеса – диагональ с левого полуфланга на правый край, где у синих есть один из лучших крайних защитников последних двух лет Рис Джеймс. Так что эта связка вскоре может стать знаковой для «Челси» и всего английского футбола.

В общем, если сможет поддержать уровень, продемонстрированный на чемпионате мира (вместе с партнером по центру поля Алексисом Макаллистером вошел в символическую сборную турнира по версии Whoscored), Фернандес будет способен на протяжении многих лет определять лицо одного из английских топ-клубов. Главное, чтобы не получилось, как с другими дорогостоящими молодыми новичками Каем Хаверцем и Тимо Вернером, у которых ушло слишком много времени на адаптацию в АПЛ.