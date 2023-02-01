2 перепалки с тренерами, 3 португальца, 4 аренды, 5 новичков «Челси». Топ-10 главных трансферов зимы

ЖОАУ КАНСЕЛУ – ИЗ «МАН СИТИ» В «БАВАРИЮ»

Гражданство: Португалия

Возраст: 28 лет

Позиция: крайний защитник

Ориентировочная стоимость: 70 млн евро

Условия перехода: аренда с правом выкупа за 70 млн

Двукратный чемпион Англии в составе «Манчестер Сити» (выступал за «горожан» с 2019-го) довольно неожиданно переехал в Мюнхен, но причина на поверхности – после чемпионата мира он стал совсем мало играть. Например, в АПЛ с декабря он выходил на поле в трех турах из шести и лишь раз отыграл более одного тайма.

Раздражение защитника вылилось в перепалку с Хосепом Гвардиолой во время предматчевого занятия к игре с «Арсеналом». В глазах другого тренера вроде Юрия Семина он бы вырос, а у Пепа его участь была предрешена.

Впрочем, Канселу и сам был готов покинуть команду. В претендентах значились «Бавария» и «Барселона», но мюнхенцы в лице Юлиана Нагельсманна и клубных боссов были убедительнее. Все-таки у них есть Лига чемпионов и гарантированное пополнение трофеев каждый год. Кроме того, в Испании (а также Италии и Англии) футболист уже играл, а в Германии еще не был.

Узнав об этом переходе, Бенжамен Павар попросился на трансфер. В «Сити» же замену защитнику не ищут, так как Пеп доверяет молодому Рику Льюису.

КОДИ ГАКПО – ИЗ «АЯКСА» В «ЛИВЕРПУЛЬ»

Гражданство: Нидерланды

Возраст: 23 года

Позиция: нападающий

Ориентировочная стоимость: 60 млн

Условия перехода: трансфер за 42 млн

Голландец очень мощно проявил себя на чемпионате мира, попав в топ-50 лучших игроков года по версии The Guardian и окончательно убедив мерсисайдцев в верности его кандидатуры. О степени доверии игроку говорит тот факт, что он стал единственным новичком «Ливерпуля» в зимнее трансферное окно.

Правда, в команду он попал в кризисный период, когда даже Мохамед Салах вызывает больше раздражения, чем восторгов. К тому же он прибыл из другой футбольной системы и пока очень курьезно выглядит в прессинге – теряет своих оппонентов, совершенно не угадывает тайминг выхода на соперников и их передачу партнерам. В общем, действует невпопад.

Майклу Оуэну пришлось даже его защищать: «Не уверен, что даже Лионель Месси хорошо выглядел бы в этом «Ливерпуле». Команда действительно испытывает трудности». И с этим трудно не согласиться. Тем не менее, Гакпо выглядит одним из наиболее интересных молодых игроков Европы.

ЭНЦО ФЕРНАНДЕС – ИЗ «БЕНФИКИ» В «ЧЕЛСИ»

Гражданство: Аргентина

Возраст: 22 года

Позиция: центральный полузащитник

Ориентировочная стоимость: 77 млн

Условия перехода: трансфер за 121 млн

Гениальный финт руководства «орлов», продавших за рекордные для Англии 120 млн футболиста, которого год назад transfermarkt оценивал в 5 млн! Чемпионат мира, конечно, круто повысил его котировки, тем не менее, и португальцы очень грамотно замучили Тодда Боули.

Понимая, насколько высоко желание американца заполучить футболиста, они до последнего отказывались от любых переговоров, вынуждая активировать опцию выкупа за 120 млн. Боули не мог себе этого позволить, потому что не вписался бы в ФФП и в последний день трансферного окна уже был готов выплатить всю эту сумму, но по частям.

Что до Фернандеса, то в чемпионате Португалии он был впечатляюще хорош в роли разыгрывающего, так что если сумеет привезти свои таланты в Англию, может стать одним из определяющих игроков «Челси» на долгие годы. Контракт подписан до 2031 года.

ЖОАУ ФЕЛИШ – ИЗ «АТЛЕТИКО» В «ЧЕЛСИ»

Гражданство: Португалия

Возраст: 23 года

Позиция: нападающий

Ориентировочная стоимость: 50 млн

Условия перехода: аренда за 11 млн

Еще один новичок «Челси», сверкнувший в Португалии. Правда, не вчера, а еще три года назад. Зато тогда он заявил о себе так громко, что «Атлетико» решился отвалить за него бешеные 127 млн. Однако за прошедшее время Фелиш не отбил и трети этой суммы. Вроде бы и игровое время есть, и в отсутствии старания его не упрекнешь, а результат скудный – 34 гола в 131 матче за «матрасников».

Диего Симеоне решил встряхнуть парня и дать ему немного свежих впечатлений. Правда, и переезд в Лондон пока выглядит комично – в первом же матче форвард получил красную карточку (первое удаление в дебютном матче АПЛ с 2014 года) и длительную дисквалификацию, так что в составе синих с тех пор на поле не выходил.

МИХАЙЛО МУДРИК – ИЗ «ШАХТЕРА» В «ЧЕЛСИ»

Гражданство: Украина

Возраст: 22 года

Позиция: крайний нападающий

Ориентировочная стоимость: 40 млн

Условия перехода: трансфер за 70 млн + 30 млн бонусами

И снова абсурдный с финансовой точки зрения трансфер «Челси». Дебют Мудрика за новую команду в игре с «Ливерпулем» показал, сколь много может дать синим быстроногий дриблер. Джеймс Милнер чуть не задохнулся, пытаясь его догнать. Тем не менее, 70-100 млн вингер точно не стоит. Зато лондонцы смогли уделать своих соседей из «Арсенала», ведь увели футболиста у них прямо из-под носа (сделка уже была согласована). Даже странно, что после этого отношения руководителей не испортились, и переход Жоржиньо состоялся.

БЕНУА БАДЬЯШИЛЬ – ИЗ «МОНАКО» В «ЧЕЛСИ»

Гражданство: Франция

Возраст: 21 год

Позиция: центральный защитник

Ориентировочная стоимость: 40 млн

Условия перехода: трансфер за 38 млн

Редкий случай, когда Боули не переплатил, хотя этот факт не столько ему в заслугу, сколько в укор монегаскам. За защитника молодежной сборной Франции они могли выручить и больше.

Именно после перехода Бадьяшиля УЕФА с подачи других клубов забеспокоился. Дело в том, что контракт защитника подписан аж до 2030 года (на 7,5 лет). Благодаря такому приему Боули обходил ФФП, по правилам которого стоимость трансфера «размазывается» на весь период контракта. Теперь правило подкорректировали, ограничив максимальный срок амортизации пятью годами.

ЖОРЖИНЬО – ИЗ «ЧЕЛСИ» В «АРСЕНАЛ»

Гражданство: Италия

Возраст: 31 год

Позиция: центральный полузащитник

Ориентировочная стоимость: 35 млн

Условия перехода: трансфер за 11,3 млн

Сверхвыгодный для «канониров» переход, за копейки заполучивших на самом важном для себя этапе за последние 15 лет опытного и классного футболиста, способного поддержать впечатляющий спурт команды в первой половине сезона.

Победитель Лиги чемпионов и чемпионата Европы в представлениях не нуждается. Просто отметим, что глубинный плеймейкер с отличным чувством ритма может стать важным звеном на пути «Арсенала» в долгожданному чемпионству. Его контракт подписан до 2024 года с опцией продления.

АРНО ДАНДЖУМА – ИЗ «ВИЛЬЯРРЕАЛА» В «ТОТТЕНХЭМ»

Гражданство: Нидерланды

Возраст: 26 лет

Позиция: вингер

Ориентировочная стоимость: 35 млн

Условия перехода: аренда за 3 млн

Еще два года назад парень играл в чемпионшипе и за столь короткий период сумел совершить впечатляющий рывок. Широкой аудитории он наверняка запомнился по прошлогодней Лиге чемпионов, в ходе которой забил шесть мячей в 11 матчах, в том числе «Аталанте» (три в двух встречах), «Ювентусу» и «Баварии». Гол в ворота мюнхенцев принес «подводникам» домашнюю победу и стал определяющим в этом противостоянии.

Так вот и в новом сезоне Арно не сбавил обороты, забив по два мяча в ла лиге, Лиге конференций и Кубке Испании. Да, это не так уж много, но и на поле он провел всего чуть больше 800 минут (то есть около 9 полных матчей). Виной тому мышечная травма, помешавшая ему подготовиться к сезону и стартовать наравне с партнерами.

«Тоттенхэм» это не оттолкнуло, и «шпоры» взяли парня – пока в аренду. И в первой же игре ему удалось отличиться. В матче Кубка Англии с «Престоном» Данджума вышел на замену на 71-й минуте и спустя 16 минут превратил в гол передачу Деяна Кулусевски. Начало положено?

ГОНСАЛУ ГЕДЕШ – ИЗ «ВУЛВЕРХЭМПТОНА» В «БЕНФИКУ»

Гражданство: Португалия

Возраст: 26 лет

Позиция: вингер

Ориентировочная стоимость: 32 млн

Условия перехода: аренда

Единственный в нашей подборке переход «на понижение». Карьера Гедеша как будто застряла в полупозиции. Для средних команд вроде «Валенсии» он слишком хорош, а для команд посерьезнее («ПСЖ») ему явно не хватает сноровки. Вот и в «Вулвз» он не задержался, хотя прошлым летом был приобретен за солидные 40 млн и поначалу часто выходил в старте.

Увы, к зиме вингер окончательно потерял место в составе – в семи последних турах лишь дважды проводил на поле более 17 минут, так что аренда в родную «Бенфику» видится очень разумным решением. Здесь игрок должен вновь найти себя.

ЛЕАНДРО ТРОССАР – ИЗ «БРАЙТОНА» В «АРСЕНАЛ»

Гражданство: Бельгия

Возраст: 28 лет

Позиция: вингер

Ориентировочная стоимость: 30 млн

Условия перехода: трансфер за 24 млн

Бельгийский крайний нападающий уже пару-тройку лет обращал на себя внимание очень интересной игрой за «Брайтон» – в последние два с половиной сезона он стабильно набирал не менее 10 очков результативности, а в этом вообще уложился за 16 матчей. Так что здесь и сейчас адаптировавшийся к Англии вингер вполне может быть куда полезнее Мудрика, вместо которого и приехал на «Эмирейтс». И за куда меньшие деньги.

Правда, сам переход получился скандальным, поскольку игрок стал саботировать тренировки и пропускать матчи. В конце совместной работы с Роберто де Дзерби их отношения ухудшились. Правда, виной вроде бы не желание сменить прописку, а тот факт, что тренер не поставил полузащитника на игру Кубка Англии с «Мидлсбро». «Когда он понял, что не будет играть, он ушел, ничего мне не сказав. Я поговорил с ним и объяснил, что мне не нравится такое отношение», - говорил де Дзерби. Впрочем, и без своего лидера «Брайтон» разложил «Эвертон» и «Ливерпуль» с общим счетом 7:1.