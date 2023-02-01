World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Российский экс-игрок «Химок» подписал контракт с клубом из Бельгии

Будет играть против Нойштедтера, Кагавы под руководством 32-летнего тренера.
Российский экс-игрок «Химок» подписал контракт с клубом из Бельгии
01 февраля 2023 13:55
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Химки"

В 2018-м году Александр Жиров совершил один из самых необычных и неожиданных трансферов российского футбола за последние несколько лет, перейдя из «Енисея» в «Зандхаузен» из второй Бундеслиги Германии. Прошло пять лет и, наконец, на подобное смелое решение пошёл ещё один россиянин Александр Филин. Мы разобрали удивительную историю трансфера и его перспективы.

А КТО ЭТО ТАКОЙ?

Александр Филин - уроженец Крыма и воспитанник донецкого «Шахтёра», который в 2017-м году познакомился с российским футболом и за пять лет успел поиграть за «Уфу», «Пари НН», «Тамбов» и «Химки». И именно с «Химками» Филин должен был заканчивать текущий сезон, но руководство провело фильтрацию состава, куда и попал 26-летний центральный защитник.

В РПЛ он не был лидером по перехватам, отборам и другим статистическим показателям среди защитников, и даже в «Химках» он не был ключевым игроком.

КУДА ПЕРЕШЕЛ?

«Эйпен» - новый клуб Филина, контракт с которым он заключил на 2,5 года. Наши игроки сейчас выступают в Италии, Франции, Португалии, Израиле, Испании и в других странах, но чемпионат Бельгии относительно новый путь для россиян.

Да, это не «Генк», «Брюгге» или другая топ-команда страны, но надо понимать, что Бельгия на данный момент занимает восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, наступая на пятки Португалии и Нидерландам.

«Эйпен» занимает 15-е место, опережая «Зюлте-Варегем» из зоны вылета только по дополнительным показателям. Клуб ничем не примечателен, за исключением некоторых фактов:

- «Эйпеном» руководит 32-летний Эдвард Стилл, неплохо показавший себя в «Шарлеруа», а в ноябре 2022-го получивший шанс от новой команды Филина.

- Средний возраст команды - 22,9 лет. 26-летний Филин практически ветеран для большинства игроков.

- «Эйпен» нередко продает игроков в клубы из топ-5 чемпионатов Европы.

- «Эйпен» играет в высшей дивизионе Бельгии с 2016-го года, но за это время ни разу не поднимался выше 12-го места.

С КЕМ ВСТРЕТИТСЯ В БЕЛЬГИИ?

Бельгийский футбол цветёт и пахнет, в том числе благодаря классным академиям, но не только молодыми парнями наполнен чемпионат. В лиге хватает хорошо знакомых игроков, с которыми предстоит встретиться Филину, который ещё недавно играл в РПЛ, а именно:

- Симон Миньоле (играл за «Ливерпуль»);

- Дедрик Боята (играл за «Манчестер Сити», «Герту»);

- Синдзи Кагава (играл за дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед»);

- Ислам Слимани (играл за «Лестер», «Спортинг», «Лион»);

- Винсент Янссен (играл за «Тоттенхэм» и сборную Нидерландов, за которую забил 7 голов);

- Роберт Бауэр (играл за тульский «Арсенал», экс-игрок молодежной сборной Германии);

- Роман Нойштедтер (об этом любимце российских болельщиков вы и так знаете).

Филину всего 26 лет, и у него есть ещё куча времени, чтобы не только закрепиться в «Эйпене», но и пойти на повышение, пускай и в рамках чемпионата Бельгии.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Жоржиньо - седьмой игрок в истории, перешедший из «Челси» в «Арсенал». Как сложилось у других?
Жоржиньо - седьмой игрок в истории, перешедший из «Челси» в «Арсенал». Как сложилось у других?
Кто-то стал звездой, кто-то провел всего один сезон.
01.02.2023 14:17
Футбол
автор: Никита Шмытов
Жоржиньо перешел в «Арсенал». Кто выиграл от этой сделки?
Жоржиньо перешел в «Арсенал». Кто выиграл от этой сделки?
Не так однозначно, но объяснимо.
01.02.2023 14:16
Футбол
автор: Никита Шмытов
Топ из самых неочевидных трансферов в последний день, которые могли пройти мимо вас
Топ из самых неочевидных трансферов в последний день, которые могли пройти мимо вас
Очередной украинец в АПЛ, гениальная бизнес-схема от «Барселоны» и другие.
01.02.2023 14:14
Футбол
автор: Никита Шмытов
Российский экс-игрок «Химок» подписал контракт с клубом из Бельгии
Российский экс-игрок «Химок» подписал контракт с клубом из Бельгии
Будет играть против Нойштедтера, Кагавы под руководством 32-летнего тренера.
01.02.2023 13:55
Футбол
автор: Никита Шмытов
2 перепалки с тренерами, 3 португальца, 4 аренды, 5 новичков «Челси». Топ-10 главных трансферов зимы
2 перепалки с тренерами, 3 португальца, 4 аренды, 5 новичков «Челси». Топ-10 главных трансферов зимы
Отъезд Канселу из «Ман Сити» спровоцирован конфликтом с Гвардиолой, а Троссара в «Арсенал» - с де Дзерби.
01.02.2023 12:44
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Челси» обновил рекордный трансфер АПЛ. В Лондон едет герой ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины
«Челси» обновил рекордный трансфер АПЛ. В Лондон едет герой ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины
После яркого выступления на чемпионате мира Энцо Фернандес не мог надолго задержаться в «Бенфике».
01.02.2023 10:38
Футбол
автор: Артем Зибрак
Черчесов ведет «Ференцварош» к своему второму золоту. Но главное испытание – Лига Европы
Черчесов ведет «Ференцварош» к своему второму золоту. Но главное испытание – Лига Европы
За трансферными новостями как-то на второй план ушел чемпионат Венгрии и «Ференцварош», который уже год тренирует Станислав Черчесов.
31.01.2023 17:13
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: Газизов пришел в «Спартак» и стал там гадить, но справедливость восторжествовала
Дмитрий Селюк: Газизов пришел в «Спартак» и стал там гадить, но справедливость восторжествовала
Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск московского клуба и взыскал с бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова 92 миллиона рублей.
31.01.2023 15:23
Футбол
автор: Юрий Волохов
Почему «Милан» так плох? Ужасающие трансферы и еще три причины провала 
Почему «Милан» так плох? Ужасающие трансферы и еще три причины провала 
Провал можно было предвидеть.
31.01.2023 15:19
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дзюба и ЦСКА идеально подходят друг другу. Это подписание могло бы сыграть всем на руку
Дзюба и ЦСКА идеально подходят друг другу. Это подписание могло бы сыграть всем на руку
Артем может стать третьим, кто играл за «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.
31.01.2023 15:04
Футбол
автор: Никита Шмытов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика