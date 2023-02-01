Российский экс-игрок «Химок» подписал контракт с клубом из Бельгии

В 2018-м году Александр Жиров совершил один из самых необычных и неожиданных трансферов российского футбола за последние несколько лет, перейдя из «Енисея» в «Зандхаузен» из второй Бундеслиги Германии. Прошло пять лет и, наконец, на подобное смелое решение пошёл ещё один россиянин Александр Филин. Мы разобрали удивительную историю трансфера и его перспективы.

А КТО ЭТО ТАКОЙ?

Александр Филин - уроженец Крыма и воспитанник донецкого «Шахтёра», который в 2017-м году познакомился с российским футболом и за пять лет успел поиграть за «Уфу», «Пари НН», «Тамбов» и «Химки». И именно с «Химками» Филин должен был заканчивать текущий сезон, но руководство провело фильтрацию состава, куда и попал 26-летний центральный защитник.

В РПЛ он не был лидером по перехватам, отборам и другим статистическим показателям среди защитников, и даже в «Химках» он не был ключевым игроком.

КУДА ПЕРЕШЕЛ?

«Эйпен» - новый клуб Филина, контракт с которым он заключил на 2,5 года. Наши игроки сейчас выступают в Италии, Франции, Португалии, Израиле, Испании и в других странах, но чемпионат Бельгии относительно новый путь для россиян.

Да, это не «Генк», «Брюгге» или другая топ-команда страны, но надо понимать, что Бельгия на данный момент занимает восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, наступая на пятки Португалии и Нидерландам.

«Эйпен» занимает 15-е место, опережая «Зюлте-Варегем» из зоны вылета только по дополнительным показателям. Клуб ничем не примечателен, за исключением некоторых фактов:

- «Эйпеном» руководит 32-летний Эдвард Стилл, неплохо показавший себя в «Шарлеруа», а в ноябре 2022-го получивший шанс от новой команды Филина.

- Средний возраст команды - 22,9 лет. 26-летний Филин практически ветеран для большинства игроков.

- «Эйпен» нередко продает игроков в клубы из топ-5 чемпионатов Европы.

- «Эйпен» играет в высшей дивизионе Бельгии с 2016-го года, но за это время ни разу не поднимался выше 12-го места.

С КЕМ ВСТРЕТИТСЯ В БЕЛЬГИИ?

Бельгийский футбол цветёт и пахнет, в том числе благодаря классным академиям, но не только молодыми парнями наполнен чемпионат. В лиге хватает хорошо знакомых игроков, с которыми предстоит встретиться Филину, который ещё недавно играл в РПЛ, а именно:

- Симон Миньоле (играл за «Ливерпуль»);

- Дедрик Боята (играл за «Манчестер Сити», «Герту»);

- Синдзи Кагава (играл за дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед»);

- Ислам Слимани (играл за «Лестер», «Спортинг», «Лион»);

- Винсент Янссен (играл за «Тоттенхэм» и сборную Нидерландов, за которую забил 7 голов);

- Роберт Бауэр (играл за тульский «Арсенал», экс-игрок молодежной сборной Германии);

- Роман Нойштедтер (об этом любимце российских болельщиков вы и так знаете).

Филину всего 26 лет, и у него есть ещё куча времени, чтобы не только закрепиться в «Эйпене», но и пойти на повышение, пускай и в рамках чемпионата Бельгии.