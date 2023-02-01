Жоржиньо перешел в «Арсенал». Кто выиграл от этой сделки?

«Арсенал» в январское трансферное окно притягивал едва ли не больше всех внимания, ведь клуб лидирует в Английской-премьер лиге, но преимущество может быстро раствориться, так как на данный момент Микелю Артеты сильно не хватает глубины состава. «Пушкари» укрепили проблемные позиции, оставив на финальный день последнюю, самую трудновыполнимую задачу, но они смогли выйти из этой ситуации победителями.

Что за позиция? Почему нужно было укрепить?

Главный вопрос для «Арсенала» сейчас - состояние Томаса Парти, который травмировался в последнем матче, а представители клуба до сих пор умалчивают о результатах МРТ. Ганский опорный полузащитник был ключевым в тактике Артеты, а учитывая его травму, а также повреждение Мохамеда Эль-Ненни, в составе лондонцев из центральных полузащитников оставалось лишь двое в нормальном состоянии: Гранит Джака и Альбер-Мбойо Локонга. Последний из них появился в последнем матче, а в заключительные минуты перед дедлайном ушел в аренду в «Кристал Пэлас».

Кого хотели приобрести?

«Арсенал» рассматривал несколько полузащитников, но главной целью назначен был игрок «Брайтона» Мойсес Кайседо. 21-летний эквадорец идеально подходил под философию и под трансферную политику «Арсенала», но «Брайтон» напрочь отказался продавать лидера, отвергнув даже предложение в 70 млн евро. Наверняка лондонцы вернулся к его кандидатуре, но позже, скорее всего летом.

Встречайте, новичок «Арсенала»

«Арсеналу» в последний трансферный день нужно было срочно укрепляться, из-за чего пришлось идти на экстренные меры. «Канониры» приобрели Жоржиньо из «Челси» за 11,3 млн евро, и сходу этот трансфер тяжело охарактеризовать. На самом деле приход итальянца вызывает двоякие ощущения.

Плюсы трансфера Жоржиньо в «Арсенал»:

1. Опытный игрок, готовый как физически, так и ментально, сходу начать выходить в составе новой команды.

2. Невероятно тактически гибкий игрок, способный выполнять разные функции. Если Артета создаст для него благоприятную структуру, то результат не заставит себя долго ждать.

3. Менталитет победителя. Возможно, Жоржиньо не является классическим примером лидера, который в стиле Серхио Рамоса поведёт всю команду за собой, но итальянец выигрывал АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Италии, чемпионат Европы. Такой человек точно пригодится для финального рывка «Арсенала» на пути к победе в чемпионате.

А теперь о минусах:

1. Жоржиньо умеет отбирать и перехватывать мячи, но он практически бесполезен в прессинге. Из-за этого ещё больше нагрузки будет перекладываться на партнёров. Структура прессинга будет дисбалансирована.

2. Нарушение общей стратегии клуба, ведь в последний год «Арсенал» старается подписывать исключительно молодых игроков, которые бы приносили пользу еще долгие годы, а потому 31-летний Жоржиньо явно выбивается из списка новичков. Руководство «Арсенала» сделало исключение, поставив на краткосрочный успех.

3. Стабильность Жоржиньо тоже вызывает вопросы. Это один из самых странных футболистов, которые есть в современном футболе. Он может 89 минут вытворять что-то невероятное, а на 90-й минуте привезти глупый гол, отдав мяч сопернику на подступах штрафной. Также его игра может сильно меняться от матча к матчу. Короче говоря, это самый нестабильный гений центра поля, и рано или поздно такая «бомба» в центре поля может взорваться.

4. Жоржиньо - не прямая замена кому-либо в «Арсенале». Больше всего в ротации нуждается Парти, но Жоржиньо не сможет делать такой же объём работы. Если же рассматривать его в качестве замены Джаки, то итальянец не столь искусен на завершающей стадии атаки. Жоржиньо скорее из тех, кто может везде и понемногу, что тоже нельзя назвать плюсом.

Минусов на первый взгляд больше, чем плюсов, но если смотреть на их «вес», то на самом то деле «Арсенал» сделал самый лучший трансферный манёвр в последний день, который только можно было осуществить. Важно уточнить, что Жоржиньо подписал контракт всего-то на полтора года, так что он не станет очередным балластом для «Арсенала». Итальянец вновь получит шанс стать победителем АПЛ, а «Арсенал» получит любопытного и зрелого игрока, да ещё и на великолепных условиях.

Года 2-3 назад этот трансфер бы вызвал эффект «вау» и однозначный восторг усилению «Арсенала», но сейчас это просто «хорошо».