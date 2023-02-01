Топ из самых неочевидных трансферов в последний день, которые могли пройти мимо вас

Трансферы Энцо Фернандеса, Жоржиньо, Жоау Канселу ожидаемо стали самыми обсуждаемыми в последний день трансферного европейского окна, из-за чего многие другие переходы могли пройти незаметно мимо вас. В данной статье менее дорогие, но не менее звездные трансферы перед самым дедлайном, о которых стоит знать.

Флориан Товен

Откуда: свободный агент

Куда: «Удинезе»

Товена откровенно жаль, ведь он считался одним из главных талантов французского поколения, был звездой «Марселя», но травмы и неудачная попытка закрепиться в «Ньюкасле» надломили его.

В 2021-м он уехал в Мексику, как тогда казалось уже «доигрывать», но зимой 2023-го он внезапно возвращается в большой футбол, а точнее в «Удинезе», где будет помогать Яке Бийолу дорваться до еврокубков.

Харис Сеферович

Откуда: «Бенфика»

Куда: «Сельта»

Стоимость трансфера: аренда

Сеферович - один из самых неоднозначных форвардов современности, который за сезон может забить как 20-25 голов, так и 3-5. Устав от нестабильности нападающего, «Бенфика» отдала его в «Галатасарай», но турки прервали аренду, и теперь швейцарец отправится спасать «Сельту» от вылета из Ла Лиги. Интересно последить, «пропрёт» ли его на этот раз.

Илья Забарный

Откуда: «Динамо» Киев

Куда: «Борнмут»

Стоимость трансфера: 22,7 млн евро

В АПЛ очередное пополнение из Украины. Забарный станет уже пятым украинцем в английской лиге вслед за Александром Зинченко, Михаилом Мудриком, Виталием Миколенко и Егором Ярмолюком. К 20 годам на его счету уже 24 матча за национальную сборную и 30 матчей в еврокубках. Звучит так, будто «Борнмут» провернул очень солидный трансфер.

Софьян Буфаль

Откуда: «Анже»

Куда: «Аль-Райян»

Сумма трансфера: 6 млн евро

Ну и куда же без переходов в арабские страны. Буфаль устал тащить «Анже» со своими 4+3 в 13 матчах и, поняв, что клуб уже ничего не спасёт от последнего места в чемпионате Франции, марокканец уехал в Катар. Ему всего 29 лет, и он бы наверняка мог еще поиграть в топ-чемпионате, но Буфаль уже сейчас занялся заработками на счастливую пенсию.

Витинья Оливейра

Откуда: «Брага»

Куда: «Марсель»

Сумма трансфера: 25 млн евро

Нехватку классного Буфаля во Франции приехал восполнять перспективный и забивной форвард Витинья Оливейра. Два года подряд 22-летний бомбардир показывает за «Брагу» хорошие цифры, а в текущем сезоне даже отметился 4+1 в 5 матчах Лиги Европы. «Марсель» за относительно небольшие деньги подписал качественного бомбардира, который, возможно, уйдет в несколько раз дороже через пару сезонов.

Эктор Бельерин

Откуда: «Барселона»

Куда: «Спортинг»

Сумма трансфера: 15 млн евро

Бельерин продолжает колесить по Европе в поиске удобного для себя клуба. «Барселона» летом 2022-го подписала его свободным агентом, а спустя полгода продала за 15 млн евро. Идеальная схема.

Теперь 27-летний испанец заменит Педро Порро, который перешёл в «Тоттенхэм».

Бебе

Откуда: «Сарагоса»

Куда: «Райо Вальекано»

Сумма трансфера: аренда

И почти каждое трансферное окно не обходится без «легенды» «Манчестер Юнайтед» Бебе. Португалец, за которого в 2010-м Алекс Фергюсон заплатил 8 млн евро, продолжает удивлять. Сама по себе аренда в «Райо Вальекано» неудивительна, но забавляет то, что это уже четвёртое пришествие Бебе в данный клуб. За предыдущие он набил 20+17 в 166 матчах. Кстати, ему всего 32 года.