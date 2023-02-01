Жоржиньо - седьмой игрок в истории, перешедший из «Челси» в «Арсенал». Как сложилось у других?

Клубы из одного города часто имеют принципиальные и иногда даже враждебные отношения друг с другом, и ярчайшим примером такой атмосферы является Лондон, в чертах которого собраны десятки клубов. К примеру, «Челси» и «Арсенал» регулярно борются между собой во всевозможных турнирах, а их дерби всегда получаются одними из самыми интересными в Англии, однако в трансферные окна они забывают о соперничестве, концентрируясь только на бизнесе и взаимовыгодных сделках.

11 игроков в истории играли как за «Челси», так и за «Арсенал», а в последний день зимнего трансферного окна в этот список попал Жоржиньо, перешедший к «канонирам». В данной статье мы вспомним, как сложились карьеры тех, кто менял «синий» на «красный».

Вильям Галлас (2006)

Первопроходцем в 2006-м году стал Вильям Галлас. Французский защитник три года подряд был ключевым игроком «Челси», а затем в СМИ раздулся скандал, в котором утверждалось, что Галлас шантажирует руководство, требуя срочный трансфер, а в противном случае он обещал ошибаться на поле и даже забивать голы в свои ворота. Галлас, естественно, всё опроверг, но всё-таки трансфер состоялся.

Галлас провёл четыре славных года под руководством Арсена Венгера, в свои ворота голы не забивал, но и трофеи не выиграл. И всё-таки поклонники частенько вносят Галласа в список из лучших центральных защитников за всю историю клуба. Примечательно, что заскучав в «Арсенале», француз ушел в другой лондонский клуб - «Тоттенхэм».

Лассана Диарра (2007)

И если подписание Галласа (да ещё и свободным агентом) можно считать однозначным успехом, то трансфер Лассаны за 2,9 млн евро точно провал. Диарра сыграл всего 12 матчей, прежде чем ушёл в «Реал», где и сколотил себе громкое футбольное имя.

Ну, а дальше вы помните: «Анжи», «Локомотив», «Аль-Джазира», «Марсель», «ПСЖ». Странная, но насыщенная карьера вышла у француза.

Йосси Бенаюн (2011)

Пик карьеры израильского атакующего полузащитника пришёлся на «Ливерпуль», а после него последовало медленное, но верное падение. Восемь матчей за два сезона в «Челси» потрясли, но в «Арсенале» Йосси немного ожил, выдав 6+3 по итогам аренды, но всё же «канониры» отказались выкупать его. А после Англии полузащитник уехал обратно в Израиль, где и закончил карьеру.

Петр Чех (2015)

Пожалуй, трансфер Петра Чеха можно с уверенностью назвать лучшим в этом списке, ведь двойного мнения здесь и быть не может. Чешский вратарь выиграл с «Челси» ЛЧ, АПЛ и другие турниры, но в 2015-м году его убрали на второй план, делая ставку на купленного Тибо Куртуа. Чех не захотел быть запасным вратарем, а потому переехал в северный Лондон, где стал ключевым вратарём на четыре сезона, за которые успел помочь принести три титула. А после сезона 2015/16 Петр выиграл «Золотую перчатку», доказав, что «Челси» зря его списал.

Давид Луиз (2019)

Луиз - веселый парень, от которого можно было ожидать чего угодно, и подобный характер влиял на него не только за пределами поля, но и на матчах. Давид мог выдать топ-матч, а затем испортить радость ужасающим привозом. И такие «горки» продолжались два года. Даже болельщики «Арсенала» разделились на два лагеря: одна часть его боготворила, а другая мечтала, чтобы он как можно быстрее ушёл. И через два года он отчалил в Бразилию, где играет по сей день.

Виллиан (2020)

Подписать бесплатно футболиста, который набрал 79 очков по системе гол+пас за семь сезонов в АПЛ, казалось большой удачей «Арсенала», но ставка на Виллиана совершенно не оправдалась. Бразилец провёл всего один год в стане «пушкарей», набрал 1+6 в АПЛ, а позже благополучно уехал домой в Бразилию. От него явно ожидали большего.