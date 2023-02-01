«ПСЖ», «Бавария», «Реал» и «Милан» посыпались? Пауза на ЧМ сильнее всего ударила по чемпионам-2022

С начала 2023 года прошел уже месяц, а значит, в большинстве европейских чемпионатов собралось достаточно материала, чтобы оценить, как на выступлениях команд сказалась полуторамесячная пауза на чемпионат мира – аномальное явление в европейском футболе, разделившее клубный сезон на две неравные части.

Чтобы понять масштаб изменений, мы сравнили долю набираемых командами очков до и после Катара. Понятно, что за последний месяц выборка не слишком большая (в Германии, например, успели провести всего три тура), поэтому слишком серьезно к каждой цифре относиться не надо, но некоторые из них крайне примечательны.

ЧМ-2022 ПОДКОСИЛ ЛИДЕРОВ АПЛ И ЛИГИ 1…

- Так, наибольшее напряжение пауза спровоцировала в чемпионатах Англии и Франции, где спад зафиксирован у всех команд, уходивших на перерыв в качестве потенциального медалиста. В лиге 1 это «ПСЖ» (набирает на 44,4% очков меньше, чем осенью), «Ренн» (-28,9%) и «Ланс» (-20%), а в АПЛ «Ман Сити» (-11,1%), «Ньюкасл» (-6,7%) и «Арсенал» (-1,4%). Впрочем, в двух последних случаях падение на уровне статистической погрешности.

- Напротив, сильнее всего после паузы прибавили команды второго эшелона Испании и Германии. В ла лиге выделяются «Севилья» (+40,5%), «Реал Сосьедад» (+24,8%) и «Вильярреал» (+16,7%), а в бундеслиге «Боруссия» Дортмунд (+44,4%), «Унион» (+40%) и «Лейпциг» (+15,6%). В случае с немцами это объясняется теми самыми тремя турами, в которых «Боруссия» Д и «Унион» показали 100-процентный результат, который невозможно представить на более длительной дистанции.

… И ВОЗРОДИЛ НАМЕК ИНТРИГУ В ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ

- Тем не менее, те же «шмели» достигли впечатляющего прорыва, ведь до ЧМ они набирали в среднем чуть более половины очков, а тут обошлись без потерь в матчах с «Аугсбургом», «Майнцем» и «Байером».

Вкупе с хорошим ходом «Униона» (победы над «Хоффенхаймом», «Вердером» и «Гертой») и провалом «Баварии» (ничьи с «Лейпцигом», «Кельном» и «Айнтрахтом») это оживило чемпионскую гонку в Германии. Мюнхенцы лишь на очко опережают команду из Берлина, на два – из Лейпцига, на три – из Дортмунда и Фрайбурга. Когда в бундеслиге в последний раз была такая борьба за первое место?

- Что-то вроде интриги мы видим и во Франции, где «ПСЖ» выиграл только два матча в пяти турах (ничья с «Реймсом», поражения от «Ланса» и «Ренна»), из-за чего позволил «Лансу» приблизиться на расстояние одной победы. И это кроваво-золотые еще расщедрились, ведь они и сами заметно сдали, поделив очки с тремя соперниками из пяти. А в пяти очках располагается набравший классный ход «Марсель», имевший до ничьей с «Монако» шестиматчевую победную серию, львиная доля которой пришлась на декабрь-январь.

ПАДЕНИЕ «МИЛАНА» И «ЮВЕ»

- В самом подвале нашей таблицы и еще один прошлогодний чемпион – «Милан». До паузы на ЧМ он набирал в среднем 73,3% очков и шел в серии А вторым, а после перерыва посыпался, выдав четырехматчевую серию без побед: ничьи с «Ромой» и «Лечче», а также поражения от «Лацио» и «Сассуоло» с кошмарным общим счетом 2:9.

- Посыпался и «Ювентус», причем безо всяких санкций сверху за финансовые манипуляции. В трех последних турах туринцы потерпели унизительное поражение от «Наполи» (1:5), спаслись в игре с «Аталантой» (3:3) и не смогли забить «Монце» (0:2). С такими результатами и в верхнюю половину таблицы будет непросто выбраться.

- И вот ни на йоту не прибавивший «Интер» (до и после ЧМ набирает по 66,7% очков) с пятого места в ноябре скакнул сразу на вторую позицию.

РОСТ «РЕАЛА СОСЬЕДАД»

- Неподалеку и «Реал» со своей скудной скамейкой запасных, что в прошлом Карло Анчелотти чудесным образом удавалось компенсировать своим мастерством. В январе мадридцы потеряли четверть «своих» очков – с 83,3% до 58,3%. Впрочем, на дистанции наверняка картина примет более благоприятный, ведь отчасти падение можно списать еще и на календарь – команда участвовала в Кубке и Суперкубке страны, а в чемпионате теряла очки в играх с крепкими идущими в еврозоне «Вильярреалом» и «Реалом Сосьедад».

- Отдельно хотелось бы сказать про «Севилью». Команда ужасно стартовала осенью, а к ЧМ подошла в зоне вылета – 11 очков в 14 турах. Зато паузой воспользовалась с умом. Как следствие, 10 очков в пяти турах (победили три худшие команды лиги «Хетафе», «Кадис» и «Эльче») и 10-очковое отставание от еврокубковой зоны.

- Еще более сильный отрезок проводит «Реал Сосьедад», перед паузой набиравший в среднем 61,9% очков. Зато в последних турах у команды четыре победы (над «Осасуной», «Альмерией», «Атлетиком» и «Райо Вальекано») и ничья на «Сантьяго Бернабеу». В итоге баски отстают от сливочных всего на три очка (у тех, правда, игра в запасе). Аналогичные показатели и у «Марселя» во Франции, с той только разницей, что он и до паузы набирал две трети очков.