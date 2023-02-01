«УЕФА не может оправдывать монополию защитой ценностей». Мадридский суд выступил в пользу Суперлиги

Суд: «ФИФА и УЕФА могут запугать любого»

Областной суд Мадрида принял решение удовлетворить апелляцию против Арбитражного суда № 17 и отменить его решение, оставив его без действия, рассказывает Marca. В обосновании три мировых судьи поясняют, что ФИФА и УЕФА «не могут оправдывать свое антиконкурентное поведение, будто они являются единственными хранителями определенных европейских ценностей, особенно если это служит предлогом для сохранения монополии, и исключать или препятствовать инициативе того, кто стремится стать их конкурентом, потому что это нарушает их структуру и бизнес-модель».

В четвертом разделе предписания судьи отмечают, что с учетом представленных им доказательств им «не кажется, что способ поведения ответчиков (ФИФА/УЕФА) может быть оправдан защитой общих интересов футбола Европейского Союза». Также они фиксируют тот факт, что их действия «носят все характеристики неоправданного злоупотребления со стороны того, кто занимает доминирующее положение». А значит, «необходимо восстановить превентивную защиту».

Кроме того, судьи ставят под сомнение утверждение УЕФА, не контролируемого никакими независимыми государственными органами, о том, что он наиболее эффективно и справедливо распределяет средства, генерируемые проводимыми под его эгидой соревнованиями, с точки зрения общих интересов спорта.

Также судьи говорят о том, что уверенность инициаторов Суперлиги, что они смогут не только жить вне экосистемы ФИФА и УЕФА, но и создать независимое профессиональное футбольное соревнование, которое могло бы конкурировать с их турнирами, «свидетельствует о большой изобретательности, поскольку ответчики имеют такую мощную власть на футбольном рынке, что благодаря своему положению способны запугать публичными заявлениями, как те, которые послужили поводом для этого разбирательства, любого рекламодателя и предпринимателя, готового войти в новое соревнование».

Постановление предписывает ФИФА и УЕФА воздерживаться от принятия каких-либо мер или действий, а также от любых заявлений во время рассмотрения основного дела, прямо или косвенно препятствующих созданию Суперлиги. Окончательное решение будет вынесено только через несколько месяцев Судом Европейского Союза (CJEU). Он должен будет решить, обладает ли УЕФА монополией на организацию футбольных соревнований. Обжаловать решение будет уже невозможно.

Суперлига: «Положение УЕФА не может быть использовано для давления на клубы»

Инициаторы создания Суперлиги, естественно, с большим энтузиазмом встретили решение мадридского суда.

«Мы приветствуем тот факт, что это решение позволяет А22 свободно продолжать создание нового захватывающего европейского футбольного соревнования. Оно подтверждает, что монопольное положение УЕФА не может быть использовано для давления и угроз клубам, игрокам или компаниям, стремящимся к развитию. Поэтому мы продолжим диалог с заинтересованными сторонами в новой, более подходящей обстановке, свободной от угроз и других негативных мер, принимаемых УЕФА и другими футбольными органами», - заявил генеральный директор А22 Sports Management (компания, занимающаяся созданием и развитием проекта Суперлиги) Бернд Райхарт.

Ла Лига: «Суперлига уничтожит модель, доказывавшую эффективность более ста лет»

В то же время Ла Лига и ее президент Хавьера Тебаса продолжают сохранять приверженность, так сказать, традиционным ценностям, поддерживая действующую европейскую футбольную модель.

«Ла лига является твердым защитником нынешней модели европейского футбола, продемонстрировавшей свой успех и позволившей адекватно развивать футбол от основы до вершины с адекватным сосуществованием национальных лиг и европейских соревнований.

Создание Суперлиги вне этой модели управления означало бы конец европейских национальных лиг, положило бы конец модели, доказавшей свою эффективность более ста лет, и разбило бы мечту миллионов болельщиков. Создание лиги, призванной обогатить крупнейшие клубы и сосредоточить власть в руках небольшого числа команд, которые уже доминируют в европейском футболе, также приведет к потере десятков тысяч рабочих мест и резкому сокращению налоговых поступлений в государственную казну по всему континенту», – говорится в заявлении организации.