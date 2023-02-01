Немного о моральном уродстве. Реплика Яременко

Тема отсидки плотнее входит в нашу жизнь. Банальный анекдот, когда один человек интересуется свободным местечком за столиком в кафе:

- Я сяду?

- Не знаю, я не гадалка…

Это всё ближе к нашим сегодняшним реалиям. Потому мы спокойно относимся к околокриминальным словечкам в публичной речи. Никого уже не коробит от слов «фрайер», «шмонать» - странно, что их в пресс-релизы ещё не включают. Но иные персонажи всё-таки удивить нас оказываются способны.

Один из них – в недавнем прошлом увядшая «фиалка», а в чуть более давнем прошлом – умело атакующий стульями посетителей кафе Александр Кокорин. Дал давеча интервью, в котором по разным поводам наговорил с три короба. Но мне кажется важным сказать об одном только пассаже – там, где он говорит о пребывании в тюрьме. Процитирую, оно того стоит: «Это огромный опыт, хорошая школа! Я как-то уже высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть. Чтоб в себя прийти и такую школу почувствовать. Нужно сделать лайфхак – чтобы в себя приводить ребят, которые чуть поплыли, на месяц, на два в СИЗО».

Какой-то дикий набор бреда, аж оторопь берет, ей-богу… Почему каждый должен отсидеть? С какой такой стати? Это, наверное, свойственно человеческой натуре – уже случившемуся с тобой находить оправдание и нанизывать даже дурости свои на шампур своей жизни. Это особенность психологии – чтоб не убиваться о содеянном. На нашу историю и отношение к ней похоже: зачем каяться в грехах, если можно сказать, что это и не грехи вовсе?

Я говорю не от всех, а исключительно от себя. К своему 51 году я пока не сидел, хотя от тюрьмы и сумы, как говорится… Если отсижу – может, иначе буду на всё смотреть. Но на сегодня мой взгляд, не отягощённый этим опытом, вполне устраивает. Я сегодня и от психолога услышал комментарий, что означает поза Кокорина в кресле и как воспринимать, что Саша о себе местами в третьем лице говорит. Ну, жалко парня – мы пока в детстве учились, он часто бил головой по мячу. Наверное, чаще, чем нужно было бы для здоровья сегодня.

Саша там про детство говорил в интервью? Так вот, я про своё детство скажу. Фразочку «… из тебя мужика сделает» мы в 80-е часто слышали в связи с армией. Армия из тебя мужика сделает – это какой-то расхожий шаблон был, который отовсюду нёсся. В армию никто не хотел. Кто-то – из-за маячившей возможности отправиться в Афган, кто-то из-за того, что армия в массовом сознании равнялась тюрьме. Мой отец, кадровый русский офицер, мне постоянно сравнивал эти две инстанции, объясняя, что и там, и там у человека нет никаких гражданских прав и свобод, а без них ты не станешь осознавшей себя личностью.

Возможностей «косить» от армии не было – находили быстро. Исполнялось 18 – шёл, как и все. А «косить» от тюрьмы все-таки проще – не нарушай закон. И как, в таком случае понимать слова Кокорина? Как попасть в тюрьму, чтобы стать мужиком? Как школу нужную пройти, прочувствовать там и всё такое… Идти и совершить преступление? Какое? Убить кого-нибудь? Изнасиловать? Или именно стулом надо орудовать, чтоб по-кокорински? Точно надо не по Достоевскому, а то вдруг не сработает?

Какое-то невоспитуемое моральное чудовище, которое ни из чего не способно извлечь уроки.