World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Как выглядит обновленный состав «Челси»?

У Грэма Поттера почти три равноценных состава, но это не очень хорошо.
Как выглядит обновленный состав «Челси»?
02 февраля 2023 11:28
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Челси"

После ухода Романа Абрамовича с руководящего поста футбольного клуба «Челси» клуб серьёзно тряхануло, в том числе из-за масштабной перестройки нового владельца Тодда Боули, который за два трансферных окна купил 16 футболистов. Обычно в зимнее трансферное окно клубы не любят тратить большие деньги, но «аристократы» и тут не изменили себе, потратив около 360 млн евро. Теперь «Челси» обладает одним из самых дорогих составов мира, и тем больше ощущается давление на главного тренера Грэма Поттера, ведь после 20 туров команда идет лишь на десятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиге. Но как будет выглядеть его обновлённый состав? И какие появились риски вместе с этим?

Новый «Челси». Два равнозначных состава

Состав «Челси» - космос. На этом предложении можно было бы закрывать все вопросы, но мы всё же окунемся глубже и предоставим набор игроков на каждую позицию.

Примерно так будет выглядеть оптимальный стартовый состав «Челси», если не будет дисквалификация и травм:

Если же кто-то из перечисленных игроков будет недоступен, то у «синих» есть почти равноценный второй состав:

И даже после 22-х перечисленных игроков в остатке собрались ещё несколько звёзд: Габриэль Слонина, Натаниэл Чалоба, Льюис Холл, Конор Галлахер, Рубен Лофтус-Чик, Карни Чуквуэмека, Нони Мадуэке, Давид Датро Фофана, Армандро Броя.

А это хорошо?

О длинной скамейке запасных мечтает любой главный тренер, особенно борющийся за несколько титулов, но порой подобные положения играют в обратную сторону, что приводит к проблемам.

С приходом новых футболистов заявка и конкуренция «Челси» раздулась до невероятных размеров, и некоторые старые игроки уже в январе понимали, что им не светит место в стартовом составе, из-за чего они хотели покинуть клуб в трансферное окно. Кому-то повезло, а кто-то в последний момент узнал, что «Челси» отказался продавать его, обрекая провести ближайшие полгода с минимальной игровой практикой.

Тяжело вспомнить конкретный пример, который бы показывал и доказывал, что такая массовая скупка может сходу принести результат, и даже великие клубы «обжигались», прибегая к такому трансферному подходу. Возможно, Поттер сумеет совладать с обновленным составом, но есть вероятность, что в раздевалке будет царить беспокойство и недовольство. В частности источником негатива может стать Хаким Зиеш, который был готов даже заплатить деньги из своего кармана, только чтобы перейти в «ПСЖ» в аренду, но «аристократы» в последние минуты трансферного окна отказались от сделки, что наверняка сильно ударило по марокканскому вингеру.

За Поттера страшно. Даже Маурисио Почеттино, которому покупали Лионеля Месси, не испытывал такое давление в «ПСЖ».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Марсель» оформил самый дорогой трансфер в истории. Новичок может помочь обогнать «ПСЖ» в Лиге 1
«Марсель» оформил самый дорогой трансфер в истории. Новичок может помочь обогнать «ПСЖ» в Лиге 1
Ставка, которая должна сыграть.
02.02.2023 11:39
Футбол
автор: Никита Шмытов
Как выглядит обновленный состав «Челси»?
Как выглядит обновленный состав «Челси»?
У Грэма Поттера почти три равноценных состава, но это не очень хорошо.
02.02.2023 11:28
Футбол
автор: Никита Шмытов
Немного о моральном уродстве. Реплика Яременко
Немного о моральном уродстве. Реплика Яременко
Александр Кокорин тут снова зажёг. Нет, хет-триками на Кипре не отметился. Зажёг в словесном жанре. Говорит, кто не сидел – тот не мужик. Главный редактор «Советского спорта» реагирует.
01.02.2023 21:32
Футбол
автор: Николай Яременко
«УЕФА не может оправдывать монополию защитой ценностей». Мадридский суд выступил в пользу Суперлиги
«УЕФА не может оправдывать монополию защитой ценностей». Мадридский суд выступил в пользу Суперлиги
«Реал» и «Барселона» не успокаиваются и до последнего идут в борьбе за право организовать Суперлигу. Областной суд Мадрида встал на их сторону.
01.02.2023 17:29
Футбол
автор: Артем Зибрак
«ПСЖ», «Бавария», «Реал» и «Милан» посыпались? Пауза на ЧМ сильнее всего ударила по чемпионам-2022
«ПСЖ», «Бавария», «Реал» и «Милан» посыпались? Пауза на ЧМ сильнее всего ударила по чемпионам-2022
Невероятно, но факт: после турнира в Катаре четыре чемпиона ведущих европейских лиг одержали на всех в 17 турах пять побед!
01.02.2023 14:52
Футбол
автор: Артем Зибрак
Жоржиньо - седьмой игрок в истории, перешедший из «Челси» в «Арсенал». Как сложилось у других?
Жоржиньо - седьмой игрок в истории, перешедший из «Челси» в «Арсенал». Как сложилось у других?
Кто-то стал звездой, кто-то провел всего один сезон.
01.02.2023 14:17
Футбол
автор: Никита Шмытов
Жоржиньо перешел в «Арсенал». Кто выиграл от этой сделки?
Жоржиньо перешел в «Арсенал». Кто выиграл от этой сделки?
Не так однозначно, но объяснимо.
01.02.2023 14:16
Футбол
автор: Никита Шмытов
Топ из самых неочевидных трансферов в последний день, которые могли пройти мимо вас
Топ из самых неочевидных трансферов в последний день, которые могли пройти мимо вас
Очередной украинец в АПЛ, гениальная бизнес-схема от «Барселоны» и другие.
01.02.2023 14:14
Футбол
автор: Никита Шмытов
Российский экс-игрок «Химок» подписал контракт с клубом из Бельгии
Российский экс-игрок «Химок» подписал контракт с клубом из Бельгии
Будет играть против Нойштедтера, Кагавы под руководством 32-летнего тренера.
01.02.2023 13:55
Футбол
автор: Никита Шмытов
2 перепалки с тренерами, 3 португальца, 4 аренды, 5 новичков «Челси». Топ-10 главных трансферов зимы
2 перепалки с тренерами, 3 португальца, 4 аренды, 5 новичков «Челси». Топ-10 главных трансферов зимы
Отъезд Канселу из «Ман Сити» спровоцирован конфликтом с Гвардиолой, а Троссара в «Арсенал» - с де Дзерби.
01.02.2023 12:44
Футбол
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика