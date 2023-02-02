Как выглядит обновленный состав «Челси»?

После ухода Романа Абрамовича с руководящего поста футбольного клуба «Челси» клуб серьёзно тряхануло, в том числе из-за масштабной перестройки нового владельца Тодда Боули, который за два трансферных окна купил 16 футболистов. Обычно в зимнее трансферное окно клубы не любят тратить большие деньги, но «аристократы» и тут не изменили себе, потратив около 360 млн евро. Теперь «Челси» обладает одним из самых дорогих составов мира, и тем больше ощущается давление на главного тренера Грэма Поттера, ведь после 20 туров команда идет лишь на десятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиге. Но как будет выглядеть его обновлённый состав? И какие появились риски вместе с этим?

Новый «Челси». Два равнозначных состава

Состав «Челси» - космос. На этом предложении можно было бы закрывать все вопросы, но мы всё же окунемся глубже и предоставим набор игроков на каждую позицию.

Примерно так будет выглядеть оптимальный стартовый состав «Челси», если не будет дисквалификация и травм:

Если же кто-то из перечисленных игроков будет недоступен, то у «синих» есть почти равноценный второй состав:

И даже после 22-х перечисленных игроков в остатке собрались ещё несколько звёзд: Габриэль Слонина, Натаниэл Чалоба, Льюис Холл, Конор Галлахер, Рубен Лофтус-Чик, Карни Чуквуэмека, Нони Мадуэке, Давид Датро Фофана, Армандро Броя.

А это хорошо?

О длинной скамейке запасных мечтает любой главный тренер, особенно борющийся за несколько титулов, но порой подобные положения играют в обратную сторону, что приводит к проблемам.

С приходом новых футболистов заявка и конкуренция «Челси» раздулась до невероятных размеров, и некоторые старые игроки уже в январе понимали, что им не светит место в стартовом составе, из-за чего они хотели покинуть клуб в трансферное окно. Кому-то повезло, а кто-то в последний момент узнал, что «Челси» отказался продавать его, обрекая провести ближайшие полгода с минимальной игровой практикой.

Тяжело вспомнить конкретный пример, который бы показывал и доказывал, что такая массовая скупка может сходу принести результат, и даже великие клубы «обжигались», прибегая к такому трансферному подходу. Возможно, Поттер сумеет совладать с обновленным составом, но есть вероятность, что в раздевалке будет царить беспокойство и недовольство. В частности источником негатива может стать Хаким Зиеш, который был готов даже заплатить деньги из своего кармана, только чтобы перейти в «ПСЖ» в аренду, но «аристократы» в последние минуты трансферного окна отказались от сделки, что наверняка сильно ударило по марокканскому вингеру.

За Поттера страшно. Даже Маурисио Почеттино, которому покупали Лионеля Месси, не испытывал такое давление в «ПСЖ».