«Марсель» оформил самый дорогой трансфер в истории. Новичок может помочь обогнать «ПСЖ» в Лиге 1

«ПСЖ» в зимнее трансферное окно отсиделся тихо и спокойно, ограничившись лишь устной договоренностью о подписании Милана Шкриньяра, который перейдет летом. И это сильно контрастирует с закупкой главного конкурента по Лиге 1, то есть «Марселя». Покупка лидера сборной Марокко Аззедина Унаи и аренда Руслана Малиновского уже впечатляли, но на самом финише «Марсель» приобрел еще и Витинью из «Браги». Чем интересен этот трансфер?

САМАЯ ДОРОГАЯ СДЕЛКА В ИСТОРИИ КЛУБА

Андре-Пьер Жиньяк (16 млн евро), Лоик Реми (15,5 млн), Хатем Бен Арфа (12 млн евро) и даже звёзды вроде Кевина Стротмана (25 млн) и Димитри Пайета (29 млн) покупались дешевле, чем Витинья. Португальский нападающим, купленный за 32 млн евро, стал рекордной сделкой в истории «Марселя».

Более того, он стал 33-м в списке среди самых дорогих игроков Лиги 1, обогнав Маркиньоса («ПСЖ»), Александра Головина («Монако»), Мемфиса Депая («Лион») и других. Лишь «ПСЖ» и «Монако» платили во Франции больше за новичков.

ХИТРОСТИ СДЕЛКИ

Формально Витинья и правда обошелся «Марселю» дороже, чем Стротман, но фактически новичок будет оказывать меньшее влияние на финансовые затраты клуба. В первую очередь это связано с рассрочкой выплаты, которая растянется на пять лет, а во вторую очередь нужно учитывать зарплату португальца. В совокупности, если считать суммарные расходы, Стротман обходился «Марселю» в 10 млн евро в год, а новичок из «Браги» будет «съедать» всего 7 млн.

И это мы ещё не упоминаем перспективность сделки. Если Стротман приходил как срочное усиление здесь и сейчас в статусе сформировавшейся звезды, то Витинья ещё можно будет выгодно продать, ведь он ещё совсем молод. Гарантии добавляет и срок контракта, который будет действовать до лета 2027-го года.

ВИТИНЬЯ СТОИТ ТОГО?

Витинья был одним из самых интересных вариантов на трансферном рынке, которого ещё можно было забрать за относительно скромные деньги. «Марселю» повезло, что португалец является продуктом академии «Браги», а не «Порту» или «Бенфики», которые бы наверняка заломили цену куда выше.

Витинья - разносторонний 22-летний футболист, который второй сезон подряд показывает стабильность. В первом сезоне во взрослом футболе он отметился 7 голами и 2 голевыми передачами в чемпионате Португалии, а сейчас на его счету столько же, но только за половину сезона. Также к ним прибавились 4 гола и 1 голевая передача в Лиге Европе.

Помимо прогресса в результативности, Витинья серьёзно прибавил защите. Это идеально демонстрируется в статистике по отборам за сезон, которых накопилось на данный момент 22. И это ой как много! У Харри Кейна, Роберта Левандовски, Эрлинга Холланда и Карима Бензема на четверых всего 15 отборов. Нередко такое желание бороться перетекает в грубость и жёлтые карточки, но это не так критично для нападающего, который приносит столько пользы на всех участках поля.

ЗАЧЕМ ЭТО «МАРСЕЛЮ»?

Покупка Витиньи обусловлена плохим сезоном Бамбы Дьенга, который за полгода забил всего один гол, что намного меньше, чем у другого бомбардира команды Алексиса Санчеса. Дьенг выпал из основы, а Витинья может дать новый импульс в атаке.

«Марсель» проседает в атаке, а в списке из десяти лучших бомбардиров чемпионата нет ни одного представителя команды. Лишь Санчес еле-еле дотягивается до топ-15 с 7 голами. Витинья - новое оружие, которое может помочь «Марселю» сбросить «ПСЖ» с насиженного первого места.