World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мбаппе не забил два пенальти, промахнулся по пустым воротам, получил травму

Тревожная новость из стана «ПСЖ» перед Лигой чемпионов.
Мбаппе не забил два пенальти, промахнулся по пустым воротам, получил травму
02 февраля 2023 12:01
автор: Никита Шмытов
автор фото: С. Gavelle

В текущем сезоне «ПСЖ» традиционно лидирует в чемпионате Франции, но в отличие от предыдущих сезонов, не ощущается явного доминирования, ведь идущий вторым «Марсель» на расстоянии всего в пять очков. Из-за глупых осечек и проседаний «ПСЖ» во второй части вынужден включиться на полную, чтобы не потерять статус гегемона в своей стране. И иногда это идет во вред. Что случилось?

ПОБЕДА НАД «МОНПЕЛЬЕ» СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ЦЕНОЙ

1 февраля «ПСЖ» пожаловал в гости к «Монпелье» с 14-й строчки, который в пяти предыдущих матчах против парижан не оказывал совершенно никакого сопротивления, проиграв все встречи с общим счётом 3:18. Эксперты предрекали очередной разгром, но что-то пошло не так.

Команда Кристофа Галтье всё-таки выиграла со счётом 3:1, но важно, какой именно ценой были достигнуты три очка. Авторами голов стали Лионель Месси, Фабиан Руис и 16-летний (!) Уоррен Заир-Эмери. А где же Киллиан Мбаппе? Он, в отличие от травмированного Неймара принял участие в матче и вышел на поле с первых минут, но лучше бы он этого не делал.

Мбаппе провел худший матч в сезоне, а возможно даже и во всей карьере. Итак, я подготовил краткую хронологию игры Мбаппе против «Монпелье».

8-я минута: Мбаппе подходит к «точке» исполнять заработанный партнёром пенальти, но пробивает в Бенжамена Лекомта, который парирует удар. Однако Киллиан получает шанс исправиться, так как судья замечает ошибку голкипера, который сделал запрещенный шаг вперед до удара француза.

10-я минута: Киллиан пробивает в противоположный угол, Лекомт вновь угадывает и переводит мяч в штангу, но мяч отскакивает обратно в поле к Мбаппе, который в одиночестве и без помех бьет по пустым воротам… но промахивается и бьет выше!

16-я минута: Мбаппе получает по ногам, но встаёт и продолжает встречу.

21-я минута: Киллиан всё-таки чувствует неготовность продолжать матч, и Галтье мгновенно убирает лидера «ПСЖ» с поля.

Полный крах для Киллиана. Также дополнительную боль Мбаппе мог принести форвард Фоларин Балоган, который обогнал нападающего «ПСЖ» в таблице бомбардиров Лиги 1, отметившись хет-триком в параллельном матче. И это при том, что англичанин играет за 11-ю команду лиги.

Помимо Мбаппе, травму получил ещё и Серхио Рамос, который тоже был заменен в первом тайме. Слишком дорогая победа для лидера французского футбола.

ЧТО С МБАППЕ? КАК ПОВЛИЯЕТ НА «ПСЖ»?

Пресс-служба «ПСЖ» пока не выступала с результатами обследования Мбаппе, но ясно одно даже микротравма француза может испортить весь сезон парижанам, а связано это с Лигой чемпионов, плей-офф которой стартует уже 14 февраля домашним матчем с «Баварией».

У «ПСЖ» и так уже в лазарете лечатся Преснель Кимпембе, Норди Мукиеле и Неймар, а если к ним прибавятся Серхио Рамос и Киллиан Мбаппе, то шансы на проход в ¼ финала ЛЧ резко снизятся. Состав парижской команды богат и роскошен, но это касается только тогда, когда все звёзды здоровы, ведь даже в матче с «Монпелье» 80% скамейки запасных состояла из молодых парней, которым едва исполнилось (а некоторым и нет) 18 лет, и их явно будет недостаточно, чтобы перешагнуть через немецкую машину в ЛЧ.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Мбаппе не забил два пенальти, промахнулся по пустым воротам, получил травму
Мбаппе не забил два пенальти, промахнулся по пустым воротам, получил травму
Тревожная новость из стана «ПСЖ» перед Лигой чемпионов.
02.02.2023 12:01
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Марсель» оформил самый дорогой трансфер в истории. Новичок может помочь обогнать «ПСЖ» в Лиге 1
«Марсель» оформил самый дорогой трансфер в истории. Новичок может помочь обогнать «ПСЖ» в Лиге 1
Ставка, которая должна сыграть.
02.02.2023 11:39
Футбол
автор: Никита Шмытов
Как выглядит обновленный состав «Челси»?
Как выглядит обновленный состав «Челси»?
У Грэма Поттера почти три равноценных состава, но это не очень хорошо.
02.02.2023 11:28
Футбол
автор: Никита Шмытов
Немного о моральном уродстве. Реплика Яременко
Немного о моральном уродстве. Реплика Яременко
Александр Кокорин тут снова зажёг. Нет, хет-триками на Кипре не отметился. Зажёг в словесном жанре. Говорит, кто не сидел – тот не мужик. Главный редактор «Советского спорта» реагирует.
01.02.2023 21:32
Футбол
автор: Николай Яременко
«УЕФА не может оправдывать монополию защитой ценностей». Мадридский суд выступил в пользу Суперлиги
«УЕФА не может оправдывать монополию защитой ценностей». Мадридский суд выступил в пользу Суперлиги
«Реал» и «Барселона» не успокаиваются и до последнего идут в борьбе за право организовать Суперлигу. Областной суд Мадрида встал на их сторону.
01.02.2023 17:29
Футбол
автор: Артем Зибрак
«ПСЖ», «Бавария», «Реал» и «Милан» посыпались? Пауза на ЧМ сильнее всего ударила по чемпионам-2022
«ПСЖ», «Бавария», «Реал» и «Милан» посыпались? Пауза на ЧМ сильнее всего ударила по чемпионам-2022
Невероятно, но факт: после турнира в Катаре четыре чемпиона ведущих европейских лиг одержали на всех в 17 турах пять побед!
01.02.2023 14:52
Футбол
автор: Артем Зибрак
Жоржиньо - седьмой игрок в истории, перешедший из «Челси» в «Арсенал». Как сложилось у других?
Жоржиньо - седьмой игрок в истории, перешедший из «Челси» в «Арсенал». Как сложилось у других?
Кто-то стал звездой, кто-то провел всего один сезон.
01.02.2023 14:17
Футбол
автор: Никита Шмытов
Жоржиньо перешел в «Арсенал». Кто выиграл от этой сделки?
Жоржиньо перешел в «Арсенал». Кто выиграл от этой сделки?
Не так однозначно, но объяснимо.
01.02.2023 14:16
Футбол
автор: Никита Шмытов
Топ из самых неочевидных трансферов в последний день, которые могли пройти мимо вас
Топ из самых неочевидных трансферов в последний день, которые могли пройти мимо вас
Очередной украинец в АПЛ, гениальная бизнес-схема от «Барселоны» и другие.
01.02.2023 14:14
Футбол
автор: Никита Шмытов
Российский экс-игрок «Химок» подписал контракт с клубом из Бельгии
Российский экс-игрок «Химок» подписал контракт с клубом из Бельгии
Будет играть против Нойштедтера, Кагавы под руководством 32-летнего тренера.
01.02.2023 13:55
Футбол
автор: Никита Шмытов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика