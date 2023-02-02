Мбаппе не забил два пенальти, промахнулся по пустым воротам, получил травму

В текущем сезоне «ПСЖ» традиционно лидирует в чемпионате Франции, но в отличие от предыдущих сезонов, не ощущается явного доминирования, ведь идущий вторым «Марсель» на расстоянии всего в пять очков. Из-за глупых осечек и проседаний «ПСЖ» во второй части вынужден включиться на полную, чтобы не потерять статус гегемона в своей стране. И иногда это идет во вред. Что случилось?

ПОБЕДА НАД «МОНПЕЛЬЕ» СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ЦЕНОЙ

1 февраля «ПСЖ» пожаловал в гости к «Монпелье» с 14-й строчки, который в пяти предыдущих матчах против парижан не оказывал совершенно никакого сопротивления, проиграв все встречи с общим счётом 3:18. Эксперты предрекали очередной разгром, но что-то пошло не так.

Команда Кристофа Галтье всё-таки выиграла со счётом 3:1, но важно, какой именно ценой были достигнуты три очка. Авторами голов стали Лионель Месси, Фабиан Руис и 16-летний (!) Уоррен Заир-Эмери. А где же Киллиан Мбаппе? Он, в отличие от травмированного Неймара принял участие в матче и вышел на поле с первых минут, но лучше бы он этого не делал.

Мбаппе провел худший матч в сезоне, а возможно даже и во всей карьере. Итак, я подготовил краткую хронологию игры Мбаппе против «Монпелье».

8-я минута: Мбаппе подходит к «точке» исполнять заработанный партнёром пенальти, но пробивает в Бенжамена Лекомта, который парирует удар. Однако Киллиан получает шанс исправиться, так как судья замечает ошибку голкипера, который сделал запрещенный шаг вперед до удара француза.

10-я минута: Киллиан пробивает в противоположный угол, Лекомт вновь угадывает и переводит мяч в штангу, но мяч отскакивает обратно в поле к Мбаппе, который в одиночестве и без помех бьет по пустым воротам… но промахивается и бьет выше!

16-я минута: Мбаппе получает по ногам, но встаёт и продолжает встречу.

21-я минута: Киллиан всё-таки чувствует неготовность продолжать матч, и Галтье мгновенно убирает лидера «ПСЖ» с поля.

Полный крах для Киллиана. Также дополнительную боль Мбаппе мог принести форвард Фоларин Балоган, который обогнал нападающего «ПСЖ» в таблице бомбардиров Лиги 1, отметившись хет-триком в параллельном матче. И это при том, что англичанин играет за 11-ю команду лиги.

Помимо Мбаппе, травму получил ещё и Серхио Рамос, который тоже был заменен в первом тайме. Слишком дорогая победа для лидера французского футбола.

ЧТО С МБАППЕ? КАК ПОВЛИЯЕТ НА «ПСЖ»?

Пресс-служба «ПСЖ» пока не выступала с результатами обследования Мбаппе, но ясно одно — даже микротравма француза может испортить весь сезон парижанам, а связано это с Лигой чемпионов, плей-офф которой стартует уже 14 февраля домашним матчем с «Баварией».

У «ПСЖ» и так уже в лазарете лечатся Преснель Кимпембе, Норди Мукиеле и Неймар, а если к ним прибавятся Серхио Рамос и Киллиан Мбаппе, то шансы на проход в ¼ финала ЛЧ резко снизятся. Состав парижской команды богат и роскошен, но это касается только тогда, когда все звёзды здоровы, ведь даже в матче с «Монпелье» 80% скамейки запасных состояла из молодых парней, которым едва исполнилось (а некоторым и нет) 18 лет, и их явно будет недостаточно, чтобы перешагнуть через немецкую машину в ЛЧ.