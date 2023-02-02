«У меня летели вазы»: мама Павла Погребняка вспомнила детство футболиста

- Мы жили в коммуналке. Маленькая комнатка была – 13,8 метров, где отец его обучал. Ну, как играли… Они навешивали на голову. У меня летели вазы, – вспомнила мама Павла Погребняка.

Лариса Владимировна призналась в эфире программы «Мама знает все» на «Авторадио», что любовь к футболу Паше привил отец, который реализовал в сыне свою несбывшуюся мечту. Мальчик еще сидел в детской прогулочной коляске и толком не ходил, а папа уже подкидывал мячик Паше на голову, чтобы тот учился отбивать. Так и доигрался до профессионального футбола.

В 7 лет он попал в школу «Спартака» – команды, за которую болел его отец. Стеснительный и невысокий, Павел долго сидел в запасе на играх. В решении вопроса, считает мама, помогла геркулесовая каша. Лариса Владимировна убедила себя и сына, что «Геркулес» творит чудеса, буквально превращая маленьких пацанов в рослых, крепких футболистов. Паша овсянку на дух не переносил, но стал ее есть и утром, и вечером. «Упрямый трудоголик» – характеризует сына Лариса Погребняк. В итоге, с помощью каши или упорных тренировок, парень сильно подрос.

- Достаточно техничный игрок был, – помнит маленького Пашу тренер «Спартака» Алексей Николаевич Леонов. – С мячом обращался достаточно уверенно. В таком возрасте это бросалось в глаза, конечно. Но у него был сложный момент в плане физиологии – он очень быстро вырос лет в 14. Естественно, начались проблемы из-за того, что сил не хватало. Так часто бывает в этом возрасте у ребят, которые быстро вырастают. Ему пришлось немножко посидеть, подождать, пока силы придут. Мы его берегли в этом плане, конечно.

После спартаковской школы Павел остался в клубе, сначала в резервной команде, а затем в составе основной. С одной стороны, все шло хорошо и логично, тем более что с детства в жизни футболиста все было пропитано «Спартаком». Но сказать, что он там постоянно играл, что ему давали развиваться, что на него делали ставку, нельзя, считают близкие Павла. В 2003 году «Спартак» отдал Погребняка в аренду калининградской «Балтике». После этого была аренда в подмосковных «Химках». Затем «Спартак» отдает его в ярославский «Шинник». В общем, помотало футболиста на старте профессиональной карьеры, и в аренде он провел больше времени, чем непосредственно в «Спартаке».

В итоге в 2006 году Павел покинул команду, о которой мечтал с детства, и уехал в Томск, где начал выступать за футбольный клуб «Томь». Тогда «Томь» возглавлял тренер Валерий Юрьевич Петраков.

- Павел меня заинтересовал, – признался он, – когда открылось трансферное окно, мы обратились в руководство «Спартака» с вопросом по приобретению Павла. Они нам ответили, что аренды никакой не будет, если хотите, выкупайте. Так он оказался в «Томи». Считаю, что по тем временам за молодого игрока, который играл по большей степени только в первой лиге, был в аренде, деньги заплатили достаточно приличные.

По словам Валерия Петракова, Погребняк очень импонировал своей игрой, тренер сразу решил, что у него отличные данные для того, чтобы вырасти в хорошего нападающего. Так и вышло, а настоящее признание пришло к футболисту, когда он играл за «Зенит». Тогда, при его непосредственном участии питерская команда стала чемпионом страны. В следующем году Погребняк в составе «Зенита» стал обладателем Суперкубка России, а потом обладателем Кубка УЕФА. Спортсмена наконец прорвало, он расквитался за прошлые неудачи. Вершиной его карьеры стала сборная России.

СПРАВКА

«Мама знает все» выходит на «Авторадио» уже третий сезон, это совместный проект «Авторадио», Российского футбольного союза (РФС) и «Газпромбанка». Впервые о карьерном пути своих детей и секретах воспитания чемпионов рассказывают мамы игроков сборных России. Ведущие программы – Катрина Гайсина и звезда шоу «Мурзилки Live» Татьяна Гордеева.