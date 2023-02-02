Капитан Эдегор, терпеливый Мартинелли и токсичный Обамеянг. Семь главных решений Артеты в «Арсенале»

Прямо сейчас «Арсенал» является нашей главной надеждой на свержение дуэта «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» с английского трона, но еще год назад такое невозможно было представить. В последний раз «канониры» запрыгивали в топ-4 команд АПЛ еще при Арсене Венгере в сезоне-2015/16. После дела становились только хуже.

В декабре 2019-го Микель Артета сменил на тренерском мостике лондонцев Унаи Эмери, которому так и не удалось проявить себя за границей. К этому назначению и болельщики, и специалисты относились очень скептически. Оно и понятно, ведь самостоятельного тренерского опыта у испанца не было, а главным пунктом резюме были три года в роли помощника Хосепа Гвардиолы.

Долгое время дела действительно не складывались. Сезон, по ходу которого Артета приехал на «Эмирейтс», команда завершила на восьмом месте – это худший результат для нее с сезона-1994/95. И если за тот исход тренер не мог нести ответственность в полной мере, то повторение этого результата и на следующий, первый для него полноценный сезон, было очевидной причиной для увольнения.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Однако боссы «Арсенала» пошли другим путем и оказались правы – в прошлом сезоне «канониры» финишировали пятыми, всего в двух очках от зоны Лиги чемпионов, а сейчас с 16 победами в 19 турах лидируют в чемпионате, опережая «Ман Сити» по потерянным аж на восемь очков (+5, но матч в запасе).

Какой-то одной причины, как это часто бывает, когда мы говорим о сложных явлениях, у такого значительного прогресса нет и быть не может. Успех нынешней команды стал сочетанием грамотной трансферной политики и планомерной работы тренера. И все же без нескольких тонких и точных решений Артеты этого успеха быть не могло. Давайте попробуем их осмыслить.

Так что сделал Артета, чтобы «Арсенал» стал реальным претендентом на золото?

ИЗБАВИЛСЯ ОТ ОЗИЛА И ОБАМЕЯНГА

Немецкий плеймейкер провел на «Эмирейтс» долгие восемь лет и почти все это время делал на поле разницу, однако Артету это не остановило. Поначалу он продолжал доверять Месуту Озилу, но не чувствовал ответной отдачи и решился сначала усадить его на скамейку, а затем, когда игрок стал максимально токсичным, вообще выставить из команды.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Поступить так же со статусным Пьером-Эмериком Обамеянгом тоже решился бы не каждый, но тот действительно много чудил и совершенно не понимал значения слов «дисциплина», «ответственность» и «иерархия». Артета долго конфликтовал с габонцем, отстранял от команды, лишал повязки, и вообще со стороны могло показаться, что терроризировал игрока. А на деле отправил тухлое яйцо по почте в «Барселону», откуда его уже телепортировали в «Челси».

ЗАПОЛУЧИЛ ЧЕМПИОНОВ ИЗ «МАН СИТИ»

Годами «Арсенал» приобретал потенциально сильных футболистов, способных выстрелить, и давал им возможность для самореализации, но этой молодой команде отчетливо не хватало футболистов с чемпионским опытом, понимающим, что выигрыш золотых медалей – не что-то мифическое и доступное только богам.

Поэтому переход прошлым летом из «Ман Сити» Александра Зинченко и Габриэла Жезуса оказал на команду колоссальное влияние. Тем более, что речь идет не о каких-то ветеранах, а о футболистах в самом расцвете футбольных сил (25-26 лет), сразу забронировавших за собой место в стартовом составе. Совсем недавно Зинченко рассказывал, что сразу после перехода стал убеждать новых партнеров, что они действительно достаточно хороши, чтобы победить в чемпионате.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Форвард же сразу взялся за дело и в 20 матчах записал на свой счет 12 (5+7) очков результативности. Даже эта статистика подтверждает, что бразилец легко встроился в командные взаимодействия, а не стал тянуть одеяло на себя, отчего атакующая игра команды приобрела завершенный вид.

ПРИОБРЕЛ РАМСДЕЙЛА

Вратарь «Шеффилд Юнайтед» успел провести в АПЛ только один яркий сезон (2020/21), однако Артета не поскупился заплатить за него 28 млн. Риск был велик. Все-таки одно дело творить чудеса в рамке заштатного коллектива и совсем другое – когда каждый эпизод рассматривается под лупой, а неудачное действие может лишить партнеров шанса выступить в Лиге чемпионов.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

В общем, уровень ответственности совершенно другой, так что было немало опасений, что трансфер может не оправдать себя. И все-таки Артета сразу показал Рамсдейлу, что делает на него ставку, и тот быстро стал доказывать правоту тренера. Он дебютировал в сборной Англии, спровоцировал расставание с Берндом Лено и своей игрой снял все вопросы. А его быстрый и точный ввод мяча партнерам – одно из важных орудий этого разудалого «Арсенала».

ПРОДЛИЛ КОНТРАКТ НКЕТИА

Воспитанник «Челси» (2008-2015) и «Арсенала» (2015-2017) не считался достаточно талантливым нападающим, чтобы закрепиться в команде. В сезоне-2020/21 он провел в АПЛ всего 413 минут, а в следующем розыгрыше 826 минут, то есть по-прежнему оставался в тени Обамеянга и Александера Ляказетта.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Казалось, что расставание неизбежно, однако Артета не только настоял на продлении истекавшего летом 2022 года контракта, но и уговорил самого форварда подписать новое соглашение сразу на пять лет. То есть убедил дублера, что тот станет важным игроком команды. И не обманул. И не прогадал. После травмы Габи Жезуса в нынешнем сезоне Нкетиа стал основным нападающим – 9 голов в 26 матчах при средней результативности 154 минуты на гол. Для первого запасного статистика прекрасная.

ВСТРОИЛ В КОМАНДУ МАРТИНЕЛЛИ

Бразильский вингер приехал в Лондон в 18-летнем возрасте еще в 2019 году. Он сразу показал себя талантливым футболистом, но долгое время не мог выйти из тени более опытных и статусных партнеров, поэтому большую часть времени сидел на скамейке запасных. Однако Артета на протяжении всего этого времени давал понять Габриэлу Мартинелли, что при должном терпении и трудолюбии его трудности окажутся временными. И, как в случае со Нкетиа, не обманул.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

Долгое время бразилец довольствовался ролью игрока замены. В этом положении он начинал и прошлый сезон, но в 13-м туре удачно вышел на замену с «Ньюкаслом» (гол), получил на несколько игр вместо в старте (голы «Лидсу» и «Вест Хэму», передачи в играх с «МЮ» и «Саутгемптоном») и уже никому его обратно не отдал.

Эта история наряду с примером Нкетиа наглядно демонстрирует главный принцип Артеты – последовательность и планомерность. Он не форсирует развитие футболистов, которых выводит на мировой уровень, и не уничтожает игроков в погоне за сиюминутным результатом, а делает ставку на стабильный прогресс. И это дает свои плоды.

НАЗНАЧИЛ ЭДЕГОРА КАПИТАНОМ

Робин ван Перси, Обамеянг, Ляказетт, Гранит Джака… Годами капитанская повязка в «Арсенале» превращалась в проклятье и сбивала футболистов с пути, поэтому Артета очень рисковал, передав ее прошлым летом молодому Мартину Эдегору. Но ход идеально сработал, наградив норвежца уровнем доверия и позволив выдохнуть Джаке, который был лишен повязки еще Эмери из-за конфликта с болельщиками.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

ОТПРАВИЛ УАЙТА НА ПРАВЫЙ КРАЙ ОБОРОНЫ

Летом 2021 года «Арсенал» укреплял центр обороны защитником «Брайтона», за которого заплатил 59 млн евро, однако после возвращения Вильяма Салиба из многочисленных аренд (с 2019 года поиграл за «Сент-Этьен», «Ниццу» и «Марсель») Артета неожиданно переставил Бена Уайта на правый фланг. И вновь попал в точку.

Источник фото: ФК «Арсенал» (Лондон)

В «Брайтоне» Уайт впечатлял в роли правого центрального защитника в пятерке, поэтому испанец прописал ему похожую роль – пока Александр Зинченко пашет по всему левому флангу, Бен надежно прикрывает правый, выстраиваясь в тройку с партнерами по центру обороны. Благодаря этому ходу Артета придал команде больше баланса, что выражается и в качестве игры, и в результатах.