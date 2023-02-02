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Дмитрий Селюк: Газизову нужно будет заявлять Павлюченко, не удивлюсь, если и Бузову заявит

Роман Павлюченко собирается возобновить карьеру в 41 год. Пока в планах – сыграть за «Уфу» один матч в Кубке России против «Ахмата». Форвард хочет забить 200-й гол в клубной карьере. 
Дмитрий Селюк: Газизову нужно будет заявлять Павлюченко, не удивлюсь, если и Бузову заявит
02 февраля 2023 17:43
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Уфа»

Мы побеседовали на эту тему с футбольным агентом Дмитрием Селюком.

- Как относитесь к идее Павлюченко забить 200-й гол?

- Газизов любит, когда про него пишут. Сейчас дела в «Уфе» плачевные, дела в суде тоже плачевные. Вот он и решил хайпануть. Чтоб Павлюченко сыграл за «Уфу» в официальном матче, его нужно заявить. Я не удивлюсь, если Газизов еще и Бузову заявит.

- Но цель-то хорошая - забить 200-й гол.

- Если «Ахмат» будет играть с «Уфой» с полной выкладкой, ну что Павлюченко там забьет?

К сожалению, наш футбол превращается в какое-то непонятное шоу. Я понимаю, когда Овечкин вышел в Медиалиге, забил, это нормально. А тут человек в 41 год вдруг решил голы забивать на профессиональном уровне.

Давайте тогда возьмем какого-то нашего заслуженного ветерана, которому за семьдесят. Заявим его, и поможем забить гол в официальном матче. И будем кричать, что в России установлен мировой рекорд: футболист старше 70 лет забил гол на профессиональном уровне в официальном матче.

Наш футбол и так идет по лесенке вниз, совсем его превращать не известно во что…

Предлагаю Газизову самому встать в ворота, Бузову тоже выпустить на поле. Вот тогда Павлюченко забьет. А само шоу, конечно, соберет немало зевак.

источник: «Советский спорт»
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Дмитрий Селюк: Газизову нужно будет заявлять Павлюченко, не удивлюсь, если и Бузову заявит
Дмитрий Селюк: Газизову нужно будет заявлять Павлюченко, не удивлюсь, если и Бузову заявит
Роман Павлюченко собирается возобновить карьеру в 41 год. Пока в планах – сыграть за «Уфу» один матч в Кубке России против «Ахмата». Форвард хочет забить 200-й гол в клубной карьере. 
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