Дмитрий Селюк: Газизову нужно будет заявлять Павлюченко, не удивлюсь, если и Бузову заявит

Мы побеседовали на эту тему с футбольным агентом Дмитрием Селюком.

- Как относитесь к идее Павлюченко забить 200-й гол?

- Газизов любит, когда про него пишут. Сейчас дела в «Уфе» плачевные, дела в суде тоже плачевные. Вот он и решил хайпануть. Чтоб Павлюченко сыграл за «Уфу» в официальном матче, его нужно заявить. Я не удивлюсь, если Газизов еще и Бузову заявит.

- Но цель-то хорошая - забить 200-й гол.

- Если «Ахмат» будет играть с «Уфой» с полной выкладкой, ну что Павлюченко там забьет?

К сожалению, наш футбол превращается в какое-то непонятное шоу. Я понимаю, когда Овечкин вышел в Медиалиге, забил, это нормально. А тут человек в 41 год вдруг решил голы забивать на профессиональном уровне.

Давайте тогда возьмем какого-то нашего заслуженного ветерана, которому за семьдесят. Заявим его, и поможем забить гол в официальном матче. И будем кричать, что в России установлен мировой рекорд: футболист старше 70 лет забил гол на профессиональном уровне в официальном матче.

Наш футбол и так идет по лесенке вниз, совсем его превращать не известно во что…

Предлагаю Газизову самому встать в ворота, Бузову тоже выпустить на поле. Вот тогда Павлюченко забьет. А само шоу, конечно, соберет немало зевак.