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Сколько «Атлетико» забьет «Хетафе»?

Несмотря на вылет из Лиги чемпионов, а затем и из Кубка Испании, «Атлетико», ведомый Диего Симеоне, не сдается и продолжает искать нетривиальные решения своих проблем.
Сколько «Атлетико» забьет «Хетафе»?
02 февраля 2023 19:14
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК «Атлетико»

Теперь в распоряжении «банды Эль Чоло» только Ла Лига, но задачи там вполне соответствует амбициям «матрасников»: «Атлетико» продолжит бороться за зону следующего ЛЧ. Так что «рохибланкос» использовали, как смогли, все возможности этого зимнего трансферного окна и под его закрытие привезли в стан «индейцев» защитника «Тоттенхэма» Мэтта Доэрти. 31-летний игрок сборной Ирландии подписал соглашение с «матрасниками» до конца этого сезона. Надо сказать, что в «Атлетико» весь январь были озабочены поиском правого защитника и изначально нацеливались на хавбека сборной Франции и «Марселя» Джонатана Клосса. Мадридцы предложили провансальцам аренду с правом выкупа за 9 миллионов евро, но клуб ответил отказом. А вот с «Тоттенхэмом» проблем не возникло. И «Атлетико» стал первым из тройки самых крупных клубов Испании за который теперь будет выступать ирландец. Ни у «Реала», ни у «Барселоны» еще не было в составе представителей этой страны.

Доэрти, который взял себе в «Атлетико» 12-й номер, на протяжении 10 лет был футболистом «Вулверхэмптона», а в 2020 году его подписал «Тоттенхэм», за который в 16 матчах нынешнего сезона ирландский защитник забил один гол. Кстати, с его переходом к «шпорам» связана забавная история. Дело в том, что Мэтт частенько признавался в своих социальных сетях в любви к «Арсеналу» и во время своей презентации в «Тоттенхэме» Доэрти согласился на камеру стереть эти сообщения. Такая вот любовь. Ну, а продемонстрировать свою симпатию к «Атлетико» ирландцу, возможно, предоставится возможность уже в эту субботу.

Источник фото: ФК «Атлетико»

4 февраля, в 18.30 мск, на стадионе «Цивитас Метрополитано» в рамках 20-го тура чемпионата Испании «Атлетико» примет «Хетафе». Игра, скорее всего, пройдет без сюрпризов. «Рохибланкос» - неоспоримые фавориты этой встречи. «Синие» же борются за выживание - на данный момент подопечные Кике Санчеса Флореса занимают 19-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги. А вот «матрасники» пока идут неплохо - в последних пяти матчах Примеры, которые состоялись после чемпионата мира, у «Атлетико» всего одно поражение (0:1 от «Барселоны»), при трех победах и одной ничьей. Пора обходить «Реал Сосьедад» по очкам и возвращать себе исконное третье место в чемпионате. Тем более что других задач перед «индейцами» до конца этого сезона больше не стоит.

После вылета на прошлой неделе из очередного турнира - Кубка Короля - у Диего Симеоне спросили, в чем же теперь заключается мотивация у игроков «Атлетико». Эль Чоло долго не думал. «Мотивация - это играть за мадридский «Атлетико», - ответил наставник «рохибланкос». Посмотрим, как команда справится с этим заветом.

источник: «Советский спорт»
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