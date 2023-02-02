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«Валенсия» имени Воро

«Летучие мыши» снова остались без наставника. По обоюдному согласию сторон «Валенсия» и главный тренер Дженнаро Гаттузо расторгли контракт. По крайней мере, именно на версии с мирными переговорами настаивает официальный пресс-релиз клуба.
«Валенсия» имени Воро
02 февраля 2023 21:25
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФК «Валенсия»

В целом, можно сказать, что чемпиону мира 2006 года в составе сборной Италии, повезло - с его предшественником Хосе Бордаласом руководство «Валенсии» рассталось просто по телефону.

Гаттузо возглавил «летучих мышей» в июне 2022 года. Команду он принял с девятым местом в активе в турнирной таблице чемпионата Испании минувшего сезона. За 8 месяцев работы и 18 туров 45-летний итальянский специалист довел «Валенсию» до 14-го места в Ла Лиге, где клубу рукой подать до зоны вылета. А если точнее - им не хватает всего одного очка, чтобы все стало совсем плохо. У валенсийцев всего одна победа в десяти последних матчах в примере. А в еврокубках «Валенсия» в последний раз выступала в сезоне-2019/20, добравшись тогда до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Но проблемы «летучих мышей», скорее, не на совести Гаттузо и остальных главных тренеров, которые меняются с завидной периодичностью. Пока клубом владеет эксцентричный сингапурский миллиардер Питер Лим, порядка в команде, видимо, не будет. Ну, а на какой позитив можно надеяться «Валенсии», когда ее основной босс уже неоднократно транслировал мысль, что степень важности профессии тренера в футболе, по его мнению, сильно преувеличена? Неудивительно, что год назад болельщики клуба устроили самую настоящую забастовку численностью в 15 тысяч человек, где требовали немедленной отставки Лима. Помимо претензий по части не всегда логичной смены тренеров, фанаты «Валенсии» также недовольны трансферной политикой команды - сингапурский бизнесмен очень не любит раскошеливаться на новых игроков. Кроме того, уже который год откладывается открытие нового стадиона для клуба, опять же по инициативе Лима, который постоянно жалуется на дороговизну проекта. Хотя при заходе в «Валенсию» помпезное открытие новой арены было его главным обещанием и, если можно так сказать, предвыборным лозунгом. И, судя по всему, он вполне мог себе это позволить: в 2014 году Питер Лим одновременно с «Валенсией» планировал прикупить еще и «Милан», но Сильвио Берлускони ему отказал.

Так что пока для развития испанского клуба сингапурец не делает ничего и вряд ли ситуация кардинально изменится.

Уволив Гаттузо, Лим снова пошел по проторенной дорожке - назначил исполняющим обязанности главного тренера уже хорошо знакомого болельщикам Сальвадора Гонсалеса Марко, более известного, как Воро (Voro). В прошлом Марко был игроком «Валенсии» и провел за клуб 288 матчей. С 2005 года Воро работает директором по организации работы основной команды и время от времени соглашается тренировать, вернее - спасать «Валенсию». Его нынешнее назначение и. о. - уже восьмое по счету! С 2008 года он подбирает команду до следующего наставника, хотя полноценным тренером не работал больше 18 лет. При этом Воро уже вошел в историю «летучих мышей» как коуч с наибольшим процентом побед во главе клуба, не являясь его официальным главным тренером. Может, наконец, пришло время оформить Сальвадора Гонсалеса Марко по-настоящему и дать ему всю полноту власти на тренерском мостике? Воро любят болельщики, он предан клубу, в кризисные моменты дает результат, да и Лиму это будет выгодно - не придется тратиться на известные тренерские фамилии и платить им потом отступные, как только сингапурец снова разочаруется в очередном коуче. Другой вопрос, нужно ли все это Воро - быть может, роль спасителя и антикризисного менеджера его более, чем устраивает?

источник: «Советский спорт»
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