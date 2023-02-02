В дебютном матче Тавареша «Спартак» победил «Ростов» по пенальти. Селихов взял три пенальти!

«СПАРТАК» ВСЕ ЕЩЕ ДАЛЕК ОТ СЕБЯ «ОФИЦИАЛЬНОГО»

Продолжаем следить за подготовкой российских команд к возобновлению сезона, а такие турниры, как Зимний кубок РПЛ только помогают нам в этом. Даже гипотетическая турнирная таблица психологически настраивает футболистов к большей внимательности к результатам, а значит, и отдельным эпизодам.

Естественно, пока слишком серьезно относиться к составам команд не стоит, однако постепенно основа команд приобретает логичные очертания. И с этой точки зрения мы будем за ней наблюдать. В этой связи примечательно, что оба новичка «Спартака» Томаш Тавареш и Алексис Дуарте остались на скамейке, как и Александр Соболев, вместо которого не в первый уже раз на сборах вышел Шамар Николсон. Ну, и Александр Максименко в первом тайме при Селихове во втором – это примечательно.

Вообще состав «Спартака» выглядит очень далеким от того, какой мы увидим в сезоне. Тут ведь еще и нет Виктора Мозеса, Кристофера Мартинса, Наиля Умярова и Квинси Промеса. По сути, железные игроки основы из этого состава только Георгий Джикия и Роман Зобнин.

А вот у ростовчан все куда ближе к правде – Сергей Песьяков в воротах, Максим Осипенко в центре обороны, Данил Глебов и Даниил Уткин в центре, Николай Комличенко и Хорен Байрамян в нападении. Остальные футболисты у Валерия Карпина плюс-минус одного класса, так что вполне спокойно взаимозаменяемы.

ВНИМАНИЕ НА НИКОЛСОНА И ИГНАТОВА

Команда Карпина предстала точно в том же виде, в котором мы ее запомнили по осенней части сезона – 4-3-3 с Глебовым в глубине полузащиты, высоким прессингом, вертикальными атаками через фланги и подачами на Комличенко. На первых минутах более сыгранные ростовчане имели некоторое территориальное преимущество, но оно быстро сошло на нет.

Спартаковцы здорово навязывали сопернику борьбу в середине поля. Вероятно, немалую роль в этом сыграл выбор Руслана Литвинова, Даниила Денисова и Романа Зобнина, каждый из которых имеет опыт выступления в обороне. Эта жесткость в единоборствах и дала необходимое преимущество, однако креатива в комбинационной игре москвичам не хватало.

Выделялись только Николсон и Михаил Игнатов. Форвард отметился тремя классными обостряющими передачами – на того же Игнатова, Даниила Хлусевича и Антона Зиньковского, правда, в первом случае в офсайд. Зато Михаил пару раз здорово на рывке врывался в зону между Евгением Черновым и Максимом Осипенко и вовремя получал проникающие передачи от партнеров. Жаль, что упомянутый выше Зиньковский свой самый интересный забег сделал в эпизоде, когда пришел направо на позицию Игнатова, а вот слева ничего интересного не придумал.

ТАВАРЕШ И ДУАРТЕ ПОМОГУТ В АТАКЕ

Интересно, как по-разному тренеры задействуют футболистов в этих играх. Если Карпин сделал в паузу несколько перестановок, а основные замены приготовил на вторую половину, то Гильермо Абаскаль в перерыве оставил одного только Хлусевича, которого дебютировавший Тавареш заменил уже по ходу второго тайма. Несмотря на наличие троих профильных нападающих, схема красно-белых стала больше напоминать 4-5-1, то есть Павел Мелешин выдвигался вперед значительно выше партнеров.

Второй тайм получился не более содержательным, чем первый, только теперь предпочтительнее смотрелся «Ростов». Пару раз Комличенко перспективно открывался в штрафной, пара подач в штрафную выглядели опасно. А у «Спартака» запомнились забег Павла Мелешина, подкараулившего неточную передачу на своей половине (эпизод завершился столкновением с Сергеем Песьяковым) да предсказуемый удар Кейта Бальде по центру.

По новичкам «Спартака» Таварешу и Дуарте отметим только, что оба очень нацелены на игру с мячом на чужой половине поля. Португалец не слишком увлекался интенсивными забегами в атаку. Наверняка, из-за того, что вышел на поле чуть ли не впервые после той тяжелой травмы, полученной в мае прошлого года. Парагваец же удивил тем, что в одном из эпизодов отыгрался с партнером и почесал на одну линию с нападающими. Наверняка он тоже будет с удовольствием поддерживать атаки, особенно когда красно-белые будут уступать в счете.

ЛЕВНИКОВ ОБЪЯСНЯЕТ РЕШЕНИЕ

Забавно, что под самый конец основного времени впервые на этом турнире было использовано право запросить повтор ВАР. Кирилл Левников отправился к монитору, посмотрел повторы и, стоя под микрофонами, вслух утвердил первоначальное решение не назначать пенальти за игру рукой в штрафной «Ростова».

Очень интересный опыт, когда арбитр, увидев несколько повторов, разжевал свое решение – защитник шел в подкат, рука сначала была опорной, а затем рефлекторно взметнулась вверх. Вердикт: неумышленная игра рукой.

Сама игра завершилась закономерной нулевой ничьей. По регламенту турнира, в таком случае сразу бьются пенальти. В ней больше преуспели спартаковцы, за что должны благодарить Селихова, потащившего удары Егора Голенкова, Дмитрия Полоза и Степана Мельникова. Стена! Он так напугал Виктора Мелехина, что тот заключительный удар смазал сам. То есть вратарь из пяти ударов с «точки» пропустил всего раз.

Зимний кубок РПЛ. 1-й тур

«Ростов» - «Спартак» - 0:0 (1:2 по пен.)

Серия пенальти: Голенков – 0:0 (вратарь). Соболев – 0:1. Полоз – 0:1 (вратарь). Н. Чернов – 0:1 (мимо). Сухомлинов – 1:1. Бальде – 1:2. Мельников – 1:2 (вратарь). Зорин – 1:2 (вратарь). Мелехин – 1:2 (мимо).

«Ростов»: Песьяков, Лангович (Терентьев, 61), Прохин (Мелехин, 46), Осипенко (Бочаров, 73), Е. Чернов (Сильянов, 46), Глебов (Шанталий, 73), Щетинин (Мельников, 46), Уткин (Голенков, 61), Миронов (Селява, 46), Байрамян (Сухомлинов, 61), Комличенко (Полоз, 62).

«Спартак» (1-й тайм): Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Литвинов, Денисов, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Николсон.

«Спартак» (2-й тайм): Селихов, Хлусевич (Тавареш, 64), Дуарте, Н. Чернов, Рыбус, Пяткин, Зорин, Пруцев, Бальде, Мелешин, Соболев.

Судья: Левников.