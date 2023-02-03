«Юве» еще может спасти провальный сезон. В четвертьфинале Кубка Италии пройден «Лацио»

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС «ЮВЕ»

Кубок Италии остается последней возможностью «Ювентуса» выиграть трофей в этом сезоне. Он и без того после чемпионата мира сильно сдал, а тут еще и санкции за финансовые махинации знатно подкосили команду. Так что встреча с не проигрывавшим пять матчей подряд «Лацио» выглядела одним из ключевых в весенней части сезона.

Массимилиано Аллегри в этом сезоне находится под сумасшедшим давлением, обусловленным слабыми результатами, однако глядя на состав «Юве», сложно представить, чтобы он мог бороться за что-то серьезное. Против римлян пару форвардов составили Федерико Кьеза – Душан Влахович, но кормить мячами их особо некому. Ну, не ждут же в руководстве «старой синьоры», что Филип Костич с Адриеном Рабьо будут делать это на регулярной основе.

«Лацио» тоже не обладает каким-то феноменальным подбором исполнителей, но эти игроки очень здорово вписываются в философию Маурицио Сарри. Тот же Луис Альберто за счет своего интеллекта очень здорово управляет игрой команды. У римлян, конечно, ужасно возрастная команда (средний возраст стартового состава 29,3), так что долго в таком виде эта команда не проживет, но здесь и сейчас в Италии она может испортить настроение любому.

КОСТИЧ ПАШЕТ ЗА ДВОИХ

На игру туринцы вышли очень злыми. Вероятно, и сенсационное поражение от «Монцы» (0:2) в выходные сыграло в этом роль, но немало важно и то, что они понимали – если сегодня проиграют, сезон можно завершать. Так что неудивительно, что с первых минут они завладели мячом и стали прилично осаждать штрафную Луиша Машимиану (17 кроссов за тайм – это очень много).

Особенно выделялся игравший левого латераля Костич, не замечавший Мануэля Лаццари. В первые полчаса он нанес аж три удара. Два из них защитникам удалось заблокировать, но третий имел все шансы стать результативным, если бы вратарь не вытащил мяч из дальнего угла. Костич и стал соучастником голевого эпизода перед самым перерывом, когда точной подачей нашел в штрафной голову Бремера, опередившего неудачно выскочившего из ворот Машимиану.

В целом «Лацио» еще может быть доволен исходом первого тайма, так как сам предложить сопернику ничего не сумел и мог проиграть крупнее. Показательно, что гости за 45 минут нанесли всего три удара (против восьми у соперника) и ни разу не попали в створ. Все могло быть и хуже, если бы не активность Данило Катальди, усложнявшего жизнь оппонентам в середине поля. Он успевал не только прерывать чужие атаки, но и начинать длинными передачами свои.

САРРИБОЛ ПО-ПРЕЖНЕМУ ДАЛЕК

После перерыва туринцы сдали центр поля без боя. В теории стандартная практика для команд, ведущих в счете, но в исполнении «Юве» на своем поле выглядит удручающе. Хотя Аллегри, конечно, можно понять, ведь после унижения в Неаполе его футболистам ни разу не удавалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Хозяева прижимались к своей штрафной прижимались да чуть не удвоили преимущество, когда вышедший на замену Мойзе Кин почти убежал от Патрисио Габбарона. Защитник вынужден был дергать оппонента за рукав, но тот так был настроен на гол, что удержался на ногах. Правда, при этом ушел в занос в сторону от ворот и возможность забить упустил.

Вообще Аллегри лучше управился с заменами. Или Сарри хуже. Например, дон Маурицио в ходе второго тайма полностью сменил всю тройку центральных полузащитников, но каждый выход нового игрока, даже Сергея Милинковича-Савича, только ослаблял давление на штрафную Маттии Перина. Ничего кроме дальних ударов, гости предложить не смогли. В итоге к финальному свистку преимущество «Лацио» сошло на нет, и он завершил выступление в Кубке Италии. А «Юве» сыграет еще как минимум два матча в полуфинале.

Кубок Италии. Четвертьфинал

«Ювентус» - «Лацио» - 1:0 (1:0)

Гол: Бремер, 44.

«Ювентус»: Перин, Данило, Бремер, Сандро, Куадрадо (де Шильо, 88), Фаджоли (Миретти, 64), Локателли, Рабьо, Костич, Кьеза (Ди Мария, 78), Влахович (Кин, 63).

«Лацио»: Машимиану, Лаццари, Габбарон, Романьоли (Казале, 78), Марушич, Весино (Милинкович-Савич, 59), Катальди (Башич, 75), Луис Альберто (Маркос Антонио, 75), Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Иммобиле (Педро, 46).

Предупреждения: Куадрадо, 65. Дзакканьи, 68. Перин, 79. Данило, 83.