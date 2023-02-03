«Ювентус» отпустил Маккени, а «Аталанта» – Малиновского. Зимние трансферы серии А

ХАМЕД ХУНИОР ТРАОРЕ, из «Сассуоло» в «Борнмут»

Гражданство: Кот-д’Ивуар

Возраст: 22 года

Позиция: атакующий полузащитник

Оценочная стоимость: 22 млн евро

Условия перехода: аренда

Траоре – старший брат Амада Диалло, принадлежащего «Манчестер Юнайтед». Оба ивуарийца родились в Абиджане, а азы футбола постигали в юношеской команде итальянской «Бока Барко». Видимо, учат там неплохо, раз Амад отправился в молодежку «Аталанты», а Хамед – «Эмполи».

С сезона-2018/19 к своим 22 годам он провел в серии А 140 матчей (18 голов и 13 передач), но начало этого сезона пропустил из-за перелома и форму набрал только к концу января, когда поучаствовал в разгроме «Милана» (5:2) и помог увезти очки из Монцы (1:1).

Примечательно, что в обоих случаях он ассистировал прямой подачей с углового, так что бьющийся за выживание в АПЛ «Борнмут» заполучил не только яркого созидателя, но и классного исполнителя стандартов. По завершении аренды англичане при достижении определенных показателей будут обязаны выкупить парня.

УЭСТОН МАККЕНИ, из «Ювентуса» в «Лидс»

Гражданство: США

Возраст: 24 года

Позиция: центральный полузащитник

Оценочная стоимость: 21 млн

Условия перехода: аренда за 1,25 млн

Американцу никак не удается прижиться в Турине. По-настоящему запоминающимся для него вышел только первый сезон после переезда из Гельзенкирхена. Тогда он принял участие в 34 матчах серии А и забил пять мячей. Однако постепенно аура превосходства растаяла, и «Юве» стал рядовым итальянским топ-клубом второго эшелона с очень блеклым составом, а Маккени предстал обычным игроком. Так что командировка в «Лидс» выгодна всем сторонам, а по ее завершении англичане при желании смогут выкупить его трансфер.

РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ, из «Аталанты» в «Марсель»

Гражданство: Украина

Возраст: 29 лет

Позиция: атакующий полузащитник

Оценочная стоимость: 18 млн

Условия перехода: аренда

Не смог закрепиться в итальянском топ-клубе и футболист, выигравший конкуренцию у Алексея Миранчука. Малиновский провел в Бергамо два солидных сезона (в сумме 16+17 в 70 матчах), но уже в прошлом начал сдавать позиции. Джанпьеро Гасперини был готов расстаться с полузащитником еще летом, но президента клуба не устроили предложения аренды «Тоттенхэма» и «Марселя». Спустя полгода он пересмотрел свое отношение, и Малиновский уехал во Францию. У провансальцев есть право выкупа в конце сезона.

ДИЕГО ЛЬОРЕНТЕ, из «Лидса» в «Рому»

Гражданство: Испания

Возраст: 29 лет

Позиция: центральный защитник

Оценочная стоимость: 12 млн

Условия перехода: аренда за 500 тысяч

Трансферные потоки идут не только из серии А. Например, Жозе Моуринью выписал в «Рому» воспитанника мадридского «Реала» с опытом игры за «Реал Сосьедад» и «Лидс». Правда, в нынешнем сезоне после 2:5 от «Брентфорда» в начале сентября Льоренте крепко присел на лавку и с тех пор выходил в АПЛ на поле всего дважды. Так что еще большая загадка, в какой форме испанец прибыл в Рим. Если до лета успеет вписаться, «волки» его выкупят.

ФЛОРИАН ТОВЕН, из «Тигрес» в «Удинезе»

Гражданство: Франция

Возраст: 30 лет

Позиция: вингер

Оценочная стоимость: 10 млн

Условия перехода: бесплатно

Чемпион мира в составе сборной Франции (провел за нее аж 10 матчей, а на ЧМ-2018 вышел на поле на целую минуту) и легенда «Марселя» (тут без шуток – 86+61 в 281 матче) летом 2021 года по каким-то только ему ведомым причинам уехал в Мексику, но долго вне Европы не протянул и в январе подписал контракт с «Удинезе». Сможет ли вернуться на свой уровень после мексиканского отпуска, загадка.

ЛУКА ПЕЛЛЕГРИНИ, из «Ювентуса» в «Лацио»

Гражданство: Италия

Возраст: 23 года

Позиция: крайний защитник

Оценочная стоимость: 9 млн

Условия перехода: аренда

Воспитанник «Ромы» в футболке «Лацио» – уже само по себе сюжет, а если он переезжает из «Ювентуса», то настоящий блокбастер. В 2019 году туринцы заплатили за перспективного защитника 22 млн, а теперь очень жалеют о бездарно потраченных деньгах – за три с половиной года Пеллегрини сыграл за «Юве» в 21 матче, а также прокатился по арендам в «Кальяри», «Дженоа» и «Айнтрахт», где тоже толком не играл.

Теперь прокачать защитника попробует Маурицио Сарри. Если получится, то последует выкуп. Сегодня Луку оценивают всего лишь в 9 млн.

ЯКУБ КИВИОР, из «Специи» в «Арсенал»

Гражданство: Польша

Возраст: 22 года

Позиция: центральный защитник

Оценочная стоимость: 8 млн

Условия перехода: трансфер за 25 млн

Очередная история отъезда из Италии проявившего себя таланта, но вместе с тем и пример того, как круто «Специя» поработала на трансферном рынке. Скауты итальянского клуба отрыли мощного (189 см) защитника в словацкой «Жилине», а клубные боссы выложили 2,2 млн. Спустя всего полтора года «Арсенал» заплатил за поляка в 11 (!) раз больше.

В текущем сезоне входит пятерку лучших игроков серии А по заблокированным ударам (1,1 за матч) и в десятку по выносам (4,0).

ЙОСИП БРЕКАЛО, из «Вольфсбурга» в «Фиорентину»

Гражданство: Хорватия

Возраст: 24 года

Позиция: вингер

Оценочная стоимость: 7,5 млн

Условия перехода: трансфер за 1,5 млн

Удивительно невезучий футболист в том смысле, что с 2018 года отыграл за сборную Хорватии 34 матча, но не попал ни на серебряный ЧМ-2018, ни на бронзовый ЧМ-2022. Мимо Катара он пролетел отчасти по своей вине. Выпав из состава «Вольфсбурга», в прошлом сезоне вингер уговорил отправить его в «Торино», а по возвращении перед самым ЧМ-2022 почему-то остался в Германии. Но не смог побороться за место даже в ротации (269 минут с начала сезона). Поэтому и достался флорентийцам за символические 1,5 млн.

ЭЛДОР ШОМУРОДОВ, из «Ромы» в «Специю»

Гражданство: Узбекистан

Возраст: 27 лет

Позиция: нападающий

Оценочная стоимость: 7 млн

Условия перехода: аренда за 1,5 млн

И в завершение о двух футболистах, хорошо знакомых российским болельщикам. Шомуродову так и не удалось достаточно впечатлить Моуринью, чтобы получить хотя бы минимальное игровое время (151 минута в этом сезоне). Не помог даже гол «Лудогорцу» в первом туре Лиги Европы. Набрать форму узбекский нападающий попытается в борющейся за выживание «Специи».

ОЛИВЕР АБИЛЬГОР, из «Селтика» в «Верону»

Гражданство: Дания

Возраст: 26 лет

Позиция: опорный полузащитник

Оценочная стоимость: 5,5 млн

Условия перехода: аренда

Один из лучших опорников РПЛ последних пяти лет после отъезда из Казани не смог найти себя в Глазго (158 минут за полгода) и был благодушно отпущен на свободу. Неясно, что убедило скаутов «Вероны» присмотреться к датчанину, но они помогли ему реализовать мечту и попасть в топ-5 ведущих лиг.