Главный тренер – Реднапп, главный партнер – Шишкин, главный соперник – Игнашевич. Факты о Павлюченко

Если это произойдет, формально он во второй раз вернется в профессиональный футбол. В первый раз это произошло в 2018 году, когда после московского «Арарата» он полгода отдыхал, пока его не позвало ногинское «Знамя». С тех пор он еще дважды совершал переходы туда-обратно, а в октябре прошлого года в составе «Знамени» получил длительную дисквалификацию во второй лиге и объявил о завершении карьеры.

При этом выше третьей в иерархии российского профессионального футбола лиги в последний раз он выступал еще в сезоне-2016/17, когда в 21 матче за «Урал» забил четыре мяча – «Уфе», «Рубину», «Оренбургу» и «Ахмату».

Вспомним и другие примечательные моменты карьеры одного из самых ярких российских форвардов XXI века.

ГЛАВНАЯ КОМАНДА – «Спартак» (189 матчей, 89 голов и 20 передач)

В красно-белой футболке Павлюченко отбегал пять с половиной лет, выиграв за это время Кубок России и три комплекта серебряных медалей. Примечательно, что, вопреки впечатлениям, на втором месте по количеству матчей идет «Тоттенхэм» – 42 гола в 113 играх. Спящий Гигант очень неплохо попылил в Англии, и жаль, что рано сорвался обратно в Россию.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР – Харри Реднапп (42 гола в 108 матчах)

То же касается и тренера. Несмотря на убеждение о том, что Реднапп не слишком доверял форварду, ни у кого он не играл так часто. Тут, правда, играет роль тот факт, что «шпоры», в отличие от российских клубов, не меняли тренеров, как смартфоны. И все же впечатляет, что при Реднаппе Роман провел в два раза больше матчей, чем при идущем на втором месте Владимире Федотове (24 гола в 53 матчах).

А еще стоит признать, что у Станислава Черчесова Павлюченко был впечатляюще результативен – 25+5 в 40 матчах.

ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР – Роман Шишкин (164 совместных матча)

В списке основных партнеров Павлюченко логичным образом преобладают спартаковцы, но роман с тезкой Романом у него оказался куда длительнее, ведь впоследствии они вместе играли еще и в «Локомотиве», сборной России и Ногинске. В итоге они провели вместе на поле 10 662 минуты и лично организовали шесть голов, пять из которых пришлись на период выступления за красно-белых (примечательно, что два мяча они соорудили в ворота… «Локо»).

В топ-5 основных партнеров в карьере Павлюченко также Егор Титов (136 матчей), Ведран Чорлука (126, до «Локо» встречались в «Тоттенхэме»), Максим Калиниченко (110), Радослав Ковач (107) и Войцех Ковалевски (105). Наилучшие результаты его команды демонстрировали, когда Роман выходил на поле вместе с Ковачем (1,79 очка за матч), а сам он был наиболее результативен с передач Титова (20 голов) и Владимира Быстрова (12).

ГЛАВНЫЙ СОПЕРНИК – Сергей Игнашевич (18 матчей против)

Столько же игр у Павлюченко против Андрея Аршавина и Юрия Жиркова, но, во-первых, с Игнашевичем они провели на поле больше времени (1 408 минут), а во-вторых, были прямыми оппонентами. И защитник стал для форварда сущим кошмаром – его команды («Локо» и ЦСКА) одержали в этих играх 13 побед при четырех ничьих и лишь одном (!) поражении. Так Игнашевич увел из-под носа форварда три трофея – два Суперкубка (2004, 2006) и один Кубок России (2006).

Но еще более убийственная статистика у Павлюченко в играх против Игоря Акинфеева – две ничьи и 11 поражений. А вот ростовчанам Милошу Крушчичу (9-0-1) и Михаилу Осинову (8-1-1), а также самарцу Антону Бобру (8-2-3) он всегда рад.

ЛЮБИМЫЙ КЛИЕНТ – «Ростов» (16 голов)

Сильнее всего от Павлюченко доставалось желто-синим – 13 голов и две передачи в 22 встречах. Причем Роман бил ростовчан в составе и «Ротора» (3 гола в 5 матчах), и «Спартака» (9 голов в 9 играх), а вот в «Локо» совсем не задалось – лишь 1 точный удар в 9 встречах. А еще именно победа над «Ростовом» в 2003 году принесла Павлюченко единственный трофей – Кубок России. И ведь именно он на 28-й минуте нашел в штрафной голову Титова.

КРУПНЕЙШИЕ ПОБЕДЫ, К КОТОРЫМ ПРИЛОЖИЛ РУКУ:

«Локомотив» - «Ростов» 5:0 (гол), «Тоттенхэм» - «Мидлсбро» 4:0 (гол), «Спартак» - «Хеккен» 5:0 (хет-трик), Россия – Андорра 6:0 (гол)

Стоит добавить, что самые крупные победы на клубном уровне он одерживал со «Спартаком» – по 6:0 над «Амкаром» и «Океаном» в 2004-2005 годах, но в первом случае вышел только на 15 минут, а во втором речь идет о победе над командой из низших лиг.

ХЕТ-ТРИКИ – «Хеккену» (5:0), Армении (3:1), «Локомотиву» (3:4), «Кубани» (4:0)

Один из самых невероятных матчей в карьере Павлюченко состоялся в сентябре 2007-го. Тогда ему удалось трижды пробить Ивана Пелиццоли, к 20-й минуте «Спартак» вел 2:0, на 76-й Роман счет сравнял (3:3), но спартаковцы все равно не выстояли, пропустив на четвертой компенсированной минуте. Как раз в той игре Титов, Быстров и Шишкин и ассистировали Роману.

САМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ИГРА – «Спартак» - «Хеккен» 5:0 (3+1)

В тот вечер «Спартак» в Кубке УЕФА расправился в «Лужниках» со скромной командой из Швеции. В немалой степени благодаря Павлюченко, оформившему хет-трик уже к 19-й минуте (вы не поверите – с передач Титова, Быстрова и Шишкина!). А во втором тайме он помог отличиться уже самому Титову.

Это было начало яркого по нынешним временам пути: красно-белые добрались до группы, из которой, обыграв дома «Байер» и «Цюрих», вышли со второго места, а затем едва не отыграли у «Марселя» гостевые 0:3 – в «Лужниках» Павлюченко, сыграв на добивании, на 85-й минуте сделал счет 2:0, но финальный штурм хозяев успехом все-таки не увенчался.

ДЕБЮТ В РПЛ – «Локомотив» НН – «Ротор» 0:1 (18 лет, 5 месяцев и 24 дня)

На высшем уровне первым в Павлюченко проверил Георгий Ярцев, еще в «Спартаке» доказавший умение работать с молодыми талантами. В своем первом матче Павлюченко заменил Дениса Зубко, у которого за плечами было четыре матча в составе сборной России. Произошло это аж в 2000 году… Чтобы понять, как давно это было, достаточно сказать, что Джуд Беллингем родился спустя три года после этого события.

ГЛАВНЫЕ ГОЛЫ ЗА СБОРНУЮ – Англии (дубль) и Нидерландам в отборе и четвертьфинале Евро-2008

Самое значимое событие в истории российской сборной – бронзовые медали чемпионата Европы. В квалификации Павлюченко совершил невозможное, когда двумя точными ударами перевернул матч англичанами в «Лужниках» (2:1). Причем ему хватило на это 15 минут после выхода на замену. Затем он здорово выступил и на Евро, поразив ворота Испании, Швеции и Нидерландов, но именно последний гол сделал Россию счастливой – без его выстрела на 56-й минуте не было бы ни дополнительного времени, двух гениальных касаний Андрея Аршавина.