World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Может ли Холанд ходить по воде? У норвежца есть шанс побить рекорд вековой давности

Если Холанд избежит травм, без труда сможет побить рекорд результативности АПЛ (34 гола), но перед ним стоит еще более трудная задача – сделать то, что лишь раз покорилось одному уникуму почти век назад.
Может ли Холанд ходить по воде? У норвежца есть шанс побить рекорд вековой давности
03 февраля 2023 18:01
автор: Артем Зибрак
автор фото: XinHua

В ближайшую пару недель у действующих чемпионов Англии очень непростой календарь – в это воскресенье выезд в гости к «Тоттенхэму», а затем транзитом через «Астон Виллу» матч года с лидирующим в таблице «Арсеналом». Этот отрезок станет вызовом и для главного бомбардира «горожан» Эрлинга Холанда, на счету которого невероятные 25 голов в 19 играх АПЛ, ведь с такой скорострельностью он вполне мог бы нацелиться на вечный рекорд Уильяма «Дикси» Дина – звезды «Эвертона» 1920-1930-х годов.

О том, что превзойдет ли он рекорд Энди Коула и Алана Ширера (в начале 1990-х забивали по 34 гола за один сезон), уже даже свернули дискуссии. Многое было понятно еще когда норвежец отправил 14 мячей в своих первых восьми играх.

У Дина рекорд же вообще невообразимый. В далеком сезоне-1927/28 он выдал что-то за гранью разумного, забив в 39 матчах (всего было 42 тура, но один он пропустил из-за отъезда в сборную Англии) аж 60 (!) мячей. Еще раз – 60 голов за сезон! Естественно, в последующий почти век никто не смог не то что переплюнуть это достижение, но даже подобраться к нему. Ближе всех к нему в сезоне-1930/31 подобрался нападающий «Астон Виллы» Том Уоринг – 49 голов. Но и это лишь 81% от результата Дина.

«Люди часто спрашивают меня, будет ли когда-нибудь побит мой рекорд. Думаю, что да. Но есть только один человек, который сделает это – тот парень, что ходит по воде. Думаю, он единственный, кто способен на это», – брутально высказался сам Дин спустя годы после того невероятного сезона.

Дин дважды выигрывал с «Эвертоном» чемпионат Англии, в обоих случаях становясь его лучшим бомбардиром, а еще носит звание главного страйкера в истории «ирисок» (349 голов). За карьеру он оформил 37 хет-триков и в 2002 году был включен в зал славы английского футбола. Обладатель медали Льюиса за 200 голов в 199 матчах.

«Дикси был величайшим центрфорвардом в истории. Его голевой рекорд – самая удивительная вещь на свете. Он стоит в одном ряду с такими великими людьми, как Бетховен, Шекспир и Рембрандт», – уверял самый почитаемый тренер в истории «Ливерпуля» Билл Шенкли, входящий в топ-10 лучших тренеров планеты по версии FourFourTwo, France Football и ESPN.

Далеко не факт, что в нынешнем футболе 178-сантиметровый Дин чувствовал бы себя так же уверенно. Показательно, что он покинул «Эвертон» в 30-летнем возрасте из-за возросших требований к физической готовности футболистов. Так что со 194-сантиметровым Холандом его сравнивать невозможно, как и переносить подвиги вековой давности в нашу действительность.

В том числе и потому, что в рекордный сезон Дина за матч в среднем забивалось 3,8 гола, а сейчас – на целый гол меньше. И в пересчете на нынешнюю результативность у Дина вряд ли набралось бы более 44 голов. Неслучайно даже 40 голов за сезон довольно скоро стали подвигом. В последний столько забивал легендарный бомбардир Джимми Гривз более 60 лет назад.

Если самих бомбардиров сравнивать невозможно, то вот график их результативности вполне сопоставим. Оба они забили в первом туре и имели не менее 12 голов после восьми игр. Холанд в игре девятого тура с «Манчестер Юнайтед» (6:3) оформил хет-трик, а Дин отправил в ворота «красных дьяволов» все пять мячей (5:2).

В данный момент скорострельность Дина выглядит сильнее – после 19 туров у него на счету было уже 30 голов (у Холанда 25). Так что сейчас трудно поверить, что в оставшейся половине сезона норвежец забьет еще 35 мячей и побьет рекорд почти вековой давности и все же помимо прочего стоит учитывать еще и тот факт, что Холанд при всем желании не сможет провести в сезоне 39 игр, ведь нынче в чемпионате участвуют «всего» 20 команд.

А вот рекорд Коула и Ширера в эпоху премьер-лиги Холанд наверняка возьмет без труда, хотя и те подвиги давно покрылись пылью. Коул забил 34 мяча за «Ньюкасл» в 1994 году, а Ширер за «Блэкберн» – годом позже. Последний вообще аж трижды преодолевал отметку в 30 голов за сезон, что не удавалось таким знаковым для английского футбола нападающим, как Майкл Оуэн, Робби Фаулер, Дидье Дрогба и Серхио Агуэро.

Причем тогда в сезоне было 40 туров, а после перехода на 38 туров лучшим становился Мохамед Салах в сезоне-2017/18 (32 гола). Самое же впечатляющее соотношение голов выдал Луис Суарес-2013/14 (0,94 гола за игру). Примечательно, что оба достигли успеха в футболке «Ливерпуля».

При нынешней скорострельности Холанд может побить рекорд Коула и Ширера в 27 игре, которая должна выпасть на встречу с «Вест Хэмом» 18 марта (если, конечно, норвежец не пропустит ни одного тура). Ну, а если Эрлинг не остановится до конца мая, то может рассчитывать аж на 48 голов, что стало бы третьим результатом всю историю английского футбола с учетом статистики незапамятных времен, оставшейся только в архивах.

10 САМЫХ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ БОМБАРДИРСКИХ ПЕРФОМАНСОВ В ЭПОХУ АПЛ

Игрок

Клуб

Сезон

Игры

Голы

Средняя результативность

Энди Коул

Ньюкасл

1993/94

40

34

0,85

Алан Ширер

Блэкберн

1994/95

42

34

0,81

Мохамед Салах

Ливерпуль

2017/18

36

32

0,89

Луис Суарес

Ливерпуль

2013/14

33

31

0,94

Криштиану Роналду

МЮ

2007/08

34

31

0,91

Алан Ширер

Блэкберн

1995/96

35

31

0,89

Алан Ширер

Блэкберн

1993-94

40

31

0,78

Кевин Филлипс

Сандерленд

1999/00

36

30

0,83

Тьерри Анри

Арсенал

2003/04

37

30

0,81

Харри Кейн

Тоттенхэм

2017/18

37

30

0,81

За основу материала взята статья журналиста BBC Роба Хэйвуда.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Может ли Холанд ходить по воде? У норвежца есть шанс побить рекорд вековой давности
Может ли Холанд ходить по воде? У норвежца есть шанс побить рекорд вековой давности
Если Холанд избежит травм, без труда сможет побить рекорд результативности АПЛ (34 гола), но перед ним стоит еще более трудная задача – сделать то, что лишь раз покорилось одному уникуму почти век назад.
03.02.2023 18:01
Футбол
автор: Артем Зибрак
Главный тренер – Реднапп, главный партнер – Шишкин, главный соперник – Игнашевич. Факты о Павлюченко
Главный тренер – Реднапп, главный партнер – Шишкин, главный соперник – Игнашевич. Факты о Павлюченко
Роман Павлюченко может вернуться в большой футбол. Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов признался, 41-летний форвард уже неделю тренируется с командой в Турции, так что шанс подписания контракта велик.
03.02.2023 16:06
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Ювентус» отпустил Маккенни, а «Аталанта» – Малиновского. Зимние трансферы серии А
«Ювентус» отпустил Маккенни, а «Аталанта» – Малиновского. Зимние трансферы серии А
В чемпионате Италии большинство переходов – истории трагедий о нескладывающихся судьбах. Что тоже весьма наглядно говорит об уровне лиги и финансовых возможностях грандов.
03.02.2023 11:02
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Юве» еще может спасти провальный сезон. В четвертьфинале Кубка Италии пройден «Лацио»
«Юве» еще может спасти провальный сезон. В четвертьфинале Кубка Италии пройден «Лацио»
Единственный гол стал следствием ошибки вратаря гостей Машимиану.
03.02.2023 01:04
Футбол
автор: Артем Зибрак
В дебютном матче Тавареша «Спартак» победил «Ростов» по пенальти. Селихов взял три пенальти!
В дебютном матче Тавареша «Спартак» победил «Ростов» по пенальти. Селихов взял три пенальти!
Стартовал Зимний кубок РПЛ.
02.02.2023 21:38
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Валенсия» имени Воро
«Валенсия» имени Воро
«Летучие мыши» снова остались без наставника. По обоюдному согласию сторон «Валенсия» и главный тренер Дженнаро Гаттузо расторгли контракт. По крайней мере, именно на версии с мирными переговорами настаивает официальный пресс-релиз клуба.
02.02.2023 21:25
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Сколько «Атлетико» забьет «Хетафе»?
Сколько «Атлетико» забьет «Хетафе»?
Несмотря на вылет из Лиги чемпионов, а затем и из Кубка Испании, «Атлетико», ведомый Диего Симеоне, не сдается и продолжает искать нетривиальные решения своих проблем.
02.02.2023 19:14
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Дмитрий Селюк: Газизову нужно будет заявлять Павлюченко, не удивлюсь, если и Бузову заявит
Дмитрий Селюк: Газизову нужно будет заявлять Павлюченко, не удивлюсь, если и Бузову заявит
Роман Павлюченко собирается возобновить карьеру в 41 год. Пока в планах – сыграть за «Уфу» один матч в Кубке России против «Ахмата». Форвард хочет забить 200-й гол в клубной карьере. 
02.02.2023 17:43
Футбол
автор: Юрий Волохов
Валерий Овчинников: Мы грохнули звездный «Днепр», Карпин отдал две голевых и ЦСКА его забрал
Валерий Овчинников: Мы грохнули звездный «Днепр», Карпин отдал две голевых и ЦСКА его забрал
Сегодня исполнилось 54 года главному тренеру сборной России и «Ростова» Валерию Карпину. Знаменитый российский тренер Валерий Овчинников был первым наставником Карпина в таллинском «Спорте».
02.02.2023 16:52
Футбол
автор: Юрий Волохов
Капитан Эдегор, терпеливый Мартинелли и токсичный Обамеянг. Семь главных решений Артеты в «Арсенале»
Капитан Эдегор, терпеливый Мартинелли и токсичный Обамеянг. Семь главных решений Артеты в «Арсенале»
Чемпионские команды не складываются за минуту, а являются продуктом планомерного и последовательного труда.
02.02.2023 16:51
Футбол
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика