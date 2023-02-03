Может ли Холанд ходить по воде? У норвежца есть шанс побить рекорд вековой давности

В ближайшую пару недель у действующих чемпионов Англии очень непростой календарь – в это воскресенье выезд в гости к «Тоттенхэму», а затем транзитом через «Астон Виллу» матч года с лидирующим в таблице «Арсеналом». Этот отрезок станет вызовом и для главного бомбардира «горожан» Эрлинга Холанда, на счету которого невероятные 25 голов в 19 играх АПЛ, ведь с такой скорострельностью он вполне мог бы нацелиться на вечный рекорд Уильяма «Дикси» Дина – звезды «Эвертона» 1920-1930-х годов.

О том, что превзойдет ли он рекорд Энди Коула и Алана Ширера (в начале 1990-х забивали по 34 гола за один сезон), уже даже свернули дискуссии. Многое было понятно еще когда норвежец отправил 14 мячей в своих первых восьми играх.

У Дина рекорд же вообще невообразимый. В далеком сезоне-1927/28 он выдал что-то за гранью разумного, забив в 39 матчах (всего было 42 тура, но один он пропустил из-за отъезда в сборную Англии) аж 60 (!) мячей. Еще раз – 60 голов за сезон! Естественно, в последующий почти век никто не смог не то что переплюнуть это достижение, но даже подобраться к нему. Ближе всех к нему в сезоне-1930/31 подобрался нападающий «Астон Виллы» Том Уоринг – 49 голов. Но и это лишь 81% от результата Дина.

«Люди часто спрашивают меня, будет ли когда-нибудь побит мой рекорд. Думаю, что да. Но есть только один человек, который сделает это – тот парень, что ходит по воде. Думаю, он единственный, кто способен на это», – брутально высказался сам Дин спустя годы после того невероятного сезона.

Дин дважды выигрывал с «Эвертоном» чемпионат Англии, в обоих случаях становясь его лучшим бомбардиром, а еще носит звание главного страйкера в истории «ирисок» (349 голов). За карьеру он оформил 37 хет-триков и в 2002 году был включен в зал славы английского футбола. Обладатель медали Льюиса за 200 голов в 199 матчах.

«Дикси был величайшим центрфорвардом в истории. Его голевой рекорд – самая удивительная вещь на свете. Он стоит в одном ряду с такими великими людьми, как Бетховен, Шекспир и Рембрандт», – уверял самый почитаемый тренер в истории «Ливерпуля» Билл Шенкли, входящий в топ-10 лучших тренеров планеты по версии FourFourTwo, France Football и ESPN.

Далеко не факт, что в нынешнем футболе 178-сантиметровый Дин чувствовал бы себя так же уверенно. Показательно, что он покинул «Эвертон» в 30-летнем возрасте из-за возросших требований к физической готовности футболистов. Так что со 194-сантиметровым Холандом его сравнивать невозможно, как и переносить подвиги вековой давности в нашу действительность.

В том числе и потому, что в рекордный сезон Дина за матч в среднем забивалось 3,8 гола, а сейчас – на целый гол меньше. И в пересчете на нынешнюю результативность у Дина вряд ли набралось бы более 44 голов. Неслучайно даже 40 голов за сезон довольно скоро стали подвигом. В последний столько забивал легендарный бомбардир Джимми Гривз более 60 лет назад.

Если самих бомбардиров сравнивать невозможно, то вот график их результативности вполне сопоставим. Оба они забили в первом туре и имели не менее 12 голов после восьми игр. Холанд в игре девятого тура с «Манчестер Юнайтед» (6:3) оформил хет-трик, а Дин отправил в ворота «красных дьяволов» все пять мячей (5:2).

В данный момент скорострельность Дина выглядит сильнее – после 19 туров у него на счету было уже 30 голов (у Холанда 25). Так что сейчас трудно поверить, что в оставшейся половине сезона норвежец забьет еще 35 мячей и побьет рекорд почти вековой давности и все же помимо прочего стоит учитывать еще и тот факт, что Холанд при всем желании не сможет провести в сезоне 39 игр, ведь нынче в чемпионате участвуют «всего» 20 команд.

А вот рекорд Коула и Ширера в эпоху премьер-лиги Холанд наверняка возьмет без труда, хотя и те подвиги давно покрылись пылью. Коул забил 34 мяча за «Ньюкасл» в 1994 году, а Ширер за «Блэкберн» – годом позже. Последний вообще аж трижды преодолевал отметку в 30 голов за сезон, что не удавалось таким знаковым для английского футбола нападающим, как Майкл Оуэн, Робби Фаулер, Дидье Дрогба и Серхио Агуэро.

Причем тогда в сезоне было 40 туров, а после перехода на 38 туров лучшим становился Мохамед Салах в сезоне-2017/18 (32 гола). Самое же впечатляющее соотношение голов выдал Луис Суарес-2013/14 (0,94 гола за игру). Примечательно, что оба достигли успеха в футболке «Ливерпуля».

При нынешней скорострельности Холанд может побить рекорд Коула и Ширера в 27 игре, которая должна выпасть на встречу с «Вест Хэмом» 18 марта (если, конечно, норвежец не пропустит ни одного тура). Ну, а если Эрлинг не остановится до конца мая, то может рассчитывать аж на 48 голов, что стало бы третьим результатом всю историю английского футбола с учетом статистики незапамятных времен, оставшейся только в архивах.

10 САМЫХ ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ БОМБАРДИРСКИХ ПЕРФОМАНСОВ В ЭПОХУ АПЛ

Игрок Клуб Сезон Игры Голы Средняя результативность Энди Коул Ньюкасл 1993/94 40 34 0,85 Алан Ширер Блэкберн 1994/95 42 34 0,81 Мохамед Салах Ливерпуль 2017/18 36 32 0,89 Луис Суарес Ливерпуль 2013/14 33 31 0,94 Криштиану Роналду МЮ 2007/08 34 31 0,91 Алан Ширер Блэкберн 1995/96 35 31 0,89 Алан Ширер Блэкберн 1993-94 40 31 0,78 Кевин Филлипс Сандерленд 1999/00 36 30 0,83 Тьерри Анри Арсенал 2003/04 37 30 0,81 Харри Кейн Тоттенхэм 2017/18 37 30 0,81

За основу материала взята статья журналиста BBC Роба Хэйвуда.