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Запрос на ВАР сработал – Иванов оставил «Сочи». «Краснодар» начал зимний турнир с победы

Дважды арбитр Сергей Иванов приходил к монитору и оба раза не только прекрасно разобрался в эпизодах, но и очень четко разъяснил свои решения.
Запрос на ВАР сработал – Иванов оставил «Сочи». «Краснодар» начал зимний турнир с победы
03 февраля 2023 21:32
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Краснодар»

ТРИ РОССИЯНИНА В «КРАСНОДАРЕ»

В матче открытия Зимнего кубка РПЛ «Спартак» и «Ростов» голов не забили (все решила серия пенальти), так что нейтральные болельщики на «Красочное дерби», как представляют игру пресс-службы обеих команд, возлагали особые ожидания. Ну, а болельщики «Краснодара» и «Сочи» и журналисты все внимательнее присматриваются к поменявшим зимой тренеров командам.

Неизвестно, насколько Владимир Ивич стремился выставить с первых минут наиболее оптимальный состав, но такой возможности у него не было из-за отсутствия Александра Черникова, Никиты Кривцова и, что особенно печально, Эдуарда Сперцяна, получившего повреждение прямо перед матчем. Рискну предположить, что наставник как минимум последнего выставил бы с первых минут. Во всяком случае, Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес, Алексей Ионов, Джон Кордоба и другие лидеры вышли в старте. Печалит только, что в основе оказалось всего три россиянина.

Источник фото: ФК «Краснодар»

Интерес к игре «Сочи» строится на том, как Курбан Бердыев будет менять игру команды. Первые игры на сборах оставили впечатление, что новый тренер прибег к минимальному количеству изменений как кадровым, так и стилистическим. Пока все те же футболисты (разве что Артем Макарчук выпал из основы) на тех же позициях действуют примерно так же, как бы подтверждая правоту предшественника Вадима Гаранина.

АЛОНСО ЛУЧШЕ ВСЕХ

В дебюте встречи команды обменялись голевыми моментами, уже создав больше, чем «Спартак» и «Ростов» днем ранее. У сочинцев классно врывался в штрафную Георгий Мелкадзе, чей удар в ближнем углу взял Сафонов, а у краснодарцев избежал внимания сразу троих защитников подключившийся к атаке Сергей Волков, которому на убойную позицию выкатил Ионов, но тому не хватило опыта, чтобы переиграть Николая Заболотного.

«Краснодар» все-таки больше соперника владел мячом и в середине второго тайма открыл счет. Примечательно, что сделал он это после розыгрыша штрафного. Ни та, ни другая команда в прошлом особой эффективностью на стандартах не отличается, но с приходом Бердыева от сочинцев ждут большого прогресса в этом компоненте, а тут получилось наоборот – заменивший Сперцяна Кади Боржес подал, Хуниор Алонсо со второй попытки пробил с острого угла, и Николай Заболотный отбил мяч точно на Кайо.

Парагвайский защитник вообще произвел в первом тайме очень сильное впечатление. И в своей штрафной его действия не вызывали вопросов, а с мячом он был очень хорош – стабильно в любой ситуации расставался с мячом вторым касанием и при этом почти не ошибался. И это при том, что был задействован, наверное, даже больше, чем кто бы то ни было из полевых. От него в сезоне мы вправе ждать многого. Кто не помнит, он был приобретен у «Атлетико Минейро» еще год назад, но в феврале приостановил контракт и вернулся в Бразилию, так что за «быков» еще не дебютировал.

Из негатива у «Краснодара» травма Кристиана Рамиреса, которому даже пришлось оказывать помощь медикам. Вместо него вышел универсальный крайний защитник Сергей Петров.

МЕЩАНИНОВ ПСИХАНУЛ

Интересно, как по-разному тренеры готовят свои команды физически. Гильермо Абаскаль днем ранее в перерыве поменял 10 игроков, а Валерий Карпин – четверых, тогда как сегодня Бердыев и Илич до 60-й минуты не стали ничего менять по собственной воле (замена Рамиреса на Петрова вынужденная). Только по истечении часа игры у «Сочи» поменялся весь состав.

Южанам в первые 15 минут второго тайма удалось поменять картину игры и без кадровых перестановок. Сочинцы за это время провели несколько очень толковых атак. Так, был выход четыре в два, который жуткой передачей запорол Кирилл Заика, запрос пенальти за игру рукой (не оправдался, Сергей Иванов четко разъяснил почему) и еще серия ударов в одной атаке. В общем, на гол футболисты основы бело-синих наиграли, но оформить его так и не смогли, после чего уступили позиции дублерам.

Источник фото: ФК «Краснодар»

Казалось бы, сейчас новые игроки выйдут и за счет свежести затопчут уставших соперников под нагрузками, но, напротив, «Краснодар» вернул себе контроль над мячом. Велик соблазн, что и над игрой, но этому воспрепятствовал Владислав Сарвели, вышедший с огромным желанием проявить себя. Дважды он круто шел в обыгрыш на двоих соперников и создавал убойные моменты для партнеров, но тем не хватало точности – первый удар пришелся в защитника, а второй вытащил Сафонов.

Концовку «Сочи» провел в меньшинстве, и это стало результатом запроса видеопросмотра Ивановым. Тот пришел к монитору и поменял мнение о прыжке Андрея Мещанинова в ноги сопернику, что и четко разобрал: «Наступ шипами без попытки сыграть в мяч с вероятностью слома (нанести травму)». Иванов убедился в том, кто совершил фол и вынес прямую красную. Классное нововведение, которое не помешало бы и в официальных играх.

Зимний кубок РПЛ

«Краснодар» - «Сочи» - 1:0 (1:0)

Гол: Кайо, 24.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Кайо (Сорокин, 65), Алонсо (Литвинов, 65), Рамирес (Петров, 36), Баньяц, Ленини, Боржес (Кривцов, 81), Ионов (Кобнан, 65), Олусегун, Кордоба.

«Сочи» (до 62-й минуты): Н. Заболотный, Дркушич, Сиссако, Миладинович, Заика, Цаллагов, Нобоа, Терехов, Жоаозиньо, Юсупов, Мелкадзе.

«Сочи» (после 62-й минуты): Н. Заболотный, Юрганов, Мещанинов, Кусков, Маргасов, Макарчук, Шипунов, Бурмистров, Батырев, Джорджевич, Сарвели.

Предупреждение: Ленини, 84.

Удаление: Мещанинов, 81.

Судья: Иванов.

источник: «Советский спорт»
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Запрос на ВАР сработал – Иванов оставил «Сочи». «Краснодар» начал зимний турнир с победы
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Дважды арбитр Сергей Иванов приходил к монитору и оба раза не только прекрасно разобрался в эпизодах, но и очень четко разъяснил свои решения.
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