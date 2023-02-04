«Зенит» не хочет ехать в Ульяновск

Теперь одним легким движением руки клуб из города на Неве пытается превратить свой выездной матч в домашний. А если точнее, «Зенит» отправил письмо “Волге» с предложением сыграть матч 1/4 финала «Пути регионов» Кубка России на «Газпром Арене», хотя решения комиссии РФС по домашнему стадиону ульяновцев пока нет. Согласно регламенту, «обязательный инспекционный контроль качества футбольного поля стадиона проводится Комиссией ФНЛ по допуску футбольных полей не позднее чем за 10 дней до даты проведения первого матча», а значит представители Российского футбольного союза должны прибыть в Ульяновск не раньше 10 февраля. Встреча между «Волгой» и «Зенитом» намечена на 25 февраля, то есть время еще есть. Тем более что готовиться к этому важному для города матчу местная администрация начала еще в январе. Согласно отчету Министерства физкультуры и спорта Ульяновской области, 9 января на футбольном поле стадиона «Труд» включили подогрев и затем накрыли специальным одеялом, поддерживающим температуру почвы в районе +16 градусов. С середины января на трибунах арены, которая рассчитана на 8000 человек, расчищают снег и расширяют гостевой сектор. В раздевалках, VIP-ложе и пресс-центре также проводят косметический ремонт. В общем, никаких срывов по срокам не планируется и, как заявил директор клуба «Волга» Михаил Наволокин, поле будет готово в намеченные даты и в соответствии со всеми стандартами. «Матч состоится в Ульяновске - другой вариант мы даже не рассматривали», - подчеркнул представитель команды.

Так что основные мотивы попытки «Зенита» перенести игру на «Газпром Арену» пока не совсем понятны. В любом случае, очередной креатив от питерского клуба симпатий ему точно не добавил. Если команда не хотела утруждать себя выездным матчем, надо было занимать первое или второе место в группе. Если дорогостоящим бразильцам не пристало бегать по полю в провинциальном городке, пусть им кто-то напомнит про чемпиона мира 2002 года Роберто Карлоса, который приезжал в 2011 году в составе «Анжи» играть и забивать в ворота «Волги». Если крупнейший и богатейший российский клуб таким образом пытается обеспечить себе преимущество над командой первой лиги, причем с 17 места ее турнирной таблицы - это вызывает, мягко говоря, недоумение и много вопросов. Если же «Зенит» таким образом хотел выразить беспокойство за футбольного собрата из-за погодных коллизий, то письмо, скорее, нужно было писать не «Волге», а организаторам Кубка России, которые ставят матчи Пути регионов в конце февраля. Погода в это время года - как и состояние стадионов везде плюс-минус одинаковое, особенно, если мы говорим об инфраструктуре клубов первой и второй лиги. И это ни для кого не секрет. Кроме того, ульяновская арена этим летом прошла необходимое для ФНЛ лицензирование.

В общем, не с той ноты начал «Зенит» подготовку к этому матчу. Хотя бы потому, что чемпион России впервые должен очно встретиться с ульяновской «Волгой». Что это значит для самого Ульяновска, даже и говорить не стоит - полные трибуны, возможность заработать не самому богатому клубу и, наконец, хороший шанс порадовать своих преданных болельщиков.

- Выход нашей футбольной команды на столь высокий уровень соревнований является большим достижением всего ульяновского футбола. Тысячи ульяновцев в ожидании этого грандиозного зрелища, ожидается большой наплыв иногородних болельщиков, - заявил местный министр спорта Рамиль Егоров. - Мы никого не боимся, - добавил главный тренер «Волги» Сергей Жуков.

Так что будем надеяться, что «Зенит» не добьется, как обычно, своего, и спортивный принцип Кубка России не будет нарушен. А ульяновским болельщикам не придется, ради питерских капризов, преодолевать 1500 км, следуя за любимой командой. Ведь если этот прецедент все-таки получит свое развитие, мы можем смело и окончательно переписывать регламент всех российских футбольных турниров в пользу интересов «Зенита» и переносить все неудобные матчи на «Газпром Арену».