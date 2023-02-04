«Мне будто вырвали сердце». Нойер публично сожалеет об увольнении тренера, а Кан его критикует

Атмосфера в «Баварии» все больше выходит из-под контроля клубных руководителей, и команда все чаще напоминает, что помимо прозвища «рекордмайстер» (думаю, в переводе не нуждается) долгое время носила еще одно – ФК «Голливуд».

Так, в конце января Райан Гравенбарх публично пожаловался на обман со стороны главного тренера Юлиана Нагельсманна, пообещавшего ему место в стартовом составе на матч с «Айнтрахтом» (1:1). Затем в Мюнхен переехал Жоау Канселу, сцепившийся с Хосепом Гвардиолой из-за того, что пролетел мимо основы на матч с «Арсеналом» (1:0) в Кубке Англии. Этому тоже палец в рот не клади.

«ЭТОТ УДАР НАСТИГ МЕНЯ, КОГДА Я И ТАК УЖЕ ЛЕЖАЛ НА ЗЕМЛЕ»

И вот дровишек в костер подбросил капитан «Баварии» Мануэль Нойер, публично выразивший сожаление в связи с увольнением тренера вратарей Тони Топаловича, с которым они знакомы большую часть карьеры (еще со времен «Шальке», именно Нойер настоял на переезде Тони в Мюнхен в 2011 году) и дружны – Топалович всего на пять лет старше вратаря сборной Германии.

«Это решение стало для меня тяжелым ударом. Мне сообщило об этом руководство клуба. Эта новость стала неожиданностью и для Тони. Я совсем не понял этого решения. Это будто сбило меня с ног. Этот удар настиг меня, когда я и так уже лежал на земле. Я чувствовал себя так, будто у меня вырвали сердце.

Это самая жестокая вещь, которая происходила со мной в карьере, а ведь я пережил многое, меня можно назвать закаленным. Но то, что произошло сейчас, это абсолютно другой уровень. Все ребята во вратарской группе были словно разбиты. Люди рыдали. Я думаю, этим все сказано. Тони любили все», — заявил Нойер в интервью The Atletic.

Для вратаря это стало большим потрясением, ведь помимо прочего увольнение пришлось на момент, когда он оказался в лазарете из-за перелома лодыжки, который получил во время катания на лыжах. В том же интервью он рассказал, как сильно переживал потерю возможности выходить на поле и осознание необходимости операции: «В горле стоял ком, и текли слезы».

ПОЧЕМУ УВОЛИЛИ ТОПАЛОВИЧА?

Можно сказать, что 42-летний специалист не сработался с Нагельсманном. Официальная формулировка звучит так: «принципиальные разногласия между ним и главным тренером». Но осведомленные источники поясняют – наставника категорически не устраивало то, что Топалович выносил информацию из тренерского штаба Нойеру, а тот передавал партнерам по команде.

Кроме того, раздражение Нагельсманна вызывал и тот факт, что вратари занимались обособленно от остальной команды по методичкам Топаловича, и наставник не имел возможности влиять на процесс. Косвенно разногласия между ними подтверждает и тот факт, что в прощальном посте Тони опубликовал фото со всеми главными тренерами «Баварии», кроме… правильно, Нагельсманна.

Недовольство главного тренера копилось, но до поры руководство оставалось на стороне Топаловича, хотя и у Оливера Кана с Хасаном Салихамиджичем были к нему претензии. Так, считается, что тренер вратарей слишком много внимания уделял Нойеру и Свену Ульрайху в ущерб молодым голкиперам команды.

ОПЕРАЦИЯ «ПРЕЕМНИК»?

А еще поговаривают, что спусковым крючком стала травма Нойера. Существует версия, что в силу возраста ему уже вряд ли удастся вернуться на былой уровень, поэтому Кан – сам в прошлом вратарь «Баварии» – готовит почву для расставания, а для этого требуется уменьшить влияние Мануэля на команду и клуб. В этом смысле увольнение лояльного ему тренера выглядит политическим ходом.

Косвенно подтверждает эту версию реакция на интервью самого Кана, заявившего, что подобные высказывания (какие? О том, как сильно Нойер переживал уход друга?) «не соответствуют его званию капитана и ценностям «Баварии».

«Кроме того, он сделал заявление в неподходящее время, потому что у нас впереди очень важные матчи. Конечно, ему было тяжело узнать об этом, мы должны принимать во внимание этот факт. Мы также осознавали это, когда объясняли ему, что данное непростое решение на тот момент было лучшим для нашей команды.

Я тоже был в подобной ситуации, но общие цели были для меня на первом месте. Это было для меня важнее, чем мои личные чувства. Именно поэтому я решил тогда не выступать публично. Мануэль сейчас сделал обратное. Мы однозначно обсудим с ним это интервью», — заявил Кан в разговоре с DPA.

По всей видимости, обстановка в команде только накаляется, а ситуация может завершиться взрывом, у которого только один исход – «Бавария» потеряет Нойера, а Нагельсманн – управление раздевалкой и рабочее место. И тогда у соперников по чемпионату Германии впервые за долгие годы появятся реальные шансы занять трон. Произойти это может уже в нынешнем сезоне, ведь мюнхенцы три последних матча свели вничью, а в турнирной таблице имеют на хвосте сразу четверых соперников, отстающих на расстояние всего одной победы.