Сафонова в «Тоттенхэм», Захаряна – в «Фиорентину», Баринова – в «Лацио». Наши в Европе

После победы «Краснодара» в первом туре Зимнего кубка РПЛ его вратарь Матвей Сафонов признался, что не стал бы переходить в команду первого английского дивизиона. Так в прошедшее трансферное окно поступил 27-летний Никита Хайкин, сменивший норвежский «Буде Глимт» на «Бристоль Сити» (идет 17-м в турнире из 24 команд).

«Хочу ли себя попробовать в чемпионшипе? В чемпионшип не хочу. Куда хочу? Домой хочу, если честно. Устал уже немножко», – приводит слова Сафонова «Чемпионат».

С одной стороны, амбиции российских футболистов, не готовых менять РПЛ ради вторых европейских лиг или даже команд из подвала элитных дивизионов, радуют, но с другой возникает вопрос: а так ли уж наши игроки хороши и мастеровиты, чтобы желать себе более достойной участи?

Ответить на него попытаемся максимально простым способом – возьмем трансферную стоимость пятерых наиболее дорогих российских игроков РПЛ и подберем им в Европе команды, где конкуренты по позиции стоят дешевле. Очевидно, что это не вполне серьезный критерий, поскольку молодые футболисты с длительными контрактами априори стоят дороже пенсионеров с истекающими соглашениями, тем не менее, ценность того или иного футболиста по нему определить можно. Так что в качестве субботнего развлечения такая фантазия имеет право на жизнь.

МАТВЕЙ САФОНОВ, вратарь «Краснодара»

Ценовая категория: 15 млн евро

Клубы (самый дорогостоящий конкурент, стоимость): «Бавария» (Нойер, 12 млн), «Тоттенхэм» (Льорис, 7 млн), «Интер» (Онана, 14 млн), «Ювентус» (Щенсны, 13 млн), «Наполи» (Мерет, 13 млн)

Воспитаннику «Краснодара» действительно не стоит размениваться на вторые европейские лиги и даже команды второй половины турнирных таблиц. Как некогда Игорь Акинфеев, так и нынче Сафонов котируется высокого по самым серьезным европейским меркам. Он запросто мог бы заиграть в топ-клубе, не обладающем суперзвездой на линии ворот вроде Тибо Куртуа в «Реале» или Алисона в «Ливерпуле».

Например, Сафонов оценивается дороже прославленного, но уже готовящегося к пенсии и получившего тяжелую травму, требующую хирургического вмешательства, Мануэля Нойера. Вместо него мюнхенцы взяли опытнейшего Яна Зоммера, но и это не трансфер на перспективу. Также на сходе вратарь «Тоттенхэма» чемпион и серебряный призер чемпионатов мира Уго Льорис, а в Италии Сафонову по силам было бы завоевать место в основе практически любого гранда.

АРСЕН ЗАХАРЯН, атакующий полузащитник «Динамо»

Ценовая категория: 15 млн

Клубы (конкуренты): «Брайтон» (Буонанотте, 9 млн), «Фиорентина» (Барак, 12 млн), «Боруссия» М (Вольф, 4 млн)

У динамовского таланта привлекательных вариантов, конечно, было бы поменьше, и топ-клубы в данный момент исключены. Разве что «Челси» в очередном припадке отправит в Москву полтора-два десятка миллионов. Но самому Арсену, при всем к нему уважении, в Лондоне пока делать нечего.

Зато ему вполне по силам было бы компенсировать болельщикам «Фиорентины» стресс от вояжа Александра Кокорина, заиграть в «Боруссии» Менхенгладбах или закрепиться в основе «Брайтона». Эти команды нечасто попадают в еврокубки, но являются уважаемыми середняками своих чемпионатов, откуда футболисты регулярно следуют наверх. В качестве трамплина они пдошли бы Захаряну идеально.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ, центральный полузащитник «Зенита»

Ценовая категория: 10 млн

Клубы (конкуренты): «Райо Вальекано» (Сисс, 4 млн), «Удинезе» (Роберто Перейра, 6,5 млн), «Хоффенхайм» (Эггештайн, 8 млн)

Сложнее всего что-то приличное найти для Далера Кузяева, так как стоимость в 10 млн для хорошего центрального полузащитника – не бог весть какие деньги. Футболисты такой ценности есть почти в любой мало-мальски приличной команде. Показательно, что несколько лет назад Далеру после истечения контракта с «Зенитом» так и не удалось подписать соглашение в Европе.

Пожалуй, его максимум – команды середины турнирной таблицы Италии и Германии вроде «Удинезе» и «Хоффенхайма». В чем, кстати, я не вижу ничего зазорного. За эти клубы играли десятки классных игроков. Например, за «деревенских» выступает арендованный у «Лейпцига» очень классный латераль Анхелиньо, а в Удине играет Родриго Бекао, которого летом ждут в «Интере» и «Аталанте».

ДМИТРИЙ БАРИНОВ, опорный полузащитник «Локомотива»

Ценовая категория: 9 млн

Клубы (конкуренты): «Вильярреал» (Коклен, 5 млн), «Лацио» (Катальди, 7 млн), «Вольфсбург» (Франьич, 6,5 млн)

Примечательно, что опорнику Баринову даже с меньшей стоимостью находится куда больше вариантов. Все-таки хороших игроков центра поля с широким оборонительным диапазоном на рынке всегда куда меньше.

Например, в очень крепком «Вильярреале» за зону перед штрафной отвечают возрастные ветераны Франсис Коклен (31 год) и Этьен Капу (34), в «Лацио» пылит не оправдавший некогда выданных авансов Данило Катальди, а в «Вольфсбурге» 23-летний хорват Бартол Франьич (пришел летом из «Динамо» Загреб). Между прочим, «Вильярреал» прошлой весной знатно пошумел в Лиге чемпионов, а «Лацио» идет в тройке серии А.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ, нападающий «Спартака»

Ценовая категория: 9 млн

Клубы (конкуренты): «Брайтон» (Уэлбек, 8 млн), «Валенсия» (Дуро, 7 млн), «Торино» (Санабрия, 7 млн)

Спартаковцу непросто пришлось бы доказывать в Европе свою состоятельность, но он наверняка помог бы «Валенсии» вернуться в верхнюю половину таблицы или составил бы классную связку с Алексеем Миранчуком и Николой Влашичем в «Торино». А может, ему больше подходит силовой английский футбол, в котором он в составе «Брайтона» мог бы собирать еще больше подач, чем в РПЛ?