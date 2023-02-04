Балогун - новое открытие сезона и лучший бомбардир чемпионата Франции. Кто это такой?

Трудно отрицать, что «ПСЖ» является главной доминирующей силой в чемпионате Франции, которому нет равных. За последние десять лет парижане лишь дважды проиграли чемпионство, но сегодня не об этом, а о лучших бомбардирах сезона. Киллиан Мбаппе четырежды становился самым забивным игроком чемпионата, Ибрагимович трижды, а Эдинсон Кавани дважды. И лишь в сезоне-2014/15 доминирование нападающих «ПСЖ» сумел прервать Александр Ляказетт. В текущем сезоне ход набрал адаптирующийся к Лиге 1 Лионель Месси, не перестал удивлять Мбаппе, вернулся в лигу Ляказетт, но ни один из них не возглавляет таблицу бомбардиров, ведь это делает другой, совершенно неожиданный персонаж, о котором стоит узнать побольше.

Краткая биография и старт карьеры

В современном футболе не удивить рассказами о переезде кого-либо из родителей футболистов в поиске лучшей жизни, но даже здесь обозреваемому герою есть чем удивить.

Фоларин Балогун - ребенок нигерийской семьи, рожденный в Нью-Йорке, но у его семьи не сложилась жизнь в США, и тогда она переехала в Англию, где Фоларин и сделал первые шаги в футбольной карьере. Балогун является чистым продуктом академии «Арсенала», который шаг за шагом и с каждым годом все ближе подходил к основной команде. В молодежных турнирах до 18 и до 23 лет Балогун забил 75 голов в 103 матчах.

В сезоне 2021/22 из-за обилия травм Микель Артета стал включать Балогуна в заявки АПЛ, а также давать шансы на поле, но быстро стало ясно, что парень еще не дорос до такого уровня. Возникла проблема: Фоларин перерос молодежку, но не дорос до основы. Выход нашли быстро, отправив Балогуна в чемпионшип играть за «Мидлсбро», где он отметился 3+3 очками за сезон.

Переломный момент

Вернувшись в «Арсенал» после аренды, Артета вновь дал понять Фоларину, что он не заинтересован в нем, а потому американец с английским гражданством и нигерийскими корнями отправился туда, где часто раскрываются африканские футболисты, то есть во Францию. Середняк «Реймс», забивший в прошлом сезоне меньше, чем 14 других команд чемпионата, решил укрепить атаку. И не прогадал.

В трех первых турах за новую команду Балогун забил по одному голу, а позже не остановился и продолжил штамповать их. А в последнем туре, уже в 2023-м году, Балогун оформил первый хет-трик в карьере, который особенно сладок в связи с тем, что он позволил Балогуну укрепиться на первой позиции в таблице бомбардиров. Теперь она выглядит так (актуальна перед стартом 22-го тура):

Балогун - 14

Мбаппе - 13

Неймар - 12

Джонатан Дэвид - 12

Виссам Бен-Йеддер - 12

Терем Моффи - 12

Топ-компания для 21-летнего парня, который фактически проводит свой второй профессиональный сезон в карьере. До конца чемпионата еще далеко, но Балогун уже сделал себе большое имя.

И воспитаннику «Арсенала» не просто везет с реализацией или шальными ударами, а он целиком и полностью заслужил все забитые мячи. 13.6 xG (созданных моментов) при 14 забитых голах - отличная, ровная статистика.

Стиль игры

Балогун - классический форвард, чьей главной визитной карточкой можно считать взрывное ускорение за спину защитникам. Тем не менее, он гораздо разностороннее многих своих коллег, так как при желании англичанин может сваливаться на фланг для разрыва линий защиты у оппонента для последующей передачи вразрез. Фоларин техничен, обладает хорошим видением и умеет классно анализировать ситуацию на поле, благодаря чему далеко не всегда, как паровоз, несется к штрафной соперника, а останавливает скорость атаки для улучшения позиций напарников.

Также Балогун идеально подходит под современный футбол с высокой линией защиты и безустанным прессингом. Игрок «Реймса» один из лучших форвардов Лиги 1 по количеству отборов, перехватов и другим показателям, которые снимают напряжение с защиты, но все же Балогуну еще есть над чем работать. Его невысокий рост (178 см) должен нивелироваться атлетизмом, которого часто не хватает в борьбе. И если Балогун хочет конкурировать за место в основе «Арсенала», то ему нужно развиться в этом аспекте.