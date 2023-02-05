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Евгений Ловчев: Роналду не надоел футбол, он еще не наигрался

Криштиану Роналду - 38 лет!
Евгений Ловчев: Роналду не надоел футбол, он еще не наигрался
05 февраля 2023 14:24
автор: Юрий Волохов
автор фото: IMAGO

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев – о величии португальца и его месте в истории футбола.

- Жизнь спортивная не бывает ровной, чтоб все время в горочку, иногда бывает, что идет и с горочки, - говорит Евгений Ловчев. – Чемпионат мира в Катаре не добавил в этом плане плюсов в карьере Роналду. А там ведь шло заочное соревнование не столько Португалии и Аргентины, но персонально Месси и Роналду, об этом писали все перед чемпионатом и во время чемпионата.

И еще было скандальное интервью Роналду перед чемпионатом мира. Хотя я считаю, что человек, столько сделавший для «Манчестер Юнайтед», имел право высказать все, что у него наболело.

Это история где-то напоминает знаменитое интервью Димы Аленичева и чем все это для него закончилось в «Спартаке». Хотя понятно, что масштаб личности и масштаб резонанса не сравним.

Это о текущем, теперь - о вечном, то есть о величии Криштиану. Стэнли Мэтьюз играл до 50 лет, на чемпионате мира выступал 36-летний Пирло. Да и сейчас мы видим, что творил в Катаре и за «Реал» в этом сезоне Лука Модрич, которому в сентябре исполнилось 37.

И все-таки, это исключение, когда человек в 38 лет продолжает играть на достаточно высоком уровне. И не собирается уходить. Потому что Роналду сохранил свежее восприятие футбола, он ему не надоел, он еще не наигрался.

Роналду - это личность, и они с Месси – это целая эпоха. А вклад Роналду в великую игру в том, что сотни тысяч мальчишек по всему миру покупают майки с его фамилией и идут заниматься футболом.

Сейчас принято говорить о месте Роналду или того же Месси в истории футбола. Сравнение их с Пеле, Марадоной.

У меня свое представление о мировом футбольном троне. Кресло Короля занимает Пеле, это однозначно. А вот рядом с королем, сразу в подножья трона - Месси, Роналду, Марадона, Эйсебио, Беккенбауэр, Платини и Кройф. Пожалуй, вот так. А вот еще ниже – тысячи очень талантливых футболистов, которые гремели в разные годы и эпохи.

источник: «Советский спорт»
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