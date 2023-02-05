Зинченко едва не подрался с игроками «Эвертона». Что его вывело из себя?

В матче 22-го тура «Эвертон» с 19-й строчки турнирной таблицы принимал лидера чемпионата «Арсенал», что не было бы самым интересным событием игрового дня еще недавно, но после увольнения Фрэнка Лэмпарда и назначения Шона Дайча поединок обрел новые интриги, которые приковали внимание.

Даже учитывая нового главного тренера, мало кто верил в победу «Эвертона», но она состоялась - 1:0. Более того «ириски» не просто отсиживались в обороне и надеялись на случайный гол, а они реально оказались сильнее лидеров АПЛ, которые до этого проиграли лишь один раз за 22 тура - в сентябре против «Манчестер Юнайтед».

Само по себе поражение не принесло перестановок наверху таблицы, но теперь «Арсенал» позволил «Манчестер Сити» приблизиться на пятиочковое расстояние, фактически удобное и комфортное положение «канониров» растаяло. Но не менее важно заострить внимание даже не на игре «Арсенала», а на его психологическом состоянии, которое отнюдь не выглядит чемпионским.

На 95-й минуте, когда «Арсенал» еще имел теоретические шансы отыграться, Александр Зинченко вместо попытки организовать атаку пошел на рожон против Нила Попе. Игрок «Эвертона», судя по всему, при попытке отбора ударил по ногам украинского защитника, что не понравилось Александру, в результате чего он попытался ответить тем же маневром, но они оба упали на газон. Зинченко не остановился, быстро вскочил и начал высказывать лежащему оппоненту все, что о думает о нем и его команде. Максимально неспортивное поведение переросло в перепалку между двумя составами и тем удивительнее, что Зинченко получил только желтую карточку за явную и чрезмерную грубость.

Болельщики «Арсенала» разделились на два лагеря: одна часть хвалит Зинченко за продемонстрированный характер, а вторая часть критикует Александра за ненормальный поступок. Я считаю, что Зинченко не имел право так себя вести, особенно учитывая то, что его называют лидером «канониров», да и он сам не стесняется говорить о себе в таком формате. Любимчик Микеля Артеты провалил матч (из его зоны пришел гол и возникали другие моменты), да еще и в конце он дал волю эмоциям, которая больше походила на истерию, что ненормально для команды-лидера против клуба с самого низа таблицы. Такими действиями он убил шансы на сравнивание счета.

Не понизился градус даже после финального свистка, из-за чего лично Артете пришлось уводить Зинченко с поля, который пытался высказаться как в адрес игроков «Эвертона», так и в адрес арбитров. Кто-то может сказать, что это мелочь и незначительный момент, но я считаю, что зачинщик конфликта показал слабину «Арсенала», которая может сыграть важную роль в гонке за чемпионство в АПЛ.